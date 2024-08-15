Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали

Журнал Cosmos Magazine решил заменить всех пишущих для него авторов искусственным интеллектом и не сказал об этом никому – ни самим авторам, ни своим читателям. Вскрылось это далеко не сразу, и недовольными оказались все, в том числе и те, кто давал журналу грант на внедрение ИИ. Оказалось, нейросеть обучали на статьях авторов, которые были уволены

Машина вместо человека

Австралийское издание Cosmos Magazine попыталось полностью отказаться от авторов и заменить их искусственным интеллектом, пишет The Register, приводя историю одного из этих авторов. По его словам, он был уволен в начале 2024 г. и заменен роботом, притом он был просто поставлен перед фактом о том, что его услуги больше не требуются.

Руководители не потрудились заранее сообщить ему об увольнении и также не рассказали, кто или, вернее, что займет его место. Так же поступили и с другими журналистами, публиковавшими свои статьи на виртуальных страницах Cosmos Magazine.

«Потерянная мной работа началась как счастливые и прибыльные отношения с Cosmos Magazine – австралийским аналогом New Scientist, – приводит The Register бывшего автора Cosmos Magazine. – Я писал отдельные статьи и колонку , которая появлялась каждые три недели в онлайн-издании».

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По его словам, работой были довольны все – и он сам, и редакторы, которым он сдавал тексты, и читатели. «Мы попали в колею, которая, как я верил, будет длиться долгие годы», – добавил собеседник The Register.

Однако в феврале 2024 г. автор был уволен, и притом всего через несколько дней после того, как он отправил очередной текст на публикацию. Он, как и другие авторы-внештатники, получил электронное письмо от руководства Cosmos Magazine, в котором говорилось, что их статьи к публикации приниматься больше не будут.

Дело в деньгах и технологии

Бывший автор Cosmos Magazine отметил, что журнал держался на стороннем финансировании, и как только поток денег иссяк, у него начались проблемы. «Приняв экономические реалии нашего времени, я оплакивал потерю прекрасного выхода для своих научных исследований и двинулся дальше, – сказал источник The Register. – Но оказалось, что это была не совсем вся история».

Развитие эта ситуация получила через полгода после увольнения автора журнала. 8 августа 2024 г. его друг прислал ему ссылку на заметку о том, что Cosmos Magazine, оказывается, получил грант на создание «специализированного сервиса искусственного интеллекта» (custom AI service), который использовал для генерации статей для своего сайта, где ранее публиковался собеседник The Register.

Также выяснилось, что этот ИИ-сервис использовал контент авторов-фрилансеров, с которыми никто не обсуждал это. При этом все авторские права на статьи оставались непосредственно у авторов – Cosmos Magazine их никто не передавал.

Этот ход нынешнего руководства журнала раскритиковали и сами авторы, и бывшие редакторы, и даже бывший гендиректор издания, а вместе с ним – и двое соучредителей.

Суррогат вместо человека

Грант, полученный Cosmos Magazine, предоставила некоммерческая организация. Ее название собеседник The Register не раскрыл но отметил, что она регулярно организует престижные премии в области журналистики в Австралии.

Бывший автор Cosmos Magazine уверен что искусственному интеллекту, который теперь пишет статьи для этого издания, «скормили» ранее опубликованные им статьи, чтобы гарантировать подлинность предоставляемой информации.

«Меня не просто уволили и заменили роботом. Этот робот был запрограммирован стать моим суррогатом», сказал он.

The Register пишет, что о происходящем не знал никто из сотрудников Cosmos Magazine, кроме руководства издания. Все это было сделано втихую, что красноречиво говорит о том, как бы восприняли это предложение, если бы оно было передано сотрудникам, ответственным за работу с фрилансерами.

«Cosmos решил сосредоточиться на создании хлама, заполняющего все маркетинговые каналы в интернете, поскольку генеративный ИИ подает больше того, что маркетологи хотят, чтобы мы видели, но меньше того, что люди хотят читать, – заявил бывший автор Cosmos Magazine».

В последнее время владельцы ресурсов помечают контент, сгенерированный при помощи ИИ, например, при помощи водяных знаков. Но это очень жестко критикует Сэм Альтман (Sam Altman), гендиректор компании OpenAI, создавшей нашумевшую нейроcеть ChatGPT. По его словам, водяные знаки как метка для сгенерированного ИИ контента «угрожают, по меньшей мере, 30%» (threatened at least 30 percent) бизнеса создателя ChatGPT. Организации не хотят признаваться, что они генерируют контент.