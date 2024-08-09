У российско-китайского онлайн-марктеплейса для бизнеса сорвался план выхода на Московскую биржу

Российско-китайский онлайн-маркетплейс для бизнеса «Кифа» отложит проведение IPO на Московской бирже. В ходе размещения планировалось привлечь 1,75-2,035 млрд руб., но из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры от него было решено отказаться.

«Кифа» не выйдет на биржу

Российско-китайский онлайн-маркетплейс «Кифа» принял решение перенести ранее намеченное IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Как говорится в сообщении компании, такое решение вызвано неблагоприятной конъектурой на рынке.

Сбор заявок на участие в IPO начался 25 июля 2024 г. и закончился 7 августа. Планировалось продать 18,5 млн акций, полученных в результате допэмиссии. После размещения доля акций, находящихся в свободном обращении (30%) не должна была превысить 30%.

Ценовой коридор был установлен на отметке 92 руб. - 110 руб. за одну акцию. Объем размещения должен был составить 1,75 - 2,035 млрд руб., капитализация компании по итогам размещения должна была составить 5,67-6,778 млрд руб.

Почему на фондовом рынке больше не ожидают IPO

«Мы верим, что происходящее на фондовых рынках – это не затяжная рецессия, а совпадение ряда неблагоприятных факторов как в российской экономике, так и мировой, причем носящее временный характер, - прокомментировал данное решение председатель совета директоров «Кифа» Сунь Тяньшу. – Наш совет директоров и топ-менеджмент имеет смешанную модель управления, сочетая в себе как российский, так и китайский подход к ведению бизнеса, в том числе в отношении стратегических решений. Для нас важная долгосрочность, мы никогда не гонимся в отношении стратегических решений».

«Кифа» в 2023 г. разместила на Московской бирже дебютный выпуск облигаций на сумму 200 млн руб. В 2024 г. компания была преобразована в ПАО (публичное акционерное общество), что является необходимым условием для проведения IPO. В заявлении компании подчеркивается, что на фоне сложившейся в последнее время на российском финансовом рынке тенденции по нераскрытию данных «Кифа» раскрывает и продолжит раскрывать информацию в полном соответствии с данным статусом.

По словам собеседника CNews на финансовом рынке, интерес к IPO в России действительно падает из-за отсутствия стратегических инвесторов. В предыдущих размещениях акции, в основном, покупались физическими лицами на заемные средства для их дальнейшей перепродажи.

«Но, оказывалось, что перепродавать некому, - говорит собеседник издания. - Ранее уже ожидалось, что IPO «ВсеИнструменты.ру» (интернет-магазин товаров из категории «сделай сам») станет последним размещением на ближайшее время. Но «Кифа» решила попробовать закончить в закрывающееся окно».

Кому принадлежит и сколько зарабатывает «Кифа»

«Кифа» существует с 2013 г., компания специализируется на цифровой торговле между Россией и Китаем. Благодаря данной платформе китайский предприниматель может реализовать свои товары на российском рынке, а российские предприниматели получают доступ к большому количеству товаров напрямую от китайских производителей.

Единственный акционер «Кифа» Qifasilu (Bejing) Technology Development на 83,36% принадлежит китайской Hylink Supply Chain Management. Та, в свою очередь, на 80% принадлежит Сунь Тяньшу.

Выручка «Кифа» в 2023 г. составила 5,7 млрд руб. (рост за год 76%), показатель EBITDA (прибыль для уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 86,9 млн руб. (рост 3%), операционная прибыль – 86,4 млн руб (рост – 3%), чистая прибыль – 53,2 млн руб. (рост – 23,7%).

Рентабельность по показателю EBITDA составила 1,5%, свободный денежный поток – 77,56 млрд руб. (рост за год – 139%), рентабельность капитала (ROE) – 22,55%. Чистый долг имеет отрицательное значение – минус 117,6 млрд руб.

Кто из ИКТ-сектора успел выйти на биржу

С начала 2024 г. целый ряд российских компаний из сектора ИКТ провели IPO. Объем размещения «ВсеИнструменты.ру» составил 12 млрд руб. (акции продавал основной владелец компании, cash-out), «Делимобиль» (каршеринговый сервис) - 4,2 млрд руб. (продавались акции, полученные от допэмиссии, cash-out), «Диасофт» (разработчик ПО для банковского сектора) – 4,14 млрд руб. (часть проданных акций была получена в результате допэмиссии, часть – продана существующими акционерами). «Ива» (разработчик решений для ВКС) – 3,3 млрд руб. (cash-out), группа компаний «Элемент» (объединяет «Микрон» и другие предприятия из сферы микроэлектроники) – 15 млрд руб. (cash-in), «МТС-Банк» - 11,5 млрд руб. (cash-in).

ГК «Элемент» проводила IPO на Санкт-Петербургской бирже, остальные из упомянутых компаний – на Московской бирже.