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В браузер Chrome встроят сверхполезный инструмент, запрещающий «жрать» оперативную память

Разработчики Google дополнили браузер Chrome новым инструментом оптимизации вкладок. Экспериментальная версия обозревателя теперь позволяет быстро находить вкладки, отличающиеся непомерным «аппетитом» к вычислительным ресурсам компьютера, и приостанавливать их активность. 

Google продолжает борьбу с «прожорливостью» Chrome

Google интегрирует в веб-браузер Chrome новую функцию, которая, как ожидается, хотя бы частично позволит решить одну из его главных проблем – неумный аппетит к вычислительным ресурсам компьютера, пишет Windows Latest.

Благодаря новому инструменту пользователю будет несколько проще разобраться в том, какие именно из открытых веб-ресурсов безнаказанно «пожирают» оперативную память и/или процессорное время компьютера, и принять адекватные меры.

Нехватка оперативной памяти – одна из основных проблем, с которой сталкиваются пользователи современных браузеров для ПК. С увеличением сложности веб-страниц и приложений, ростом разнообразия веб-стандартов, ситуация продолжает стремительно ухудшаться: несколько открытых в браузере вкладок могут потреблять гигабайты памяти. При нехватке этого ценного ресурса операционные системы могут обращаются к файлу или разделу подкачки на жестком диске ПК в поисках дополнительного пространства, что ведет к замедлению работы как самого браузера, так и ОС в целом, поскольку такие устройства все еще работают достаточно медленно в сравнении с ОЗУ.

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Mitchell Luo / Unsplash.com
Chrome обратит внимание пользователей на вкладки, которые потребляют слишком много ресурсов

Согласно данным портала StatCounter за июнь 2024 г., Chrome корпорации Google остается самым популярным браузером в мире – на его долю приходится 65,68% подключений к Всемирной паутине (учтены как мобильный, так и десктопный браузерные сегменты). С большим отставанием за Chrome следует Apple Safari (17,96%), который опережает встроенный в Microsoft Windows обозреватель Edge более чем на 12 процентных пунктов (5,26%). Четвертое и пятое места – за Mozilla Firefox (2,75%), Samsung Internet (2,58%). В числе догоняющих некогда популярная Opera (2,26%).

Что известно о новой функции

В дополнение к уже реализованным функциям экономии памяти (Memory Saver) и энергии (Energy Saver) пользователям фирменного обозревателя интернет-гиганта станут доступны возможности автоматического выявления вкладок с чрезмерно «прожорливыми» интернет-страницами или веб-приложениями, и высвобождения потребляемых ими ресурсов ПК.

Новая экспериментальная функция под названием “Performance alert” обнаружена в недавней сборке Chrome Canary, которая включает все последние новшества и предназначена для веб-разработчиков, а также опытных пользователей. На ее появление обратил внимание посетитель портала Windows Latest с никнеймом Leopeva64.

Протестировать “Performance alert” в альфа-версии браузера можно, активировав флаги #performance-intervention-ui и #performance-intervention-demo-mode в соответствующем разделе перечня скрытых экспериментальных настроек, который открывается при указании в строке адреса “chrome://flags”. В результате после перезапуска Chrome в параметрах производительности обозревателя (“chrome://settings/performance”) становится доступной опция “Performance Issue Alert”, которую также необходимо активировать.

automatic-performance-issue-alert-notification-in-chrome-canary.jpg

Windows Latest
Windows Latest опробовал экспериментальную функцию Chrome

После получения разрешения со стороны пользователя браузер Chrome начинает вести непрерывный мониторинг открытых вкладок, вероятно, анализируя количество потребляемого ими процессорного времени и оперативной памяти. Конкретные критерии и лимиты, используемые браузером Google при выявлении «тяжелых» вкладок в браузере, пока неизвестны.

Тем не менее обнаружив потенциальных «виновников» – одну или несколько вкладок, активность которых негативно отражается на общей производительности обозревателя, новый инструмент при помощи всплывающего окна, возникающего справа от адресной строки, уведомит пользователя о находке и предложит незамедлительно разобраться с проблемой.

Из сообщения, сопровождающего перечень «проблемных» вкладок, следует, что после получения согласия со стороны пользователя – по нажатии кнопки “Fix now” – Chrome «сделает их неактивными» (“make them inactive”). Эта операция предполагает принудительную очистку закрепленного за их содержимым участка оперативной памяти, но не их закрытие – то есть вкладки останутся на соответствующей панели и при обращении к ним в дальнейшем их содержимое будет автоматически восстановлено (во всяком случае, браузер предпримет такую попытку). Для этого, вероятно, используется механизм, лежащий в основе функции Tab Discard, внедренной в Chrome еще в 2015 г.

Кроме того, пользователь имеет возможность отказаться от предложенных Chrome действий, нажав кнопку “Dismiss”, к примеру, если среди перечисленных вкладок есть те, которые ему необходимы прямо сейчас или не способны «пережить» процедуру Tab Discard.

Заставить Chrome без промедления выполнить поиск вкладок, потребляющих слишком много ресурсов, можно в разделе настроек “chrome://discard”, щелкнув мышью по опции “Trigger performance CPU intervention”. В результате Chrome сразу же выведет на экран уведомление со «списком подозреваемых».

Похожие функции Chrome

В Chrome 108, релиз которого состоялся в ноябре 2022 г., появился Energy Saver – встроенный инструмент экономии заряда на ноутбуках под управлением ОС Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Активация функции энергосбережения приводит к отключению почти всех визуальных эффектов при работе с веб-страницами, в том числе плавной прокрутки. Кроме того, обозреватель начинает гораздо более строго следить за потенциально энергозатратными фоновыми процессами – например, за воспроизведением ауди- и видеоконтента в неактивных вкладках – и приостанавливать их.

В Chrome 79 от октября 2019 г. была добавлена функция «заморозки» вкладок (Tab Freeze), которая позволяет обозревателю автоматически выгружать из оперативной памяти содержимое открытых вкладок, которые не использовались в течение некоторого времени, тем самым экономя ресурсы ПК.

Дмитрий Степанов

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