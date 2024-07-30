Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды

Российский «Яндекс» намерен впервые с 2011 г. выплатить дивиденды. Их объем может составить 30,4 млрд руб. Предложение о выплате дивидендов появилось после выделения «Яндекса» из Yandex.

Дивиденды «Яндекса»

Компания «Яндекс» может выплатить дивиденды в размере 80 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Соответствующее предложение менеджмент «Яндекса» выдвинул для рассмотрения на совете директоров.

Если данная идея будет поддержана, то «Яндекс» будет платить дивиденды раз в полгода. Всего у «Яндекса» в обращении 379,5 млн акций, соответственно размер дивидендов может составить 30,4 млрд руб.

Яндекс Российский «Яндекс» решил впервые с 2011 г. выплатить дивиденды

«Яндекс» платил дивиденды в 2000-х годах. Первые дивиденды были выплачены по итогам 2002 г., последние - по итогам 2010 г. За 2006-2010 гг. были выплачены дивиденды на сумму $74,5 млн.

Разделение бизнеса Yandex

В 2011 г. головная структура российского «Яндекса» голландский Yandex провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, и с тех пор компания перестала платить дивиденды. Позже Yandex провела размещение на Московской бирже.

В конце 2022 г. Yandex принял решение о разделении бизнеса на российский и международный. Российская часть была объединена в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс», в начале 2024 г. была заключена сделка по его продаже. Покупателем выступает ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый».

35% долю в ЗПИФ «Консорциум.Первый» принадлежит «Фонду менеджеров», созданному топ-менеджерами «Яндекса». 25% принадлежат основателю фонда Leta Capital Александру Чачава, по 15% - ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы владельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова и АО «АйТи.Разивтие» (представляет интересы гендиректор специализированного депозитария «Инифинитум» Павла Трасса), 10% - бизнесмену Александру Рязанову.

Сумма сделки составила 475 млрд руб. Из нее наличными было выплачено 230 млрд руб., причем платежи шли в китайских юанях. Оставшаяся часть была выплачена путем передачи Yandex 176 млн его акций класса «А» (49% от общего числа акций данного класса). Данные акции обладают одним голосом на одну ценную бумагу.

Сделка была завершена 15 июля 2024 г. У Yandex остался ряд стартапов - Nebius AI, Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Avdrive, образовательная платформа TripleTen, миноритарная доял в разработчике баз данных ClickHous и др.

Сама компания будет переименована в Nebius, основатель и главный акционер Yandex Аркадий Волож вернется к ее руководству.

После этого Yandex провел делистинг с Московской биржи, а МКПАО «Яндекс», наоборот, вышло на эту фондовую площадку. Торги ее акциями начались 24 июля 2024 г. на отметке 4,54 тыс. руб. за одну акцию, сейчас акции подешевели на 13% до 3,91 тыс. руб.

Финансовые показатели и прогнозы «Яндекса»

За первое полугодие 2024 г. выручка МКПАО «Яндекс» составила 477,6 млрд руб., увеличившись за год на 38%. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль До уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 48,6 млрд руб., (рост - 75%).

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 16 % (рост - 3,5 процентных пункта). Чистая прибыль за год резко упала - на 134% и составила 34,7 млрд друб.

По прогнозам компании, по итогам 2024 г7 показател EBITDA составит 170 - 175 млрд руб., а выручка за 2024 г. вырастит на 38-40%.