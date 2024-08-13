iPhone и смартфоны Samsung, Huawei на грани исчезновения в России, магазины электроники на пороге массового закрытия. Всему виной один новый закон

Из ассортимента многих российских сетей уже очень скоро могут исчезнуть смартфоны популярных брендов – Apple, Samsung, Huawei и пр. по причине возможного принятия законопроекта о запрете продаж мобильников без предустановленного RuStore. Не все ритейлеры имеют разрешение на самостоятельную установку приложений, и это может ударить по их доходам и даже привести к их закрытию. Они уже обратились к властям с просьбой не принимать этот законопроект.



Новый закон – новый дефицит

В России скоро может усложниться процесс покупки смартфонов популярных брендов – они могут полностью исчезнуть из ассортимента многих сетей. Как пишет «Коммерсант», готовится к принятию законопроект, запрещающий продавать смартфоны без предустановленного магазина приложений RuStore.

Под действие документа попадают мобильник Apple, Samsung, Huawei, Honor и большинства других популярных в России брендов, даже тех, кто официально и неофициально покинул российский рынок. Как пишет «Коммерсант», не у всех сетей будет право на самостоятельную предустановку RuStore на смартфоны, что чревато для них финансовыми потерями.

Об этом говорится в письме Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят многочисленные российские и иностранные компании, включая DNS, Huawei, «Ситилинк» и пр. Документ датирован 8 августа 2024 г. и направлен лично зампредам правительства России Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко.

Фото: Yuheng Ouyang / Unsplash iPhone и другие смартфоны могут стать дефицитом еще сильнее подорожать на фоне их нехватки

В письме открыто звучит просьба не поддерживать принятие нового законопроекта. Над этим законопроектом работал депутат член комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антон Горелкин при поддержке еще нескольких депутатов и сенаторов.

RuStore – это российский магазин приложений, существующий с марта 2022 г. Над ним при непосредственной поддержке Минцифры работает российский холдинг VK, ранее называвшийся Mail.ru Group. Это альтернатива американскому каталогу Google Play, который регулярно удаляет российские приложения.

RuStore входит в список обязательных для предустановки на смартфоны приложений, а также его предустанавливают некоторые производители электронных книг. Но пока его отсутствие в памяти устройства «из коробки» является лишь поводом для штрафа, но никак не для запрета продаж.

Неиллюзорные страхи ритейлеров

Авторы письма РАТЭК утверждают, что превращение законопроекта Горелкина в закон розничные сети не смогут продавать технику Apple, что повлечет для них крупные финансовые потери. Apple ушла из России в марте 2022 г., но ее продукция по-прежнему любима россиянами, в особенности iPhone – они привозятся в Россию по параллельному импорту.

В письме сказано, что непосредственно ритейлер не имеет права на предустановку RuStore в память мобильных устройств. А поскольку законопроект касается не только iPhone, но еще и Android-смартфонов целого ряда брендов, то некоторым сетям электроники из-за убытков, вероятно, придется закрыться, считают авторы письма.

Источник «Коммерсанта» на рынке электроники отдельно отметил, что законопроект за авторством Горелкина и группы депутатов коснется всех производителей, которые не устанавливают RuStore на свои смартфоны. А это Apple, Samsung, Huawei, Honor и еще целый список вендоров, то есть это почти все бренды, представленные ныне на российском мобильном рынке.

Письмо не дошло до адресата

В РАТЭК изданию подтвердили отправку письма, однако в аппарате Дмитрия Чернышенко, который на протяжении нескольких лет курировал российскую ИТ-розницу, его получение не подтвердили. С мая 2024 г. этим направлением заведует Дмитрий Григоренко, однако и в его аппарате заявили, что никакого письма РАТЭК не получали.

Все еще хуже, чем кажется

Разработанный законопроект может оказать еще более сильное влияние на ритейл. По словам источника «Коммерсанта» на рынке потребительской электроники, если его примут в текущем виде, то под запрет попадут продажи и устройств без RuStore, и гаджетов, в которых нет возможности производить оплату внутри приложений, скачанных из магазина.

По его словам, действие законопроекта не распространяется на страны ЕАЭС, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Вследствие этого «увеличится серый ввоз товара и могут сократиться отчисления в бюджет России», отметил он.

В РАТЭК склонны считать так же. По оценке экспертов организации, сейчас оборот товаров одной только Apple в России составляет около 250 млрд руб. Если их запретить, бюджет России «недополучит около 50 млрд руб. в виде таможенных платежей».

Кому это выгодно

Наличие RuStore в составе продаваемых в России смартфонов выгодно в первую очередь его непосредственным разработчикам. Как сообщили изданию представители сервиса, по прошествии более двух лет со дня своего запуска он все еще не приносит прибыль. Это подтвердил и источник издания, приближенный к VK – по его словам, RuStore до сих пор не подошел к сроку окупаемости.

Но, как пишет «Коммерсант», с помощью запретов на продажу гаджетов без RuStore внутри руководство сервиса хочет нарастить количество пользователей, после чего начать продавать в RuStore рекламу.

Согласно отчету VK за первое полугодие 2024 г, суммарное число установок RuStore преодолело отметку в 70 млн. Каталог магазина в настоящее время состоит из более 40 тыс. приложений от разработчиков из 40 стран мира.

Мнение Минцифры

Представители Минцифры сообщили «Коммерсанту: «Политика по снятию барьеров по недискриминационной работе сторонних магазинов приложений в мобильных экосистемах Google и Apple — общемировой тренд. В ЕС принят закон о регулировании цифровых рынков, который предусматривает обязанность платформ обеспечить возможность установки приложений не из App Store и оплаты не через встроенные сервисы платежа».

В Минцифры отметили также, что за два года доля Apple на российском рынке упала до 10% в натуральном выражении. «При этом, официально компания не поставляет свою продукцию на территорию России, соответственно на Apple эти обязательства не распространяются — все ввозится по параллельному импорту. Если Apple технически выполнит требования по аналогии, как действует на европейском рынке, то возможность предустановки Rustore появится», – отметили в Минцифры.

Если все останется без изменений, то предустановка RuStore и других приложений «может быть обязанностью торговых сетей», сообщили в министерстве «Коммерсанту», а это «исключает возможность потери рабочих мест и закрытия торговых точек. «Мы обсуждаем такую инициативу с представителями бизнеса», – подытожили в Минцифры.

Что говорят участники рынка

Как сообщили CNews представители «Марвел-Дистрибуции», «Все официально представленные в России иностранные бренды, выпускающие свои устройства на Android (Xiaomi, Realme, Tecno Infinix, Vivo и др.) предустанавливают необходимые приложения еще на фабрике». «Не предустанавливают только скорее всего мелкие игроки, но их доля около 1% на рынке. Более того, у «Яндекса» есть приложение, которое предустанавливает ряд обязательных приложений (вкл. RuStore)», – добавили они.

В компании подчеркнули, что на смартфоны брендов, которые ввозятся по схеме параллельного импорта, «можно будет установить RuStore при покупке или, в случае онлайнд-продаж, например, делать наклейку с QR-кодом, перейдя по которому можно скачать нудный apk-файл».

«В зоне риска в связи с новым законом оказывается только продукция Apple», – сказали CNews в «Марвел-Дистрибуции». – Итого, уровень риска: Apple (34%) и мелкие игроки в Android (~1%) это суммарно около 35% в обороте смартфонов в деньгах; в рознице проблему можно решить установкой приложения на месте. В онлайне этот сервис тоже действует, но проникновение будет меньше (т.к. нет настойчивого продавца)».

«Можно сказать, что основной вопрос сейчас – это как отразится этот закон на iPhone, – сказали в «Марвел-Дистрибуции». – Если его введут, то продавать эту технику не будет возможности, т.к. технически RuStore установить туда нельзя».