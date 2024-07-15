«Яндекс Маркет» и Ozon объявили о выходе на рынок лизинга строительного и офисного оборудования

Маркетплейсы «Яндекс Маркет» и Ozon заявили о выходе на рынок лизинга оборудования. Они активно использую свои многотысячные базы продавцов для диверсификации и в 2024 г. опередили, например, традиционные банки по темпам прироста вкладов.



Новый бизнес торговых площадок

«Яндекс Маркет» сообщил о запуске собственного лизингового направления, пишут «Ведомости».

«Лизинг будет востребован среди заказчиков для бизнеса — клиент сразу сможет ввести оборудование в оборот и начать на нем зарабатывать», — считают в компании.

В июне о создании юрлица «Озон Лизинг» также заявлял Ozon. Выдачи планируется начать уже в 2024 г.

Планы маркетплейсов

«Яндекс Маркет» планирует предлагать лизинг наиболее популярных категорий товаров, составляющих большую часть ассортимента «Маркета» для бизнеса, сказали представители компании. К таким категориям относится офисное и строительное оборудование, электроника, техника для кафе и ресторанов.

«Яндекс Маркет» «Яндекс Маркет» открывает направление лизинга оборудования

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Корнев считает перспективным направлением лизинг для селлеров: «Маркетплейсы обладают огромными клиентскими базами, что дает им возможность, к примеру, включать отдельные финансовые предложения в общий пакет обслуживания селлеров и удерживать своего клиента внутри экосистемы». По данным, которые приводит издание, у «Яндекс Маркета» на конец I квартала 2024 г. было 80,5 тыс. активных продавцов, у «Озона» — 500 тыс.

Ozon заявлял, что намерен заняться финансовым лизингом не только для клиентов и партнеров, но и для внешнего рынка.

В случае с «Яндексом» наверняка рассматривается также и возможность переманить к себе на лизинговое обслуживание парки такси и каршеринга через соответствующие линии бизнеса группы, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Торговые онлайн площадки активно расширяют свой бизнес за счет финансовых сервисов. Так, банки, связанные с «Яндексом» и Ozon, в 2024 г. вышли в лидеры по темпам прироста вкладов, как писал РБК в июле 2024 г. Эксперты высказывали мнение, что они привлекают деньги россиян ускоренными темпами за счет рекламы на основных площадках, пользующихся популярностью.

Лизинговые компании сомневаются в успехе

Участники лизингового рынка выразили изданию некоторые сомнения в перспективах самостоятельного лизингового бизнеса маркетплейсов.

«Безусловное преимущество маркетплейсов — доступ ко всему объему информации о партнере, работающем на их площадке. Но есть ли у них опыт андеррайтинга и управления риском, работы с физическим предметом лизинга? Я бы скорее ожидал не развития собственного лизинга маркетплейсами, а их коллаборации с небольшими и узкоспециализированными лизинговыми компаниями, которым не хватает мощностей для масштабирования бизнеса, при этом работать с предметами лизинга и рисками они умеют», — сказал источник в одной из компаний, активно работающей с селлерами и маркетплейсами.

Для лизинговой компании маркетплейс выступает онлайн-витриной, на которой мы можем предложить клиенту цифровой путь оформления лизинга, объяснил директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг» Иларион Демчиков.

Лизинговая компания «Аренза», специализирующаяся на оборудовании для МСБ, по словам ее ее гендиректора и основателя Олега Сенькова, уже давно сотрудничает со специализированными маркетплейсами поставщиков оборудования для бизнеса в сегментах общепита, строительной техники и т. д. Однако, чаще всего на маркетплейсах представлены поставщики, которые предлагают недорогое оборудование, а также компании, которые не платят НДС. «В этой ситуации собственный лизинг от маркетплейсов теряет актуальность», — считает он.