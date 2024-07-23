Удар по «Авито». Приложение удалено из App Store без объяснения причин. Но есть решение

Apple без предупреждения и без раскрытия причин удалила приложение «Авито» из App Store. Не исключено, что это может быть связано с санкциями против Ивана Таврина, компания которого с 2022 г. владеет сервисом. Есть несколько способов продолжить пользоваться «Авито» на iPhone и iPad вопреки воле Apple.

iPhone без «Авито»

Компания Apple удалила приложение «Авито» из своего каталога App Store. Это сделало невозможным его установку на iPhone и iPad. Также перестала работать функция обновления приложения до актуальной версии.

Apple сделала этот выпад совершенно без предупреждения. Также на момент выпуска материала она не озвучивала причины такого решения, так что пока совершенно неизвестно, что побудило ее ввести собственные санкции против «Авито».

Представители сервиса тоже пока не осведомлены о том, что подтолкнуло Apple к удалению «Авито» из App Store. «Причины выясняем. Детали дадим сразу, как будет больше понимания, – сообщили CNews в «Авито». – Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться».

Как избежать проблем

Чтобы продолжить пользоваться «Авито» на iPhone и iPad, нужно в первую очередь в настройках iOS отключить опцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Это обеспечит гарантию того, что умный гаджет Apple не удалит приложение «Авито», посчитав его редко используемым.

CNews Не удалять приложение с устройств Apple - самый простой выход из ситуации

Далее, нужно в принципе не удалять «Авито» из своего iPhone или iPad, потому что ввиду отсутствия приложения в App Store переустановить его не получится. Напомним, что Apple всеми силами сопротивляется внедрению в экосистему iOS сторонних магазинов приложений, хотя европейские, а также российские власти стремятся заставить ее сдать этот рубеж.

Если же приложение все же было удалено или вовсе не было установлено на устройство, но вдруг потребовалось, то самый простой вариант в этой ситуации – воспользоваться веб-версией сервиса. Apple не в силах заблокировать ее, потому что это, по сути, интернет-страница, открывающаяся в браузере, и этой лазейкой пользуются едва ли не все компании, чьи приложения ранее были удалены из App Store. Особенно это касается российских банков.

Также, в теории, можно использовать стороннее ПО для принудительной установки приложения «Авито», например, на только что купленное устройство Apple. Чаще всего для этих целей применяют компьютерную программу iMazing, у которого за последние годы появилось много аналогов. К слову, так поступает Сбербанк – он под санкциями с 2022 г., и Apple регулярно удаляет его приложения из App Store, так что с недавних пор он предлагает своим клиентам установку фирменного приложения вручную. Эту услугу специалисты банка оказывают как в отделениях, так и на выезде.

Потенциальная причина

Как показала практика со Сбербанком и рядом других российских банков, оказавшихся под санкциями Запада, Apple удаляет российские приложения из своего каталога, подчиняясь решению американских властей. Существует отличная от нуля вероятность, что по той же причине из App Store исчезло и приложение «Авито».

Непосредственно на сам сервис западные санкции пока не распространяются, но под ними, как сообщал CNews, с конца 2023 г. находится бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин, нынешний владелец целого ряда медийных активов. В его частичной или полной собственности, помимо прочего, находятся башенный оператор «Новые башни», разработчик игр Gdev, а также HeadHunter и «Авито».

На покупку 100% доли в «Авито» в конце 2022 г. Таврин потратил 151 млрд руб. Продавцом выступил южноафриканский холдинг Naspers. Также в начале 2023 г. Таврин приобрел 22,68% акций рекрутинговой платформы HeadHunter за $147 млн.

В конце 2023 г. CNews прогнозировал, что поскольку компания «Авито» зарегистрирована в российской юрисдикции и на 100% принадлежит Таврину, то она также должна стать санкционным субъектом. В «Авито» тогда отказались от комментариев.

К моменту выхода материала приложение HeadHunter было доступно для скачивания из App Store.