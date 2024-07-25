Российско-китайский маркетплейс для бизнеса заработает на бирже до 2 миллиардов

Российско-китайский B2B-маркетплейс «Кифа» объявил параметры предстоящего IPO на Московской бирже. Ценовой коридор составит 92-110 руб. за одну акцию, объем размещения – 1,75-2,035 млрд руб. Все продаваемые акции будут получены в результате допэмиссии.

Ценовой коридор «Кифа»

Российско-китайский B2B-марктеплейс «Кифа» установил ценовой диапазон в преддверии своего предстоящего IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Заявки на акции будут приниматься в пределах от 92 руб. до 110 руб. за одну ценную бумагу. Сбор заявок начался 25 июля 2024 г. и завершится 7 августа.

Предложение не превысит 18,5 млн акций. Соответственно, объем размещения не превысит 1,75-2,035 млрд руб. Доля акций в свободном размещении (free-float) не превысит 30%. Капитализация компании при такой оценке составит 5,67-6,78 млрд руб.

Размещение пройдет в формате 100% cash-in: все проданные акции будут получены в результате допэмиссии. Средства от размещения будут направлены на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса «Кифа»: создание хабов цифровой торговли, расширение функциональности и автоматизации процессов на цифровой платформе, усиление команды, а также неорганический рост бизнеса.

В течение 30 дней после размещения «Кифа» может дополнительно продать акции в объеме не более 15% от объема размещения для стабилизации цен. Также компания и ее контролирующий акционер – китайская «Научно-техническое развитие Кифа Сылу» (Пекин»)» (Qifasilu (Beijing) Technology Development) – взяли на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение 180 дней с момента размещения (lock-up).

Кому принадлежит «Кифа»

«Кифа» существует с 2013 г., ее головная структура – ПАО «Кифа». Компания специализируется на цифровой торговле между Россией и Китаем. Благодаря платформе китайский предприниматель может реализовать свои товары на российском рынке. Со своей стороны, российские предприниматели с помощью платформы получают доступ к большому количеству товаров напрямую от китайских пр

Единственный акционер «Кифа» - Qifasilu (Beijing) Technology Development - на 83,36% принадлежат китайской Hylink Supply Chain Management, которая на 80% принадлежит председателю совета директоров «Кифа» Сунь Тяньшу.

Также в совет директоров компании входит Марк Завадский, который в 2015-2018 гг. возглавлял российское представительство Alibaba, а затем дирекцию по развитию цифрового бизнеса Сбербанка (SberX).

Финансовые и операционные показатели работы «Кифа»

На платформе зарегистрировано 39,7 тыс. покупателей и 3 тыс. владельцев брендов и производителей. Общее количество SKU (артикулов) составило 287 тыс., общее количество SPU (моделей) – 101 тыс.

Выручка компании в 2023 г. составила 5,7 млрд руб. (рост за год 76%), показатель EBITDA – прибыль до уплаты налогов, процентво по кредитам и расходам на амортизацию) – 86,9 млн руб. (рост 3%), операционная прибыль – 86,4 млн руб. (рост – 35), чистая прибыль – 53,2 млн руб. (рост – 23,7%).

Рентабельность по EBITDA составила 1,5%, свободный денежный поток – 77,56 млрд руб. (рост за год – 139%), рентабельность капитала (ROE) – 22,55%. Чистый долг имеет отрицательное значение – минус 117,6 млрд руб.

Торговый оборот (GMV) в 2023 г. вырос в 1,7 раза и составил 6,68 млрд руб. В том числе внутрироссийский торговый оборот вырос в 1,3 раза до 2,4 млрд руб., трансграничный торговый оборот вырос в 2,3 раза и составил 4,3 млрд руб.

В сервисе Open-Trade средний чек по реализации составил 153,7 тыс. руб., общее количество реализаций – 15,2 тыс., количество активных покупателей – 3,7 тыс. В сервисе Private-Trade средний чек по реализации составил 1,75 млн руб., количество реализаций – 2,47 тыс., количество активных покупателей – 328.

В I квартале 2024 г. торговый оборот «Кифа» (GMV) вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 1,5 млрд руб. Выручка за год увеличилась на 54% и составил 1,3 млрд руб.

Российский рынок онлайн-торговли

По оценке IBC Real Estate, в 2023 г. объем российской интернет-торговли составил 7,4 трлн руб, увеличившись за год на 30%, в отличие от B2C-сегмента электронной коммерции, объем B2B-сегмента в России неизвестен. При этом в мировой практике объем B2B-сегмента уже давно в несколько раз (от двух до шести) превышает объем B2C-сегмента.

Как полагают в «Кифа», российский рынок оптовых онлайн-продаж существенно отстает от мировых темпов развития: он практически не автоматизирован, на нем мало B2B-маркетплейсов, отсутствует необходимая инфраструктура и инструменты для ведения бизнеса.

У B2B-компаний нет четкого понимания, как продавать онлайн, есть только успешный пример розницы с ее стремительным ростом. Сегмент B2B находится на начальном этапе развития, а работа с B2B сегментом – сложный многоуровневый процесс, включающий в себя переговоры, управление заказами, анализ данных и др.