Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию: Не хочет демонтировать «железо» Huawei

Крупнейший финский оператор связи подал в суд на эстонское государство из-за китайской Huawei. Финская компания не согласилась за свой счет выполнять требование Таллина, обязывающее операторов связи заменить оборудование и программное обеспечение (ПО) Huawei в сетях. Доля компании на эстонском телеком-рынке составляет порядка 37%.

Решение вопроса через суд

Финская телекоммуникационная компания Elisa подала в суд на власти Эстонии из-за отказа от оборудования китайской Huawei. Об этом сообщила в конце июля 2024 г. газета Helsingin Sanomat. Крупнейший оператор связи Финляндии требует от Эстонии компенсации затрат.

Как рассказал в интервью гендиректор Elisa Топи Манер (Topi Manner), спор касается эстонского закона, принятого в 2022 г. Согласно постановлению, операторы связи обязаны заменить оборудование и программное обеспечение (ПО) Huawei в сетях 5G к концу 2025 г., в сетях 4G - к концу 2029 г.

По словам Манера, крупнейший финский оператор оспаривает не само постановление, а то, кто должен нести расходы. Многие другие страны компенсируют затраты, если операторы связи по закону обязаны менять оборудование и ПО. По его словам, законопроект является политическим ходом и основан на ложных предположениях о рисках безопасности, которые представляет Huawei, при этом Манер отмечает, что практически все производители телекоммуникационных технологий имеют заводы в Китае или используют компоненты китайского производства. Переходный период также слишком короткий, и может стоить до 500 млн евро, включая иски о возмещении ущерба от телекоммуникационных компаний, пострадавших от запрета, и приведет к проблемам с надежностью, а также потенциально более высоким расходам для потребителей. Манер добавил, что если это регулирование будет жестким и резким... то последствия будут очень негативными для клиентов, операторов, государства и цифрового общества и это только негативные последствия, потому что победителей не будет.

Huawei Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию

В настоящее время доля финской компании Elisa на эстонском рынке составляет 37%. Несколько европейских государства обязали операторов избавиться от продукции Huawei, так как оборудование может быть пригодно для шпионажа. Запрет на использование технологий Huawei должен быть введен в Эстонии не ранее 2030 г. При этом в китайской компании Huawei неоднократно опровергали данные претензии.

Китайская техника не представляет реальной опасности

По информации Helsingin Sanomat, в оборудовании Huawai до сих пор не было обнаружено бэкдоров, и что любой инженер, знакомый с этой техникой, посмеется над предположением о том, что они есть, и что неосведомленные люди делали такие заявления. По сути, технология одинакова у всех производителей, независимо от страны происхождения.

По мнению экспертов по информационной безопасности (ИБ) из компании TrustLynx, нет никакой разницы, откуда поступает техника из Финляндии, Швеции, Китая или США, все они похожи и созданы по одним и тем же стандартам и совершенно одинаковым способом. Все эти устройства защищают друг друга и на сегодня у нас есть все мейнфреймы от Nokia и Ericsson. И ни одна из имеющихся у нас сетей не работает изолированно, а управляется центральными процессорами. Если что-то случится в беспроводной сети, эти центральные устройства немедленно узнают об этом. Они также подвергли сомнению идею о том, что китайские технологии сегодня дешевле европейских или американских устройств, заявив, что устройства Huawei, Ericcson, Cisco и Nokia, которыми управляет Elisa, стоят примерно одинаково, хотя устройства Huawei потребляют меньше электроэнергии.

Поскольку все крупные телекоммуникационные компании имеют заводы в Китае или используют компоненты китайского происхождения, трудно определить, что именно запрещено. Переходный период должен составлять не менее 10 лет, а не три-пять лет.

В середине мая 2024 г. высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии принял закон о поправках к «Закону об электронных коммуникациях, который позволяет правительству в интересах национальной безопасности регулировать», в котором говориться, какие устройства могут использоваться в эстонской сети связи. Проект министерства экономики не отличается особой детализацией, но основная его суть заключается в более четком контроле над телекоммуникационным оборудованием, произведенным за пределами Европейского Союза (ЕС). По сути, это может означать, что технологии Huawei, например, не могут быть использованы для создания эстонских сетей 5G. Вступление в силу ограничений является предварительным условием для проведения конкурса на лицензирование частот 5G.