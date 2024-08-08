CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

26 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024».

26 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024».

Основные темы конференции

Российский рынок информационной безопасности

Технологии ИБ

  • Что предлагают российские ИБ-вендоры.
  • Насколько безопасны ИБ-решения из дружественных стран.
  • Инструменты контроля и обучения сотрудников в сфере ИБ.
  • ИБ как услуга: плюсы и минусы.
  • Как обеспечить безопасную разработку.
  • Безопасность облачных сред.
  • Собственный SOC или аренда: что выбрать.
  • Безопасный удаленный доступ.
  • Особенности обеспечения безопасности Open Source.
  • ИИ в обеспечении информационной безопасности.

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

  • Как меняется финансирование ИБ-проектов.
  • Как правильно организовать миграцию на отечественные решения.
  • Опыт внедрения и эксплуатации российских ИБ-систем.
  • Опыт получения ИБ как услуги.
  • Оценка эффективности и надежности системы ИБ.
  • Облачная ИБ — практический опыт.
  • Оптимизация затрат на ИБ.

С докладом выступят:

Георгий Старостин, директор по информационной безопасности, «Согаз»;
Алексей Томилов, CTO, FINDLER;
Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям, Boxberry;
Лев Шушпанов, руководитель направления информационной безопасности, Simple Group;
Владислав Иванов, руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition (ex. Danone Россия);
Дмитрий Костров, заместитель ГД по информационной безопасности ДКБ, IEK GROUP;
Андрей Шлегель, директор по информационной безопасности, Hoff Tech;
Станислав Галаган, заместитель генерального директора по безопасности, «Почта Сервис»;
Кирилл Назаров, архитектор информационной безопасности, «Передовые платежные решения»;
представитель компании Positive Technologies.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024