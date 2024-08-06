Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение

Официально: Google – монополист

Суд в США признал Google нарушителем антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ходе разбирательства было установлено, что корпорация добилась доминирующего положения на рынке интернет-поиска за счет выплаты огромных сумм другим технологическим компаниям. В частности, Apple и Samsung, одни из крупнейших поставщиков смартфонов и компьютеров, получали от Google миллиарды долларов в обмен на использование движка «дочки» Alphabet в выпускаемых устройствах качестве поисковой системы по умолчанию. В одном только 2021 г. корпорация израсходовала на эти цели $26,3 млрд.

«Суд пришел к следующему выводу: компания Google является монополистом, и она вела себя как монополист, чтобы сохранять свою монополию», – говорится в заключении окружного судьи США Амита Мехты (Amit Mehta), Вашингтон, округ Колумбия. Google признана нарушителем Акта Шермана – первого антимонопольного закона, принятого в США еще в 1890 г.

На сегодняшний день Google контролирует около 90% рынка онлайн-поиска на всех платформах и 95% – на мобильных устройствах, отмечает Reuters. Данные, приведенные агентством, в целом согласуются со статистикой StatCounter. По данным аналитического портала, в июле 2024 г. расстановка сил на рынке поисковых сервисов (все платформы) была следующей: Google – 91,04%; Bing (Microsoft) – 3,86%; российский «Яндекс» – 1,36%. В мобильном сегменте позиции Google еще сильнее: 95,19% против 1,13% «Яндекса» и 1,04% китайского Baidu (1,04%).

Разбирательство еще не завершено

Судебное решение позволит властям США продолжить преследование поискового гиганта и, возможно, принудить его к определенным шагам, которые лишат его статуса монополиста. Среди мер, которые могут быть приняты в отношении Google, – разделение Alphabet на несколько независимых компаний, отмечает Reuters. Такой исход способен привести к радикальной трансформации рынка онлайн-рекламы, на котором на протяжении многих лет Google занимает доминирующее положение.

Дальнейшее рассмотрение дела может затянуться на продолжительный период времени, поскольку у Google будет возможность подать апелляции на решение суда сразу в несколько инстанций (Апелляционный суд округа Колумбия, Верховный суд США). Таким образом, окончательного решения по антимонопольному делу в отношении Google следует ожидать в 2025 или даже 2026 г.

Котировки акций Alphabet упали на 4,5% на фоне обвала фондовых индексов в Азии, Европе и США в понедельник, 5 августа 2024 г. Реклама приносит Google львиную долю дохода: по итогам 2023 г. 77% от совокупной выручки поисковому гиганту обеспечил именно рекламный бизнес.

После вынесения вердикта Alphabet объявила о намерении оспорить решение вашингтонского суда.

«Суд признает, что Google предлагает лучшую поисковую систему, но заключает, что нам не должно быть позволено сделать ее легкодоступной», – говорится в заявлении Google.

По мнению генерального прокурора США Меррика Гарланда (Merrick Garland), решение суда является «исторической победой американского народа».

«Ни одна компания – вне зависимости от ее размера и степени влиятельности – не может быть выше закона», приводит слова чиновника Reuters.

ИТ-монополисты вновь в фокусе регуляторов после длительного перерыва

Антимонопольные структуры правительства США обратили свое внимание на американских технологических гигантов достаточно давно. Так, в 2020 г., еще при администрации президента Дональда Трампа (Donald Trump), регуляторы подали иски к Apple, Meta Platforms*, обвинив эти компании в установлении незаконной монополии. Разговоры о необходимости «отобрать» рекламный бизнес у Google также ведутся по меньшей мере с 2020 г.

Разбирательство в отношении Google стало первой за долгие годы атакой государства на бизнес-структуры, имеющие явные признаки монополии. До этого, в 2004 г., завершилось разбирательство между властями США и Microsoft. Стороны достигли соглашения, согласно которому корпорация была вынуждена открыть некоторые API и протоколы, используемые в ее фирменной ОС Windows. Поводом для обращения в суд стала монополизация Internet Explorer рынка браузеров за счет интеграции браузера в Windows.

*Корпорация Meta Platforms признана властями РФ экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории России.