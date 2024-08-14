CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет

CNews был и остается самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий, подтверждает свежее исследование «Медиалогии». Большая команда журналистов и аналитиков, публикующих эксклюзивные новости, интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования, и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Лидер рейтинга

CNews занял первое место среди самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и телекома. Таковы результаты исследования «Медиалогии», проведенного по итогам II квартала 2024 г.

Индекс цитируемости «Медиалогии» определяет частоту ссылок на первоисточник информации в других изданиях и учитывает влиятельность ресурса, опубликовавшего ссылку. Система анализирует более 93 тыс. наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-20 самых цитируемых СМИ об ИТ и телекоме Список наиболее цитируемых российских изданий, пишущих о рынке информационных и телекоммуникационных технологий в рейтинге «Медиалогии» по итогам II квартала 2024 г. индекс цитируемости СМИ CNews.ru 83,72 Ixbt.com 75,77 Hi-Tech@Mail.Ru 69,88 Ferra.ru 40,62 Telecomdaily.ru 36,54 Kod.ru 31,54 Securitylab.ru 29,95 Habr.com 24,88 3dnews.ru 20,22 Rb.ru 18,01 Tadviser.ru 17,38 Hightech.fm 15,38 4pda.to 14,27 Vc.ru 13,89 Rozetked.me 12,99 iPhones.ru 12,52 Comnews.ru 10,62 Appleinsider.ru 8,97 Iguides.ru 4,40 Overclockers.ru 4,11

Команда CNews постоянно растет. Издание приглашает на работу журналистов, редакторов, аналитиков, программистов и менеджеров по продаже рекламы. Подробнее о вакансиях CNews можно узнать по ссылке.

Рост аудитории

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ. Ежедневная аудитория составляет 100-280 тыс. человек в сутки, временами превышает 500 тыс. пользователей, издание читают свыше 3 млн человек в месяц. По данным «Яндекс.Метрика», во II квартале 2024 г. число просмотров ресурсов CNews выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост аудитории CNews продолжается на фоне все большего интереса к цифровизации и импортозамещению.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Портрет аудитории

80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут на территории России. Еще по 3% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии. Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2024 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews300, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли.

Market.CNews: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается Market.CNews — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. Market.CNews занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров. За 4 года опубликовано более 70 подобных исследований.

Флагманским проектом стал рейтинг российских провайдеров IaaS Enterprise, на который ориентируется большинство заказчиков. Огромную популярность получили и другие ежегодные обзоры — GPU Cloud, Российские операционные системы, СЭД, BPM и другие.

В 2024 г. основана специальная награда, которая выдается компаниям за разработку выдающихся ИТ-решений, статус которых подтвержден соответствующим аналитическим исследованием. В перспективе будет сформирован Зал Славы Market.CNews — пул лучших отечественных продуктов и технологий, которые во многом определят развитие ИТ-отрасли России в целом.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Редакция плотно сотрудничает с отечественными производителями и разработчиками. Например, в этом году был представлен первый тест российского электромобиля АТОМ и функциональный тест смартфона на отечественной ОС «Аврора». Также идет продуктивное взаимодействие с разработчиками программных решений — от мессенджеров до операционных систем.

Редакция подразделения «Наука» за последние полтора года завоевала авторитет аудитории. Поднимаемые темы вызывают огромный интерес у читателей. Еженедельно выходит до трех материалов по разной научной тематике — от археологии до астрономии, естественных наук и технологий.