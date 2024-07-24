Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентябряCNews приглашает на конференцию «Цифровизация госсектора 2024» 17 сентября 2024 г.
В 2024 г. завершается главный отраслевой национальный проект «Цифровая экономика». Дальнейшее развитие ИТ-отрасли будет во многом определять новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его главная цель — более широкое использование данных и дальнейшая цифровая трансформация государственных структур.
Предполагается, что на ее достижение будет направлено около 1,6 трлн руб., в том числе около 1 трлн руб. из государственного бюджета.
В списке приоритетов — поднять темпы роста инвестиций в отечественные ИТ-технологии до уровня как минимум вдвое выше роста ВВП, внедрение современных платформенных решений и сервисов, повышение доступности для граждан качественных современных телекоммуникационных сервисов, совершенствование системы предоставления социально значимых государственных и муниципальных услуг.
Среди докладчиков на данный момент:
Сергей Кирюшин, независимый эксперт, модератор;
Александр Хинштейн, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Антон Немкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы;
Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖКХ РФ;
Алексей Драгунов, директор Регионального центра информационных технологий Псковской области;
Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра.
Приглашаются для выступления с докладом:
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России;
Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Александр, Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий Москвы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Сергей Чирков, председатель Социального фонда Российской Федерации;
Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;
Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;
Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт.
Основные темы конференции
- Приоритеты цифровизации в госсекторе.
- «Цифровая экономика» — подводим итоги.
- Что принесла «Цифровая экономика» российским регионам?
- «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — главные задачи.
- Импортозамещение в госсекторе: итоги и перспективы.
- Как государство поддерживает ИТ-отрасль?
- Роль государства в преодолении кадрового голода.
- «ГосТех» как основа цифровизации госсектора.
- Информационная безопасность государственных информресурсов.
Отечественные решения для госсектора
- Цифровые платформы.
- Инфраструктурное ПО.
- Офисное ПО .
- Электронный документооборот.
- Инструменты совместной работы.
- Мобильные решения .
- Облачные технологии .
- Большие данные, аналитика и прогнозирование.
- Управление процессами и проектами.
- Искусственный интеллект и нейросети.
- Информационная безопасность.
Практический опыт
- Цифровизация федерального уровня.
- Цифровые решение на региональном уровне.
- Цифровые муниципалитеты.
- Цифровые проекты в компаниях с госучастием.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
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