Россиян отлучают от YouTube. Любимый миллионами сервис работает со сбоями по всей стране. Обвиняют Google

YouTube в России работает со сбоями. Причина может скрываться в оборудовании Google, которое позволяет смотреть ролики без задержек и в высоком разрешении. О проблеме предупредил «Ростелеком», но распространяется она почти на всех операторов.

YouTube сбоит в России

Российские пользователи могут столкнуться с низким качеством работы YouTube – могут быть подвисания во время загрузки роликов и другие сбои. Винить провайдера или роутер в данном случае не стоит – как оказалось, проблема носит всероссийский характер.

По информации «Ростелекома», некорректно работает оборудование Google Global Cache – это сеть серверов Google, охватывающая почти весь мир, которая позволяет предзагружать ролики, чтобы пользователи не сталкивались с задержками при их просмотре. Такие же серверы есть и в России – они вплетены в состав инфраструктуры многих операторов связи, и именно они, сообщает «Ростелеком», сбоят в настоящее время.

«"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках», – говорится в заявлении на сайте «Ростелекома».

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыка, – отметили в «Ростелекоме». Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов».

Коснулось пока не всех

Редакция CNews убедилась, что YouTube действительно стал работать значительно более медленно, нежели днем ранее, однако распространилось это пока не на всех операторов связи. Так, в южных регионах России в ряде сетей наблюдается просадка (мобильный и домашний интернет).

В Москве нет просадок ни в одном из основных провайдеров домашнего и мобильного интернета. В Иркутске на примере «Ростелекома» (домашний и мобильный интернет) тоже все работает корректно.

«Наша сеть работает штатно, и на данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в доступности сервиса», – сказали CNews представители «МегаФона».



Все подстроил Google?

Интернет-гигант Google входит в число компаний, в числе самых первых показавших спину России и россиянам. Он уже обанкротил свое российское юрлицо ООО «Гугл» и даже пытался тайком вывезти из страны наиболее ценных его сотрудников.

Кроме того, в конце весны 2022 г. Google приступил к уничтожению своей инфраструктуры Google Global Cache на территории России. По прошествии с того момента более двух лет она продолжала относительно исправно работать.

Заявление «Ростелекома»

Председатель комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором написал: «В России есть качественные альтернативы (YouTube – прим. CNews). – уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры».

При это в сентябре 2023 г. Александр Хинштейн, говорил, что полноценной замены YouTube в России на тот момент не существовало. «На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут – пока», – сказал он в рамках обучающего семинара перед первым заседанием молодежного парламента в подмосковном Аносино (цитата по «Интерфаксу»).

10 июля 2024 г. он косвенно указал, что достойной альтернативы YouTube в стране по-прежнему нет. «Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет. Наглядный пример - постсанкционный рост ИТ-индустрии», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Всем нужен YouTube

YouTube – это один из самых популярных веб-сервисов во всем мире. В России он тоже в числе лидеров – согласно рейтингу SimilarWeb за июнь 2024 г., по количеству посещений YouTube уступал лишь поисковикам Google и «Яндекс». Позади него – все российские соцсети, включая «Вконтакте» и «Одноклассники», а также все крупнейшие маркетплейсы и классифайды страны (Ozon, Wildberries, «Авито»).

Пользоваться отечественными видеосервисами россияне не хотят

Статистика Mediascope за апрель 2024 г. гласит, что число российских пользователей старше 12 лет, хотя бы единожды в месяц посетивших YouTube (сайт или приложение) за месяц заходивших на сайт или в приложение YouTube, составило 96 млн человек. Это почти две трети населения страны. И все это на фоне того, что Google активно подключился к антироссийским санкциям.