В России можно будет заключить брак по биометрии без паспорта

Правительство России поручило Минюсту, Минцифры, ФНС и Центру биометрических технологий разработать платформу, на которой граждане смогут регистрировать брак не по паспорту, а по биометрии. Одна пара так уже поженилась в порядке эксперимента.



Поручение Правительства

Правительство России дало поручение разработать сервис, позволяющий получать услуги органов ЗАГС по биометрии. Поручение дано от имени вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, как сообщил ТАСС. Таким образом, например, можно будет заключать брак без предъявления документов.

Минюст, Минцифры, Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Центр биометрических технологий должны разработать дорожную карту, в которой будут прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.

Закон об идентификации с использованием биометрии (572-ФЗ) принят Госдумой в конце 2022 г. Все организации, владеющие системами, обеспечивающими аутентификацию на основе биометрии, обязаны сдавать ее в Единую биометрическую систему (ЕБС). Исключение составляют розыскные мероприятия, обеспечение безопасности государства, санитарно-эпидемиологического благополучия и пр.

Свадьба в цифровом формате

Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет применяться государственная ЕБС, как пояснили агентству в аппарате Григоренко. Пользователи ЕБС смогут получать несколько услуг органа ЗАГС без документов — заключение брака, смену имени, установление отцовства.

Кроме указанных трех актов гражданского состояния, подлежащими государственной регистрации на информационно-аналитическом портале ЗАГС указаны рождение, усыновление (удочерение), расторжение брака, смерть.

В сообщении также говорится, что поручение разработать сервис дано с учетом опыта проведения «пилотной» свадьбы по биометрии. О ней в январе 2023 г. писал «Интерфакс». Молодожены из села Новая Усмань Воронежской области стали первыми жителями страны, принявшими участие в демонстрации будущего проекта подтверждения личности сотруднику ЗАГСа не с помощью паспортов, а посредством биометрии.

«После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии. Каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант», — сказали представители аппарата Григоренко.

Цифровизация ЗАГСа

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) был запущен в 2018 г. В облачную среду, в которой теперь выполняются все действия по регистрации актов гражданского состояния, используя при этом централизованную систему хранения данных, залили архив с 1926 г.

По данным CNews, в числе готовых софтверных продуктов в системе были задействованы решения компаний «Базальт СПО» и «Росплатформа». При этом анализ сайта госзакупок показал, что исполнителем работ по непосредственному созданию реестра ЗАГСов выступал Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС).



Всего к моменту начала работы ЕГР ЗАГС на нее было выделено и потрачено порядка 2,5 млрд руб.

Заявление о заключении брака на данный момент можно подать электронно — на «Госуслугах». С января 2024 г. по начало июля услугой воспользовались уже 337 тыс. заявителей. Оформление занимает несколько минут, потом нужно прийти в ЗАГС в выбранный день. А скоро и для регистрации, видимо, приходить будет не нужно.