Назад в 90-е. Россияне переходят на ПК кустарной сборки, спрос на компьютерные комплектующие вырос в разы

Продажи компьютерных комплектующих на маркетплейсах в первом полугодии 2024 г. выросли в несколько раз. С уходом западных брендов прекратилась и сервисная поддержка. Граждане вынуждены самостоятельно покупать запчасти для ремонта. Они даже впервые с конца 90-х стали массово покупать ПК кустарной сборки — так получается дешевле, чем купить фирменное устройство, и надежнее, чем покупка не фирменного.



Рост спроса

За первое полугодие 2024 г. интерес к компьютерным комплектующим вырос В России в 1,8-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные участники рынка электроники.

В разы вырос спрос на видеокарты, материнские платы, процессоры и внутренние SSD-накопители.

Данные маркетплейсов

На Wildberries в январе–июле 2024 г. продажи видеокарт в штуках выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 162%, а выручка от них — на 189%. По материнским платам эти показатели составляют 457% и 409%. По процессорам рост составил 209% в штуках и 165% в деньгах.

Во всех каналах продаж «М.Видео–Эльдорадо» в первой половине 2024 г. спрос на видеокарты вырос на 233% в денежном выражении.

FreePik Самосборные компьютеры стали выгоднее техники от известных производителей

На «Яндекс Маркете» продажи видеокарт выросли по итогам первого полугодия в два раза год к году; а материнских плат, процессоров и внутренних SSD-накопителей — в 1,5 раза.

«Ситилинк» предоставил изданию информацию по объему продажам компьютерных комплектующих в целом. Этот показатель в деньгах вырос год к году на 38%. Число заказов модулей оперативной памяти выросло на 20%, кулеров и других устройств для охлаждения ПК — на 15%.

Кому нужны запчасти от компьютеров

Из России ушли сервисные центры ведущих мировых компьютерных компаний, что заставляет пользователей, самостоятельно закупать комплектующие и заниматься ремонтом и апгрейдом.

Важную роль в росте продаж сыграл отложенный спрос: многие, кто хотел обновить ПК в прошлом году, решили сделать это в 2024 г., считает представитель Wildberries. Кроме того, снизилась цена на память DDR5 — материнские платы и процессоры, поддерживающие ее, стали доступнее.

К тому же российские пользователи стали намного чаще отдавать предпочтение кустарной сборке настольных ПК вместо покупки уже готовых решений, в том числе и от известных производителей.

Продажи ПК, собранных самостоятельно, бьют все рекорды на онлайн-сервисах. По результатам 2023 г. в «Авито», к примеру, констатировали их рост на 66% год к году. Их средняя цена была около 40 тыс. руб. Самосборные компьютеры составили 20% от всех проданных «машин» в 2023 г. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 11%.

Популярность собранных в мастерской ПК растет столь быстро впервые с конца 90-х годов XX века. Причем очень часто сама сборка осуществляется из комплектующих, предоставленных непосредственно покупателем, а не предложенных ему специалистом по сборке. Это гарантирует, что ему не подсунут б/у запчасти, что компьютер будет действительно новый.

По словам Муртазина, это выходит дешевле и эффективнее — ПК, собранный из заранее купленных деталей, зачастую в большей степени удовлетворяет потребности пользователя, чем дорогое фирменное устройство, собранное по шаблону.