Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством

В июле 2024 г. во втором чтении Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому трансляция преступления в интернет будет считаться отягчающим обстоятельством и усугубит вину.



Отягчающее обстоятельство

Профильный Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому онлайн-трансляция совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса (обстоятельства, отягчающие наказание), которая дополняется пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет.

Документ внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектами о запрете так называемых треш-стримов и о штрафах за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости и призывы к их совершению. Упоминанием треш-стримов, среди которых «убийство», «побои» и «похищение человека», дополнена ст. 10 УК России. В первом чтении законопроект был принят 25 января 2024 г.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Совету Государственной Думы включить эти поправки в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении на 30 июля.2024 г., как указано в решении комитета.

Регулирование блогосферы

Власти всерьез взялись за регулирование блогосферы в последнее время. Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте 2024 г. сообщала, как писали РИА «Новости». что в рабочую группу Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии блогов.

В июле 2024 г. агентство сообщило, что блогеров обяжут размещать в соцсетях социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента. Через несколько дней «Известия» выяснили, что группой депутатов «Единой России» и «Справедливой России» подготовлен к рассмотрению законопроект, обязывающий блогеров, продающих обучающие курсы и тренинги, получать образовательную лицензию.

Информационные технологии для преступников

Использование ИT-технологий при совершении преступлений уже было решено относить к отягчающим обстоятельствам. Такое поручение в марте 2024 г. глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев дал Следственному комитету, МВД России и иным заинтересованным ведомствам.

За 2023 г., по данным МВД, количество правонарушений с использованием интернета выросло на треть - с 381,1 тыс. до 526,7 тыс. Также участились правонарушения с использованием компьютерной техники, программных средств и фиктивных электронных платежей.

В феврале 2024 г. CNews писал о том, что правительственная комиссии под председательством Колокольцева уже поручила Минцифры, МВД и Роскомнадзору заняться вопросами правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.