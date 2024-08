Skype делают снова великим. Microsoft его обновила, вычистила из него рекламный мусор и исправила ошибки

Microsoft вознамерилась вернуть Skype былую славу. Этот мессенджер давно забыт большинством пользователей, нашедших более удобные сервисы общения, в том числе Telegram и WhatsApp*. Чтобы вернуть им желание пользоваться Skype, она вычистит из него рекламу, ошибки и прочий мусор. Сейчас Skype из последних сил удерживается в десятке самых востребованных мессенджеров.

Возрождение Skype

Корпорация Microsoft хочет сделать свой мессенджер Skype вновь популярным, пишет профильный ресурс Windows Latest. Он давно утратил былую славу, несмотря на все усилия Microsoft – пользователей отпугивают, в том числе, обилие рекламы и сбоев в работе сервиса.

Дать Skype толчок к захвату рынка сервисов общения Microsoft хочет при помощи пользователей Windows 11. Она готовит новую его версию для этой системы, которая станет более стабильной, лишится невостребованных функций и перестанет заваливать людей спамом. Поверить в последнее не так уж просто на фоне того, что сама Windows давно превратилась в платную (система распространяется отнюдь не бесплатно) рекламную площадку.

По информации Windows Latest, планы у Microsoft настолько серьезные, что она уже подготовила обновление для Skype, которое в настоящее время обкатывается бета-тестерами – участниками программы Skype Insider. В этой сборке, к примеру, рекламы нет даже в разделе «Каналы», где ее прежде было очень много.

Mati Flo / Unsplash Наплыв желающих отказаться от Telegram в пользу Skype ни в России, ни в мире пока не наблюдается

Эксперты портала протестировали свежую сборку Skype на Windows 11 и подтвердили, что спама почти не осталось. Хотя кое-где он все же присутствует – например, наткнуться на рекламу по-прежнему можно, если подписаться на ленту MSN – в ней рекламные посты по-прежнему публикуются.

Любовь по принуждению

Судя по всему, Microsoft очень хочет вернуть интерес пользователей к Skype. Она решилась даже на удаление рекламы непосредственно из окна с диалогом, где ее появление в свое время вызвало немало недовольных отзывов. Более того, спам исчезнет и из окна со списком контактов.

Также Microsoft берет на себя обязательство обеспечить «бесперебойную работу без рекламы на всех платформах», пишет Windows Latest. По информации портала, корпорация хочет очистить Skype от мусора на всех платформах его присутствия – на Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

«Microsoft хочет, чтобы люди вновь полюбили Skype» (Microsoft wants people to fall in love with Skype again), – заявил собеседник Windows Latest, пожелавший сохранить свою анонимность.

А чтобы люди поскорее начали вновь любить Skype, Microsoft показала, как рьяно она борется с ошибками и сбоями в работе мессенджера. Например, если раньше Skype периодически не отправлял фотографии и прочий медиаконтент при нахождении в зоне действия сетей 5G, то теперь этот недочет устранен. Также в версии для iOS исправлена ошибка, из-за которой в Skype не работали звуковые оповещения о входящем звонке или сообщении.

Однако на вопрос о том, помогут ли все эти новшества и улучшения вернуть Skype былое величие, однозначного ответа не имеет. Как сообщал CNews, за последние годы Microsoft несколько раз по-крупному апгрейдила его путем выпуска масштабных обновлений, но любовь пользователей они вернуть не смогли.

Вернуться в прошлое

Skype появился в августе 2003 г. и мгновенно стал популярным, потому что ни один из существовавших на тот момент мессенджеров не мог предоставить видеозвонки с высоким качеством изображения, то было тогда основной «фишкой» Skype. Например, мессенджер ICQ, прекративший существование в конце июня 2024 г., в те годы даже не умел передавать файлы больших размеров, а общение в нем было возможно исключительно текстовое.

В собственность Microsoft Skype перешел в мае 2011 г. WhatsApp* к этому времени уже существовал и стремительно завоевывал рынок, а до запуска Telegram оставалось два года.

Microsoft начала реформировать Skype, внося радикальные изменения в дизайн и эргономику интерфейса, удаляя одни функции и внедряя другие. Пользователей все это не устроило – они до последнего работали в классических версиях Skype, а после их закрытия начали активно переходить в другие сервисы.

К 30 июля 2024 г. Skype едва удерживался в топ-10 самых популярных мессенджеров в мире с аудиторией в размере 300 млн активных пользователей в месяц (данные портала Worldmertics). Для сравнения, у Telegram – 900 млн, у Snapchat – 800 млн, а у китайского QQ, который почти не распространен за пределами КНР – 550 млн. На первом месте – WhatsApp* с 2 млрд ежемесячно активных пользователей, на втором – китайский WeChat, у которого 1,3 млрд (статистика Statista.com).

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.