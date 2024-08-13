Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

Полиция Южной Кореи ведет расследование кибератаки северокорейских хакеров, в результате которой в их руки, вероятно, попала информация о военных технологиях. Северная Корея сможет использовать полученные сведения для разработки малозаметных беспилотников и эффективных мер уклонения от наблюдения.

Кибератака на военно-промышленный комплекс

Северокорейские хакеры похитили секретную информацию о ключевых военных технологиях страны. Хакеры похитили важные данные об основном боевом танке K2 «Черная пантера», а также о разведывательных самолетах Baekdu и Geumgang. Об этом в середине августа 2024 г. пишет издание The Korea Economic Daily со ссылкой на свои источники в Министерстве национальной обороны Республики Кореи.

Утечка данных в военно-промышленном комплексе (ОПК) Южной Кореи может привести к серьезным последствиям для обороноспособности страны, поскольку Северная Корея сможет использовать полученные сведения для разработки малозаметных беспилотников и эффективных мер уклонения от наблюдения. В связи с утечкой, Южная Корея требует немедленного введения усиленных мер по защите национальной безопасности.

В Вооруженных силах национальной обороны Республики Корея опасаются, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) воспользуется этими данными, чтобы уйти от военного наблюдения и получить преимущество на поле боя, поэтому призывает к срочному принятию более жестких мер по обеспечению национальной безопасности.

Wikipedia Хакеры из КНДР добыли оборонные секреты Южной Кореи

K2 «Черная пантера» - южнокорейский танк, разработанный Агентством оборонных разработок Южной Кореи и построенный компанией Hyundai Rotem. Танк был представлен в 2008 г., стоит $8,5 млн за единицу и является основным боевым танком страны, в настоящее время на вооружении находится 260 единиц, а еще 150 планируется.

Baekdu и Geumgang - разведывательные самолеты, которые Южная Корея активно использовала для наблюдения за границей в течение последних 20 лет, мониторинга военной деятельности Северной Кореи и перехвата беспроводных сообщений.

По сообщениям местных СМИ, утечка данных о K2 «Черная пантера» произошла, когда инженеры, работавшие на одном из заводов-изготовителей деталей резервуара, перешли в конкурирующую компанию. По данным полиции, химическое, биологическое и биологическое устройство положительного давления представляет собой защитную и стратегическую технологию, которая очищает внутренний воздух и выпускает его наружу или предотвращает попадание наружного воздуха в танк. Технология был разработана для защиты жизни членов экипажа танка в случае применения противником химического или биологического оружия. Внутри резервуара поддерживается более высокое давление, чем снаружи, чтобы предотвратить приток химических и биологических веществ и радиоактивности. Сотрудники завода-изготовителя забрали с собой чертежи конструкций на внешних накопителях, отчеты о разработке и сведения о системе избыточного давления резервуара. Их новый работодатель попытался экспортировать эту технологию в одну из стран Ближнего Востока, поэтому считается, что утечка вышла за пределы Южной Кореи.

Wikipedia Южнокорейский основной боевой танк K2 «Черная пантера»

Что касается разведывательных самолетов Baekdu и Geumgang, издание The Korea Economic Daily сообщило, что южнокорейский оборонный подрядчик, выпускающий руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию военной техники, включая два самолета-разведчика, был взломан северокорейскими хакерами. Хакеры похитили важные технические данные о двух самолетах, включая сведения об их технологиях и последних технических обновлениях, эксплуатационных возможностях и данные о техническом обслуживании.

Усиление кибербезопасности

Южная Корея обеспокоена тем, что кража ее технологий разведывательных самолетов позволит ее врагам разработать более малозаметные беспилотники и эффективные меры уклонения от наблюдения.

Вооруженные силы национальной обороны Республики Корея призывает все политические партии страны оставить свои разногласия в стороне и договориться о новых мерах, которые должны быть введены немедленно. Эти меры укрепят страну против кибершпионских операций. Более того, поскольку кибератаки Северной Кореи с каждым днем становятся все более масштабными и дерзкими, принятие Основного закона о кибербезопасности для предотвращения хакерских атак и кражи технологий Северной Кореей уже не вариант, а необходимость.

Согласно данным Национального агентства полиции Республики Корея, в целях защиты национальных интересов правительством страны должны как можно скорее провести пересмотр уголовного законодательства, расширяющий сферу применения законов о шпионаже на «иностранные страны».

В апреле этого года Национальное полицейское управление Южной Кореи выпустило срочное предупреждение, чтобы предупредить предприятия оборонной промышленности об участившихся нападениях со стороны известных северокорейских группировок, включая Lazarus, Andariel и Kimsuky.

Полиция провела специальную операцию по зачистке, в ходе которой выяснилось, что агенты КНДР с конца 2022 г. взломали несколько компаний ОПК, что дало злоумышленникам достаточно времени для сбора обширной базы данных разведывательных данных.