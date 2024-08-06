«Яндекс» запустил дешевое такси

«Яндекс» запустил лоукост-сервис такси «Везет». Пользователи смогут вызвать машину по минимальной цене, которая должна быть ниже эконом-тарифа в «Яндекс Такси». Сервис работает в нескольких десятках городов России. Экономия на поездке выльется в немного более длительное ожидание машины.

Как «Такси», только дешевле

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске в России нового сервиса пассажирских перевозок «Везет». Он работает отдельно от сервиса «Такси», ныне входящего в суперсервис «Яндекс Go» – для него даже сделали отдельное приложение для Apple iOS и Google Android.

Сразу на момент своего запуска сервис «Везет» доступен в нескольких десятках российских городов, включая миллионники и небольшие населенные пункты – он работает там же, где доступны услуги сервиса «Яндекс Такси». Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о планах и сроках по расширению географии присутствия нового сервиса и ожидает ответа.

Главная заявленная особенность «Везет» – это более низкие цены на поездку в сравнении даже с эконом-тарифом в «Такси», утверждают в «Яндексе». Взамен на экономию пользователям придется ждать машину немного дольше, но «Яндекс» не уточнил, насколько именно дольше.

Сэкономить получится не всегда

К моменту выпуска материала сервис «Везет» обеспечивал работу лишь одного из двух своих условий, отличающих его от «Такси». Машину действительно приходится ждать немного дольше – в зависимости от города и маршрута следования ждать такси в сервисе «Везет», как убедилась редакция CNews, приходится на 3-12 минут дольше. Но в некоторых случаях разница двукратная – для примера, в «Яндекс Такси» на тарифе «Эконом» время ожидания по одному из запросов составляло 6 минут, а в «Везет» – 12 минут.

Тем временем заявленная экономия на поездке при использовании сервиса «Везет» работает не всегда, по крайней мере, в Москве. Плата по тарифам «Эконом» в «Такси» и «Экспресс» в «Везет» во время тестирования сервиса сотрудником CNews во всех случаях была идентичной.

Более экономичный тариф система не предложила

На сайте сервиса сообщается, что будет доступно два тарифа – «Экспресс», когда нужно уехать быстрее, и «Везет», когда спешки нет, и можно подождать, но уехать по более низкой цене. Сотрудник редакции CNews убедился, что на момент выпуска материала тариф «Везет» в Москве в приложении для iPhone доступен не был. На вопрос редакции об причинах отсутствия более дешевого тарифа в меню заказа машины представители «Яндекса» к моменту выхода материала не ответили.

«Поездки в сервисе «Везет» при высоком спросе стоят дешевле, чем в тарифе «Эконом», из-за разного подхода к формированию цены, – заявили CNews представители «Яндекса». – И там, и там стоимость в пиковые часы растет, но в «Везет» – лишь до определенного предела: не более чем на 50% от базового тарифа».

О водителях подумали

По словам представителей «Яндекса», алгоритмы назначения машины на тот или иной вызов настроены так, чтобы выбор был лишь между автомобилями, находящимися поблизости от пользователя. Сделано это с целью минимизировать «холостой пробег» – когда водитель едет до вызвавшего его пассажира.

Заказы в «Везет» будут передаваться тем же водителям, которые подключены к «Такси» и работают в тарифе «Эконом». А чтобы они не отказывались от более дешевых заказов через «Везет», «Яндекс» снизил по ним комиссию – в компании отметили, что она «примерно на 2 процентных пункта меньше», в сравнении с комиссией на тарифе «Эконом» в сервисе «Яндекс Такси».

Знакомое название

Приложение сервиса «Везет» доступно для скачивания из магазинов Apple App Store и Google Play. В последнем количество загрузок к моменту выпуска материала перевалило за 1 млн, а само приложение имеет рейтинг 4,8 из 5 на основе почти 70 тыс. отзывов.

Этого результата приложение добилось за неполные три года – оно было выложено в Google Play в ноябре 2021 г., а в последний раз обновлялось в феврале 2024 г.

Сервис пользуется спросом у россиян

Другими словами, приложение появилось намного раньше нового сервиса «Яндекса», и тому есть объяснение. Ранее сервис «Везет» был независимым и являлся прямым конкурентом «Яндекса» на рынке пассажирских перевозок. Интернет-гигант дважды пытался купить его – в первый раз он анонсировал приобретение активов «Везет» в 2019 г., но сделку запретила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), заявив, что это усилит доминирующее положение «Яндекса» в сегменте такси.

В феврале 2021 г. была предпринята вторая попытка, на этот раз успешная. «Яндекс» придумал, как обойти запрет ФАС и не нарушить при этом антимонопольное законодательство – он купил лишь часть активов «Везет», колл-центр и бизнес по заказу грузоперевозок. В таком виде сделка в согласовании с ФАС не нуждалась.