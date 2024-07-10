В WhatsApp* появится суперполезная и нужная функция, о которой многие мечтают. Россиян к ней тоже допустят

В WhatsApp* появится возможность преобразования голосовых сообщений на русском языке в текст. В описании к функции не сказано, что она будет платной, в отличие от Telegram, который просит за нее деньги на ежемесячной основе.

Текст вместо голоса

В мессенджере WhatsApp* в обозримой перспективе появится возможность перевода голосовых сообщений на русском языке в простую текстовую форму, пишет портал WABetaInfo. Такая опция будет доступна лишь для нескольких языков, включая португальский, испанский и хинди.

Разработчики WhatsApp* пока не подтверждают информацию о скором появлении новшества в составе мессенджера, однако оно уже было обнаружено в его бета-версии для платформы Android. Судя по предыдущим утечкам, после появления той или иной функции в предварительном релизе проходит совсем немного времени прежде, чем ее внедряют в стабильную сборку.

Инфобез. Якутия Все эти сообщения запросто могут оказаться голосовыми, что не всех обрадует

Первоначально транскрибирование голосовых сообщений появилось в WhatsApp* в 2023 г., но только в версии для iOS. Весной 2024 г. такая возможность была добавлена и в бета-версию мессенджера для Android, но ни в том, ни в другом случае поддержки русского языка не было.

Актуальное и полезное новшество

Голосовые сообщения, появившиеся в мессенджерах в середине прошлого десятилетия, задумывались разработчиками как альтернатива одновременно и текстовому общению, и аудиозвонкам. На деле они собрали вокруг себя армию недовольных пользователей, которые принудительно отключают прием голосовых сообщений, где это возможно, а где нет – просто не слушают их.

Причин тому масса – часто собеседники говорят или слишком медленно, или слишком быстро, да и дикция поставлена далеко не у всех, к тому же нередки случаи, когда сообщение записывается на улице, где много фонового шума. И получателю сообщения приходится тратить время, чтобы понять, что хотел сказать его собеседник.

WaBetaInfo Новшество пригодится миллионам россиян

Также перевод голосовых сообщений в текст пригодится людям с нарушениями слуха и тем, у кого нет возможности прослушать сообщение в момент его поступления – много потенциальных слушателей поблизости, а наушников с собой нет.

Максимальная безопасность

На момент публикации материала не было известно, станет ли WhatsApp* брать плату за транскрибирование голосовых сообщений. Пока что основные возможности сервиса предоставляются пользователям бесплатно, в отличие от Telegram – это детище создателя «Вконтакте» Павла Дурова имеет встроенную подписку с ежемесячной оплатой, без которой преобразование голоса в текст недоступно.

Зато известно, что для превращения голоса в текст будут задействованы возможности устройства, на котором установлен WhatsApp*. Другими словами, транскрибирование будет выполняться непосредственно на гаджете, без необходимости отправки сообщения на сторонний сервер, что повышает безопасность процесса. Напомним, на начальных этапах работы аналогичной функции в Telegram сообщения принудительно отсылались на сервер.

Работать новшество в мессенджере будет как с входящими, так и с исходящими сообщениями. В теории, это означает, что можно будет надиктовать сообщение, а не набирать его на клавиатуре, но отправить его собеседнику в виде текста.

Разработчики могут не успеть

WhatsApp* в России постоянно находится под угрозой блокировки. Напомним, что владеющая им компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена, как и все ее сервисы, кроме WhatsApp*.

В 2023 г. российские власти хотели заблокировать WhatsApp* за появление в нем функции каналов, которая из-за этого недоступна на территории России. Примечательно, что Telegram за каналы в «черный список» не вносят.

В июле 2024 г. сразу два чиновника намекнули на потенциальную блокировку WhatsApp* в России. Первым был глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. «Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет», – сказал он (цитата по РБК), добавив, что сервис регулярно нарушает законы России, за что получает штрафы. Если владельцы мессенджера не станут сотрудничать в российскими властями, то «терпению государства наступит конец», вследствие чего он разделит «судьбу всей Meta», подчеркнул Хинштейн (цитаты по РБК).

Через несколько дней о возможной блокировке WhatsApp заговорил Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, пишут «Известия». К причинам он отнес многократные нарушения российского законодательства со стороны сервиса.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta (в прошлом Facebook). Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.