Новые санкции Google. В России перестанет работать очень нужный облачный сервис с многолетней историей

Google запретил россиянам пользоваться облачным сервисом BigQuery для обработки больших объемов информации. Он работает с начала предыдущего десятилетия, и ранее у россиян не было проблем с доступом у нему. Из России BigQuery уйдет в начале сентября 2024 г. в рамках усиливающегося давления Google на россиян из-за санкций Запада.

Санкции крепчают

Американский интернет-гигант Google решил отлучить россиян от своего облачного сервиса BigQuery, который предназначен для обработки больших объемов данных. Об этом CNews сообщили представители российской компании Softline со ссылкой на пользователей BigQuery из России.

По данным Softline, россиянам стали поступать уведомления о скором закрытии BigQuery в России. Сервис прекратит работу 9 сентября 2024 г., то есть, в отличие от Microsoft, которая весной 2024 г. без предупреждения решила выгнать россиян из своих облаков, Google дал жителям России около трех недель на поиск альтернативы BigQuery.

Как уточнили CNews представители Softline, BigQuery – это «бессерверное, масштабируемое облачное хранилище данных с мощной инфраструктурой от Google», которое имеет на борту RESTful веб-сервис. Имеет тесное взаимодействие с другими сервисами от Google. Создатели обещают молниеносное выполнение запросов с максимальной задержкой в RESTful до 1 секунды. По их словам, сервис нативно интегрируется с многими сервисами Google (Google Analitycs, аналитикой рекламы и мобильных приложений), так что «во многих случаях незаменим и не имеет аналогов».

Никаких деталей относительно новых ограничений Google на момент выхода материала не раскрывал. «Мы обратились в Google и попросили дать разъяснения каких компаний на территории РФ коснется это ограничение? В частности, затронет ли это ограничение филиалы иностранных компаний?; после введенных ограничений сохранится ли возможность сохранения данных или они будут удалены?», – сообщили CNews представители Softline.

Вероятнее всего, новые санкции Google связаны с ограничениями на предоставление облачных услуг россиянам, введенным, как сообщал CNews, в июне 2024 г. по решению американского Минфина. Они вступают в силу 12 сентября 2024 г. Google закроет россиянам доступ к BigQuery на три дня раньше, 9 сентября 2024 г.

Подсадить и прогнать

Сервис BigQuery был анонсирован в мае 2010 г. и стал общедоступным в ноябре 2011 г. С этого момента он работал и в России, и Google постоянно совершенствовала его, в том числе и за счет покупки сторонних стартапов, работающих в сфере аналитики больших данных.

Один из них – компания Looker, которую Google подмял под себя летом 2019 г., потратив на это около $2,6 млрд.

В основе BigQuery лежит технология Dremel за авторством Google – собственно, сервис является своего рода пользовательским интерфейсом для нее. BigQuery – платный сервис, цена зависит от региона проживания пользователя.

За счет постоянной оптимизации BigQuery Google со временем сделала его более функциональным в сравнении с аналогами. Отключение доступа к нему вполне может создать трудности россиянам в поисках альтернативы.

Также важно отметить, что BigQuery – неотъемлемая часть облака Google Cloud Platform. Сервис тесно связан с другими инструментами для работы с данными из состава этой платформы, а их в настоящее время уже более 40.

Что делать

В теории, новые лимиты Google можно попробовать обойти при помощи виртуального «переезда в другую страну», чтобы сервисы думали, что пользователь находится за пределами России. Это срабатывает, но не всегда.

Эксперты Softline рекомендуют хранить все данные, которые были выгружены в Google, на локальном накопителе, чтобы не зависеть от американской корпорации и ее решений. «Мы также подготовим предложения по миграции на российские платформы. Как только они будут готовы – мы их опубликуем, – сказали CNews представители Softline.

Ничего удивительного

Стоит отметить, что подобный шаг Google был вполне ожидаем. Интернет-гигант мучает россиян с 2022 г. – он даже пытался тайно вывезти из страны своих российских сотрудников, но тайное довольно быстро стало явным. В 2023 г. он обанкротил свое российское представительство, а весной 2024 г. одновременно с Microsoft решил изгнать россиян из своих облаков.

BigQuery, как и большей частью облачных сервисов Google, пользуются в первую очередь бизнес-клиенты, но у Google нашлись рычаги давления и на обычных россиян. В марте 2022 г. он отключил монетизацию на YouTube в России и сильно порезал жителям страны условия получения денег в рекламной сети AdSense.

В середине августа 2024 г. Google принял решение полностью отключить AdSense в России. Это может ударить по доходам многих россиян – как блогеров, так и владельцев сайтов. Впрочем, в России к этому времени существовало множество отечественных рекламных сетей.