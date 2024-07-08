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Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард

Росреестр рассматривает возможность заказать продукты в области межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Стоимость проекта оценивается в 1 млрд руб. Другим крупным заказчиком NGFW является ВТБ.

Сотрудничество Росреестра и Positive Technologies

Компания «Позитив Технолоджис» (Positive Technologies) вложит 1 млрд руб. в разработку продукта под общим названием «Средства защиты информации».

Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО» (ДК НОПО), разработанной VK, «Ростелекомом», «» и «Лабораторией Касперского» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

Заказчиком продукта является Росреестр. Продукт должен достичь максимального уровня технологической готовности (УГТ-9) к 2025 г.

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Telegram-канал Росреестра
Росреестр собирается заказать межсетевые экраны нового поколения (NGFW) на миллиард рублей

В Росреестре подтвердили CNews, что рассматривают NGFW (межсетевой экран нового поколения) от Positive Technologies как возможный продукт для защиты информации. В Positive Technologies не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Что такое NGFW

Согласно определению аналитической компании Gartner, к NGFW предъявляются следующие требования: масштабируемость, работа с приложениями на седьмом уровне (степень анализа IP-пакетов позволяет экрану определять, какие файлы и в каком направлении передаются), продвинутая защита от атак «нулевого дня», простота использования с точки зрения администратора, централизованное управление и отчетность.

Разрабатываемый Positive Technologies продукт должен будет поддерживать следующий функционал: перехват/сбор сетевого графика на большой скорости, поддержка основных протоколов (BGP, OSPF и др.), классификация, а также сигнатуры и определения каждого типа протокола, актуального на данный момент; разрыв соединениям MITM; IPS/IDS через призму экспертизы вендора; противное влияние на инфраструктуры заказчика, с целью улучшения параметров безопасности.

Продукт должен будет обеспечить: связь между филиалами, регионами, дата-центрами, настройка правил маршуртизации, межсетевого экранирования данных между собой; защита периметра и межсетевое экранирование периметра; реализация акселерации обработки травка на HW-уровне.

Другие проекты в области NGFW

Согласно ДК НОПО, компания «Код безопасности» намерена реализовать для госбанка ВТБ два продукта в области NGFW: «Современный NGFW 100 gbs» и «Шифратор 100 gb NGFW». Заказчиком выступает госбанк ВТБ, инвестиции в оба проекта составят 1,6 млрд руб.

В дорожной карте упоминается также продукт Solar Dozor NGFW, разрабатываемый компанией «РТК-Солар» («дочка» «Ростелекома»). Инвестиции я проект, согласно дорожной карте, составят 150 млн руб., сама компания наызвала большую сумму - 1,2 млрд руб.

Российский рынок NGWF к 2025 г. составит 19,1 млрд руб., прогнозировал гендиректор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов. Доля отечественных разработчиков к этому времени составит 75%, вы то время как в 2022 г. рынок NGFW на 80% принадлежал иностранным вендорам.

Игорь Королев

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