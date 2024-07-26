У Google большие проблемы? Создан по-настоящему умный поисковик, с которым можно общаться на обычном языке. Россиян к нему не допускают

OpenAI создала поисковый сервис SearchGPT, в основе которого лежит искусственный интеллект. Ключевая его особенность – в возможности искать информацию в форме обычного диалога. Например, можно задать вопрос «будет ли завтра жарко», и SearchGPT в очень быстро ответ выдаст детальный прогноз погоды на указанный в запросе день. Впрочем, Google тоже так умеет. В России SearchGPT не работает.

Как Google, только умнее

Компания OpenAI, создатель всемирно известной нейросети ChatGPT, разработала собственную поисковую систему SearchGPT, пишет The Verge. Пока это лишь прототип, но пользоваться им уже можно – доступ открыт для тестовой группы в размере около 10 тыс. человек.

Основная особенность нового сервиса, как утверждают авторы, заключается в его способности генерировать «быстрые ответы с понятными источниками». В основе SearchGPT лежит нейросеть GPT-4, которая и делает поисковик точным и быстрым.

Еще одна функция SearchGPT – возможность понимать запросы, написанные в форме диалога.

Пример работы SearchGPT

К примеру, пользователь может поинтересоваться, как долго еще продлится испепеляющая жара, и сервис в ответ выдаст ему подробный прогноз погоды. Но уникальной эту «фишку» назвать нельзя – редакция CNews убедилась, что точно так же умеет, к примеру, Google.

По-настоящему умный собеседник

Ответы SearchGPT в диалоге с пользователем будут сводиться к обобщению информации, то есть он будет делать выжимку и предоставлять выдачу в виде сжатых объемов данных. Также он сможет давать релевантные ссылки, которые могли бы пригодиться пользователю.

В качестве примера работы SearchGPT специалисты OpenAI задали ему вопрос о музыкальных фестивалях в Северной Калифорнии, которые пройдут в августе. В ответ SearchGPT выдал несколько фактов о каждом из фестивалей и предоставил ссылки на сайты, откуда он почерпнул эту информацию.

Google тоже понимает запросы на разговорном языке, но диалог поддерживать не умеет

После первого запроса окно диалога не закроется – у пользователя будет возможность задать дополнительные вопросы, будто он общается с реальным собеседником. Вот это и является ключевым отличием SearchGPT от существующих поисковиков – при подготовке ответов на новый вопрос сервис учитывает весь контекст разговора.

При этом такое новшество не является уникальным. Оно уже доступно в «Яндекс Браузере» с включенной кнопкой «Нейро».

Специально для тех, кто хочет пользоваться SearchGPT как обычным поисковиком, разработчики предусмотрели режим классической поисковой выдачи. Пользователь сможет активировать его и получит на экране стандартный список ссылок по своему запросу.

Тотальная смена концепции

Компания OpenAI первоначально не планировала выпускать готовый пользовательский продукт, это с самых первых дней была технологическая компания, целью которой была разработка искусственного интеллекта. Об этом заявил лично гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

«Наша первоначальная концепция, когда мы начинали OpenAI, заключалась в том, что мы создадим ИИ и будем использовать его для создания всевозможных благ для мира, – сказал Альтман. – Вместо этого теперь кажется, что мы создадим ИИ, а затем другие люди будут использовать его для создания всевозможных удивительных вещей, от которых мы все выиграем».

Сказал он это в мае 2024 г., можно сказать, непосредственно перед премьерой SearchGPT – готового продукта, сервиса, в работе которого постоянно используется искусственный интеллект. То есть OpenAI, фактически, сменила свою концепцию, превратившись из компании, ориентированной исключительно на создание технологий, в продуктовую организацию, создающую готовые сервисы.

Россиянам здесь не рады

OpenAI разрешила обычным пользователям принять участие в тестировании SearchGPT, ограничив лишь суммарное количество бета-тестеров. Технически, у каждого желающего есть шанс опробовать SearchGPT до того, как его сделают доступным для всех.

Но на деле не все так просто – россиянам запретили пользоваться SearchGPT. Чтобы попасть в число тестировщиков, нужно вписать себя в специальный лист ожидания – своего рода виртуальную очередь, но она недоступна с российского IP-адреса.

Сообщение об ошибке при подключении из России

Редакция CNews убедилась, что при попытке подключения из России сайт виртуальной очереди на тестирование SearchGPT сразу же выдает ошибку. При этом текст этой ошибки составлен таким образом, чтобы никто не догадался, что дело именно в геополитике – в нем ни слова о санкциях.

Тем не менее, факт блокировки россиян удалось доказать. Стоит только «виртуально переехать» в другую страну, как доступ к листу ожидания сразу открывается.

Подобное было ожидаемо, потому что ранее такое уже случалось. В начале 2023 г. CNews писал, что россиян отлучили от тестирования ChatGPT, не без участия Microsoft. Софтверный гигант обрушил на Россию гигантское количество собственных санкций, и при этом он является инвестором OpenAI.

Сроков нет

К 26 июля 2024 г. OpenAI не сообщала, как долго продлится тестирование SearchGPT, и когда она намерена объявить о полноценном запуске своего поисковика. Также пока нет данных, будет ли SearchGPT в итоге доступен в виде отдельного поискового сервиса. Пока что есть информация, что его встроят в ChatGPT.

В число конкурентов SearchGPT входят все современные поисковики, как международные, так и локальные. Но главный конкурент, если сравнивать по принципу работы – это вовсе не Google, а проект Perplexity, созданный одноименным стартапом. Разработчики позиционируют его как поисковую систему, в котором ответы на запросы пользователей генерирует нейросеть.