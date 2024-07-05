Власти утвердили эксперимент по созданию в России национальной цифровой транспортно-логистической платформы

В России продолжается работа по упрощению процедур в области грузоперевозок, что позволит бизнесу увеличить скорость и объемы поставок необходимых товаров. Правительство России утвердило проведение эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Транспортная логистика - один из важнейших элементов в организации бизнес-процессов. Доставить сырье, забрать товар на склад, а после привезти клиенту и сделать все это с минимальными финансовыми и временными затратами - это и есть основная задача транспортной логистики для бизнеса.

Старт эксперимента

Правительство России продолжает упрощать процедуры в сфере логистики, что позволит бизнесу увеличить скорость и объемы поставок необходимых товаров. Данная инициатива направлена на повышение эффективности и надежности цепочки поставок, сокращение бюрократических барьеров и упрощение транспортировки товаров по стране. Об этом в начале июля 2024 г. сообщается в Telegram-канале Правительства России. Ожидается, что упрощение процедур принесет пользу различным секторам, включая электронную коммерцию, производство и международную торговлю, что в конечном итоге будет способствовать росту российской экономики.

Тестирование информационной системы (ИС) запланировано с 1 августа 2024 г. по 1 июня 2025 г. Одна из целей – внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Также будет апробирована выдача разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна».

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Планируется сформировать электронный рейтинг грузоперевозчиков для обеспечения органов власти и игроков рынка достоверными данными об участниках платформы.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. Его участниками станут: органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава, владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов.

Оператором цифровой платформы определен Министерство транспорта (Минтранс) России. Ее создание будет способствовать достижению цели национального развития «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

Цифровизация транспортной логистики

Транспортная логистика - это часть логистической науки, направленная на управление перевозками, поставками и доставкой товаров и компонентов. Ею считается как развозка продукта клиентам на личном автотранспорте, так и сотрудничество с крупной логистической компанией, осуществляющей перевозку по всему миру. Расходы на транспортные операции составляют около 50% всех логистических расходов. Именно поэтому очень важно оптимизировать это направление для увеличения скорости доставки и уменьшения затрат на перевозки.

Устаревшие подходы в логистике и транспорте приводят к тому, что компании не могут удовлетворить современные требования к скорости и совершенству. Цифровая трансформация позволяет логистическим компаниям модернизировать устаревшие системы, обеспечить автоматизацию операционных процессов и повысить качество обслуживания клиентов.

В некоторых отношениях логистический сектор развит в цифровом отношении по сравнению с другими отраслями. В России еще предстоит устранить значительные пробелы в освоении технологий в различных областях. Любая грузовая и логистическая компания, не сосредоточившаяся на развитии цифровых возможностей, поставит под угрозу свой бизнес. Ключевыми элементами являются автоматизация процессов и применение аналитики данных. Внедрение новых технологий повышает производительность труда и качество обслуживания клиентов.

Инициативы по цифровой трансформации требуют времени и усилий, но их преимущества позволяют добиться положительных изменений для государств. Вот некоторые из преимуществ, которые Россия может ожидать.

Во-первых, цифровая трансформация позволяет значительно сократить расходы на все логистические операции. Например, автоматизация снижает затраты на оплату труда за счет минимизации повторяющихся задач. Оптимизация маршрутов на основе данных сокращает расходы на топливо и выбросы углекислого газа.

Во-вторых, цифровизация позволяет делать больше с меньшими затратами - от складирования и управления запасами до транспортировки и доставки на «последней мили» - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи). Государство будет повышать эффективность и сокращать операционные расходы.

В-третьих, многие цепочки поставок сталкиваются с проблемой неэффективности и отсутствия видимости в реальном времени. Цифровая трансформация решает эти проблемы. Например, автоматизированное складирование и управление запасами сводят к минимуму ручную работу и человеческий фактор.

В-четвертых, цифровая трансформация позволяет внедрять инновационные услуги, выходящие за рамки традиционных перевозок. Например, доставка беспилотниками и автономные грузовики обеспечивают быстрое выполнение заказов. Цифровые рынки грузоперевозок связывают грузоотправителей и перевозчиков с избыточными мощностями. Для дальновидных лидеров логистики эти предложения открывают широкие возможности для получения прибыли.