Signal всё. Россиянам запретили пользоваться «самым защищенным мессенджером в мире»

В России началась блокировка мессенджера Signal. Он позиционируется разработчиком как самый защищенный в мире за счет встроенных технологий шифрования. Выбор сервисов для обмена сообщениями, контентом и звонков у россиян все меньше – менее двух месяцев назад перестал работать российский мессенджер ICQ, а WhatsApp* не так давно хотели заблокировать по всей стране из-за новой функции «Каналы», которая годами присутствует в Telegram.



Signal потерян

Мессенджер Signal перестал работать в России по решению Роскомнадзора, пишет РБК. Этот сервис обеспечивает приватное общение, максимально защищенное от взлома и перехвата сообщений и передаваемого контента.

В отличие от YouTube, слухи о блокировке и замедлении которого ходили давно, Signal оказался в «черном списке» регулятора без предварительного оповещения его российских пользователей. Проблемы в его работе на территории России начались утром 9 августа 2024 г. по Москве – он стал сбоить и тормозить. Вечером того же дня его работа в России была полностью остановлена.

Официальная причина блокировки Signal – «нарушение российского законодательства». Такое объяснение приводит сам Роскомнадзор. В ведомстве сообщили РБК, что работа Signal в России ограничена потому, что он нарушил «требования российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

Чем выделяется мессенджер

Signal многие годы был выбором тех, кто не желает, чтобы доступ к его переписке получили хакеры или представители силовых структур. Проект существует с 2014 г., и в его основе лежит одноименный протокол сквозного шифрования, созданный специалистами Open Whisper Systems, благодаря которому доступ к переписке извне получить почти невозможно. Впрочем, Signal в 2020 г. подвергался взлому, но подобные случаи настолько редки, что лишь укрепляет его репутацию.

Еще одно преимущество Signal перед конкурирующими сервисами – за ним не стоит никакая компания, на которую, в теории, можно было надавить для получения ключей шифрования. Проект распространяется с открытым исходным кодом, а развивает его некоммерческий фонд Signal. Разработка ведется на пожертвования.

Все не без греха

Но важно отметить, что абсолютно защищенным Signal не является – просто в этом плане он лучше своих конкурентов, взломать которые намного проще. Пользователи этого сервиса тоже могут стать жертвами хакеров. Например, в сентябре 2020 г. стало известно, что Signal «сливает» номера телефонов своих пользователей, что позволяет вытащить всю информацию из их профилей. Она впоследствии может использоваться злоумышленниками для создания поддельных аккаунтов с целью мошенничества. Справедливости ради стоит отметить, что аналогичный недочет тогда был найден в популярных в России мессенджерах WhatsApp* и Telegram.

В марте 2022 г. эксперты обнаружили еще одну «дыру» в Signal. Оказалось, в нем на протяжении нескольких лет можно было генерировать сообщения для фишинга и выуживать у пользователей персональные данные. Но и здесь Signal оказался не одинок – аналогичную схему мошенничества хакеры годами проворачивали в Apple iMessage и WhatsApp*.

Нечего общаться

В России очень часто блокируют или грозятся заблокировать иностранные мессенджеры, а отечественные сервисы с многолетней историей постепенно уходят в прошлое. Так, в 2018 г. под блокировку попал Telegram, но в 2020 г. ограничения с него были сняты. В конце 2023 г. в WhatsApp* появились каналы, что не понравилось российским властям, и они пригрозили заблокировать его. В итоге в России каналы в этом сервисе не работают, хотя в Telegram они функционируют в России без каких-либо ограничений и угроз со стороны властей страны.

Тем временем российский мессенджер ICQ, работавший с 1996 г. и в 2020 г. получивший крупномасштабный апдейт, в конце июня 2024 г. перестал существовать. Владеющий им холдинг VK решил более не развивать его.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.