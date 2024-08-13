«Яндекс» придумал хитрый и легальный способ обхода замедления YouTube. Работает на всех устройствах

«Яндекс» встроил в «Браузер» и «Поиск» средства ускорения загрузки медленных видеороликов. Они ищут проигрываемое видео на нескольких площадках и в случае «тормозов» предлагают посмотреть его на стороннем видеосервисе. Это в полной мере работает и с YouTube, который замедляют в России с середины лета 2024 г. Новая функция не является средством обхода блокировок, то есть вполне легальна.

«Починить» YouTube

«Яндекс» упростил россиянам процесс просмотра видеороликов в интернете. Если то или иное видео медленно грузится на нужном им видеосервисе, интернет-гигант автоматически найдет его на сторонних площадках, чтобы можно было смотреть его без «тормозов».

Новая функция уже встроена в «Поиск» и в «Яндекс Браузер». Например, с середины лета 2024 г. в России замедляется работа YouTube, что уже привело к резкому росту числа расторжений договоров с провайдерами домашнего интернета. Новая опция «Яндекса» позволит не тратить время и нервы на медленную загрузку роликов, а вместо этого сразу переключиться на альтернативную площадку, где нужное видео уже есть и к тому же грузится быстрее.

В «Поиске» новшество работает через алгоритмы. Они «видят», если видео загружается дольше обычного, и тут же находит его на других сервисах. «Когда «Поиск» по видео индексирует на нескольких площадках одинаковые ролики, он объединяет их в «дубли», а затем показывает как альтернативу контенту с медленной загрузкой», – заявили представители «Яндекса».

Миллиарды видеороликов

К моменту выхода материала «Поиск» проиндексировал свыше 6 млрд видеороликов, размещенных в интернете, утверждают в «Яндексе». Другими словами, шансы на то, что «Поиск» обнаружит копии нужного видеоряда сразу на нескольких площадках, которые работают быстрее нынешней, очень высоки.

Впрочем, 6 млрд – это далеко не все видео, в настоящее время доступные в Глобальной сети, следовательно, вероятность отсутствия копий нужного ролика на сторонних сервисах пока сохраняется. В этом случае «Поиск» предложит найти похожие ролики на других площадках, а в поисковой выдаче приоритетными будут сайты, видео на которых не «тормозят.

Это особенно актуально для упомянутого YouTube. Сервис существует с 2005 г., и за 19 лет он накопил уникальную по обширности базу видеороликов – это и детские мультфильмы, и обучающие материалы (инструкции, рецепты и пр.), и развлекательный контент. Подобным разнообразием и масштабами не в состоянии похвастаться ни одна из ныне существующих альтернатив YouTube, в том числе и в России.

Обход замедления для всех

Нахождение альтернативных площадок с нужным или похожим видеороликом через «Поиск» доступно на всех платформах через любой браузер, как на настольных ПК и ноутбуках, так и на мобильных устройствах, потому что это отдельный видеосервис, не приложение. Но также есть возможность пользоваться этой функцией через «Яндекс Браузер» – фирменный обозреватель российского интернет-гиганта.

Здесь пока есть ограничения – по словам разработчиков, новшество к моменту выхода материала было доступно только в десктопном «Браузере». Мобильная его версия тоже должна обновиться, но сроки релиза апдейта разработчики не называют, утверждая лишь, что появится он «скоро».

В «Браузере» алгоритмы определения медленной загрузки видео работают по тому же принципу, что и в «Поиске». Как только они замечают, что ролик грузится с перебоями или слишком медленно, они выведут над окном ролика уведомление с предложением найти или конкретно это же видео, или похожее на него при помощи «Поиска».

Кто виноват в замедлении YouTube

К моменту выхода материала единой официальной причины медленной работы YouTube в России не существовало, что, как сообщал CNews, тоже является причиной оттока абонентов провайдеров домашнего интернета. Те не в силах дать им объяснение происходящему ввиду отсутствия официальной точки зрения властей, в результате чего они вынуждены терять клиентов.

Глава комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале говорил о двух потенциальных причинах замедления самого востребованного россиянами видеосервиса. Сначала он упоминал, что YouTube не хочет снимать блокировку с российских каналов, а затем начал говорить про деградацию серверов сети Google Global Cache, которые помогают загружать контент быстрее. В августе 2024 г. попали во внимание Роскомнадзора – CNews писал, что регулятор без объяснения причин ищет их по всей стране.

В начале августа 2024 г. Google со своей стороны заявил, что не имеет никакого отношения к происходящему с YouTube в России. Но уже через несколько дней он отнял у российских видеоблогеров последнюю возможность заработка через YouTube (если не считать их собственной рекламы) – он отключил в России рекламную сеть AdSense.