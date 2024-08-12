CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет
|

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

Уязвимость, о которой впервые сообщили еще в 2006 г., оставалась неисправленной все эти годы. Возможно, теперь ее, наконец, устранят.

Многонулевой день

Все популярные браузеры под macOS и Linux содержат древнюю уязвимость, которая позволяет взламывать чужие сети с помощью специально созданных вредоносных сайтов. Уязвимость под названием «0.0.0.0 Day», как выясняется, оставалась незамеченной 18 лет – с 2006 г.

Как установили эксперты израильской компании Oligo Security, проблема заключается в том, как браузеры обрабатывают сетевые запросы: сыграли свою роль слабо реализованные механизмы безопасности и отсутствие единого стандарта в разных браузерах.

В результате «невинный» IP-адрес 0.0.0.0 можно использовать для компрометации локальных сетевых служб и через них получать и несанкционированный доступ в корпоративные сети, и запускать произвольный код. 0.0.0.0 Day затрагивает Google Chrome/Chromium, Mozilla Firefox и Apple Safari – они предоставляют возможность взаимодействовать с локальным ПО в средах macOS и Linux. Версии браузеров под Windows уязвимости не подвержены, поскольку IP-адрес 0.0.0.0 блокируется на уровне операционной системы.

brows700.jpg
Photo by Aaron McLean on Unsplash
Уязвимость «0.0.0.0 Day» присутствовала в браузерах с 2006 г. и 18 лет оставалась незамеченной

Эксперты Oligo Security отмечают, что в уязвимых версиях домены зоны .com могут взаимодействовать со службами, запущенными в локальной сети, и выполнять произвольный код на хосте посетителя, используя адрес 0.0.0.0 (вместо localhost/127.0.0.1).

Уязвимость позволяет также обходить защитный механизм Private Network Access (PNA), который призван предотвращать прямое взаимодействие общедоступных веб-сайтов с эндпойнтами в частных сетях.

Любое приложение, которое запускается на локальном хосте и может быть доступно через адрес 0.0.0.0, подвержено уязвимости – в нем можно запустить произвольный код.

18 лет и 4 месяца уязвимости

Информация об уязвимости была передана разработчикам браузеров в апреле 2024 г. В ближайшем будущем ожидается, что в этих браузерах будет перекрыт доступ к 0.0.0.0.

«Когда службы используют localhost, они предполагают функционирование в ограниченной среде. Однако это предположение (как в случае с данной уязвимостью) может быть ошибочным, что приводит к небезопасной серверной реализации, – написал Ави Люмельски (Avi Lumelsky), эксперт Oligo Security. – Используя 0.0.0.0 вместе с режимом no-cors, злоумышленники могут использовать публичные домены для атаки на службы, функционирующие в localhost и добиваться запуска произвольного кода, используя всего лишь один HTTP-запрос».

Уязвимость присутствовала в браузерах с 2006 г. Как оказалось, еще тогда в баг-трекере Mozilla появилось заявление об ошибке, и оно оставалось неисправленным до самого последнего времени, лишь изредка меняя статус. Первые атаки с использованием уязвимости задокументированы тогда же, в 2006-м.

«По сути уязвимость время от времени эксплуатировали на протяжении почти двух десятилетий, но это не сподвигло разработчиков обратить на нее должное внимание, – отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. – Подобные сюжеты всегда вызывают большие вопросы касательно отношения разработчиков к кибербезопасности и нахождения ее в списке их приоритетов».

Стоит отметить, что браузер Chrome появился только в 2008 г., но уязвимость перетекла и в него – по-видимому, вместе с унаследованными компонентами Firefox.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Популярнейшая онлайн-библиотека с российскими корнями не работает почти неделю. Книги скачать нельзя, администраторы молчат

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024