Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии

Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на ведение образовательной деятельности, тем самым будут контролировать качество их курсов и онлайн-семинаров. Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг.

Инициатива на введение лицензий

Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг. Об этом в конце июля 2024 г. сообщают «Известия».

Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон «Об образовании» подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым с российской политической партии «Единая Россия», а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой со «Справедливой России».

Со слов депутатов, одной из основных проблем в блогосфере является то, что сейчас образовательные услуги и информационно-консультативные не разделены. Кроме того, рабочей группе предложили создать саморегулируемую организацию для аккредитации блогеров и контроля качества контента.

Согласно пояснительной записке к документам, выжимку из которой приводит газета «Известия», самые популярные ниши - обучение новым профессиям (7,8 млрд руб.), курсы по здоровью (4,1 млрд руб.), предпринимательству (4,6 млрд руб.), психологии (3,7 млрд руб.), эзотерике (3,4 млрд руб.), финансовой грамотности (1,9 млрд руб.), фитнесу (1,4 млрд руб.) и отношениям (896 млн руб.). Также отмечается, что в 2022 г. общий доход только онлайн-школ достиг 95 млрд руб., а в первом квартале 2023 г. выручка в сегменте составила 46,7 млрд руб., по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд руб.

Как отмечают «Известия», ситуация с предоставлением некачественных образовательных услуг может принести вред потребителям. Для уклонения от уплаты налогов недобросовестные блогеры выдают за образовательную деятельность услуги, которые таковыми не являются. При этом в отношении этого сервиса сегодня действуют налоговые льготы. Поэтому государству необходимо установить правовой порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности.

Какую роль лицензии будут играть

Юридические лица, оказывающие такие услуги, по закону сегодня должны иметь на эту деятельность лицензию. При этом для индивидуальных предпринимателей (ИП) она не требуется. По словам сопредседателя рабочей группы Яны Лантратовой, такой порядок является ахиллесовой пятой закона. Во-первых, это неравные условия конкуренции, так как ИП заниматься этим бизнесом проще. Во-вторых, это искусственно стимулирует блогеров-преподавателей уклоняться от налогов и лицензий через систему дробления бизнеса. Когда фактически работает одна онлайн-школа, где множество преподавателей обучают многотысячную аудиторию, а по документам все оформлены как независимые ИП. Особенно эта проблема актуальна в связи с большой популярностью курсов блогеров и различных онлайн-школ по подготовке учащихся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).

По информации «Известий», на середину 2024 г. назвать число инфлюенсеров, которые для уклонения от налогов используют оформление своих услуг как «образовательные», пока сложно, так как единой статистики никакое ведомство в России еще не ведет. Само правовое понятие «блогер», а также система составления статистики в этой сфере, определение профильных ведомств для регулирования сферы на данной стадии находится только в разработке.

Глава ассоциации экспертов в области обучения, главный управляющий компании «Мегакампус» Григорий Аветов, напротив, отнесся к инициативе скептически. По его мнению, подготовка к госэкзаменам вне школы, например, также не может быть регламентирована. Если вы нанимаете педагога по истории и он повторяет с ребенком курс за пятый-девятый классы по этому предмету, это можно считать подготовкой к ОГЭ? Многие репетиторы работают в качестве самозанятых, а для них вообще никаких лицензий не предусмотрено… При этом практика объединения группы ИП, которые пользуются упрощенной формой налогообложения, есть и в других сферах бизнеса, например, в строительстве, когда несколько бригад рабочих могут действовать как одна компания.

Международная практика

Онлайн-образование и обучение в США могут облагаться или не облагаться налогом с продаж, потому что это зависит от штата, а также от характера услуги или продавца. Факторы, влияющие на возможность уплаты налога, включают: формат (например, прямая трансляция или предварительная запись); тип программы или школы (например, с дипломом или без, некоммерческая или коммерческая, профессиональная или профессиональная).

Занятия преподносятся студентам, может повлиять на то, как они облагаются налогом. Например, в постановлении, недавно выпущенном Налоговым департаментом штата Теннесси, объясняется, что если онлайн-курсы, проводимые под руководством преподавателя, не облагаются налогом на продажу и использование в штате Теннесси, то самостоятельные онлайн-курсы, не предусматривающие живого онлайн-обучения, облагаются налогом, «поскольку студент платит за использование компьютерного программного обеспечения (ПО)».

Очные образовательные семинары редко облагаются налогом, за исключением штатов, которые облагают налогом практически все услуги, например Гавайи, Нью-Мексико и Южная Дакота. Однако когда пользователи переходят к онлайн-обучению, разница в том, проводится ли оно вживую или по требованию, имеет значение. Больше штатов будут облагать налогом занятия по требованию.

Онлайн-мероприятия соответствуют определению цифрового аудиовизуального товара в 24 штатах, которые являются членами Соглашения об упорядоченном налогообложении продаж и использования (SST).

Продажа образовательных услуг в Висконсине, предоставляемых в очной форме, не облагается налогом. Продажа цифровых книг и видео, а также осязаемых книг и видео, как правило, облагается налогом. Продажа предварительно записанных семинаров и вебинаров (загруженных или транслируемых), как правило, облагается налогом. В Висконсине предусмотрено освобождение от налога на продажу цифровых товаров (например, предварительно записанных вебинаров), но только в том случае, если студент оценивается преподавателем или взаимодействует с преподавателем или другими студентами в прямом эфире через интернет. Время, когда происходит это взаимодействие (например, через какое время после предоставления видео или вебинара), также может повлиять на налогооблагаемую базу.

Когда дело доходит до продажи онлайн-образования, кто предоставляет и продает, может иметь значение. В качестве примеров штатов выступают Аризона и Миссури, где обычно облагаемые налогом продажи онлайн-обучения освобождаются от налога, если их продает некоммерческая или правительственная организация.

В Техасе отдельная плата за тренинги или образовательные услуги, которые в основном носят обучающий характер, не облагается налогом. К необлагаемым налогом тренингам и образовательным услугам относятся: курсы, предоставляющие аккредитацию, сертификацию или кредит на продолжение образования на основе итогового теста (или оценки) учащегося; онлайн-курсы обучения; обучающие программы вебинаров, во время которых зрители могут задавать и получать ответы на вопросы ведущих.

Школы часто продают не только образовательные услуги, они часто продают учебники и консультационные услуги, такие как консультирование по вопросам карьеры или составление резюме. Школы с физическими помещениями могут сдавать площади в аренду предприятиям и другим организациям. Эти продажи могут облагаться, а могут и не облагаться. Например, хотя книги обычно облагаются налогом на валовую выручку в Нью-Мексико, в штате предусмотрено освобождение от налога на учебники. Учебники и другие материалы, необходимые для изучения курса, освобождаются от налога, если продаются в книжном магазине, расположенном на территории государственного высшего учебного заведения, студенту, предъявившему действительный студенческий билет.

Учреждениям, предоставляющим необлагаемые налогом образовательные услуги в Техасе, может потребоваться регистрация в Техасском контролере и сбор и перечисление налога на продажу учебных материалов клиентам. Они могут приобретать товары для перепродажи без уплаты налога при наличии правильно заполненного сертификата перепродажи, но для того, чтобы выдать сертификат перепродажи поставщику, у них должно быть действующее разрешение на уплату налога с продаж.

Продажи, освобожденные от уплаты налога с продаж, могут привести к возникновению неконтактной ситуации по налогу с продаж. Такие организации, как школы, которые осуществляют освобожденные от налога продажи в другие штаты, все равно могут установить экономическую связь. Хотя им не нужно взимать налог с продаж, они могут зарегистрироваться в штате, подтвердить освобожденные продажи сертификатами освобождения и подать декларации. Зависит от того, включает ли штат освобожденные от налога продажи в свой порог экономического фактора. Например, если в Калифорнии в порог экономической близости не включены никакие услуги, то в Северной Каролине при определении экономической близости должны учитываться как облагаемые, так и освобожденные от налогов услуги. Удаленный бизнес, совершивший более $100 тыс. валовых продаж или не менее 200 операций в Северной Каролине в текущем или предыдущем календарном году - включая освобожденные от налога операции - как правило, должен зарегистрироваться и соблюдать законы Северной Каролины о налоге с продаж.

Школы существуют тысячелетиями, но онлайн-образование и обучение - явление относительно недавнее. В некоторых странах до сих пор нет четкого решения вопроса о налогооблагаемости таких продаж.