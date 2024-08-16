Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку

Власти Новой Зеландии объявили о решении экстрадировать основателя файлообменника Megaupload в США. Американская сторона предпринимает попытки добиться выдачи основателя файлообменника на протяжении 12 лет. На протяжении долгого времени веб-сайт занимал 13 строку в рейтинге самых посещаемых платформ мира.

Экстрадицию основателя файлообменника

Власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Шмитца (Kim Schmitz), известного также как Ким Дотком (Kim Dotcom). Об этом в середине августа 2024 г. пишет Reuters, соответствующий ордер подписал министр юстиции Новой Зеландии.

Ким Дотком - основатель файлообменного сервиса Megaupload, который существовал с 2005 по 2012 гг. На протяжении долгого времени веб-сайт занимал 13 строку в рейтинге самых посещаемых платформ мира. По данным Reuters, что миллионы людей использовали платформу для размещения различных файлов, которые можно было передавать другим пользователям.

Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит (Paul Goldsmith) заявил о том, что, изучив документы, он решил, что Ким Дотком должен быть передан США для того, чтобы предстать перед судом. Хоть Дотком и живет в Новой Зеландии с 2010 г., он часто выступает с критикой в адрес американских властей. Министр добавил, что в соответствии с общепринятой практикой дал Доткому время на то, чтобы он обдумал свои дальнейшие юридические шаги. Дотком может обжаловать решение об экстрадиции из Новой Зеландии.

Facebook - TVNZ+ Основатель файлообменника Megaupload - Ким Дотком

Дотком, комментируя решение новозеландских властей о его экстрадиции, написал на своей странице на платформе X, что уезжать не планирует. При этом Новую Зеландию он назвал «послушной американской колонией в южной части Тихого океана».

В 2012 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) приняло решение закрыть файлообменник, принадлежащий Киму Доткому, а его самого арестовали прямо в его особняке в городе Окленд, Новая Зеландия. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и сговор с целью коммерческого нарушения авторских прав. Правительство США утверждает, что деятельность Megaupload нанесла правообладателям убытки в $500 млн. Американское правительство добиваются его выдачи из Новой Зеландии. В 2017 г. суд уже выносил постановление об экстрадиции Доткома. Тогда ему удалось добиться отмены конкретно этого решения в Верховном суде Новой Зеландии. Ранее Ким Дотком попадал в поле внимания ФБР, ведь он уже обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.

Дотком свою вину отрицает и указывает, что Megaupload был сайтом для обмена файлами. Он также отмечал, что не мог нести ответственность за пользователей, которые выгружали в онлайн-хранилище контент, защищенный авторскими правами. Со слов Доткома, платформа по запросу удаляла ссылки на пиратские файлы.

По информации Reuters, помимо Кима Доткома, фигурантами по этому делу проходили еще три человека - директор по маркетингу Финн Батато (Finn Batato), технический директор и соучредитель Матиас Ортманн (Matthias Ortmann) и исполнительный директор Брэм ван дер Колк (Bram van der Kolk).

Директор по маркетингу Megaupload Финн Батато умер в 2022 г. в Новой Зеландии. Исполнительный директор Megaupload и технический директор и соучредитель Megaupload заключили сделку о признании вины, в результате которой в 2023 г. их приговорили к тюремному заключению в Новой Зеландии, что позволило им избежать экстрадиции.

История сервиса

Megaupload - это веб-хостинг, который теперь обвиняют в том, что он является прибежищем для цифровых пиратов. Многие люди, вероятно, никогда не слышали об этом сайте. Но для миллионов людей 6-летний сайт, базирующийся на хостинге из Гонконга, был быстрым и простым способом хранить массивные файлы в интернете, а затем делиться ими с друзьями или коллегами.

В разные периоды своей истории Megaupload был одним из самых популярных сайтов в мире. А однажды его поддержали некоторые знаменитости. На видео, размещенном на YouTube, Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст (Kanye West), американская актриса Ким Кардашьян (Kim Kardashian), американский рэпер и певец Шон Комбс (Sean Combs) и другие знаменитости ручаются за сайт в явной рекламе в стиле музыкального клипа.

Но сайт уже давно страдает от обвинений в том, что через его серверы проходят не совсем легальные файлы. В связи с тем, что сайт предлагал так называемый «хостинг в один клик», позволяя пользователям загружать в сеть все, что находится на их жестком диске или в облачном хранилище. ИТ-сервис Megaupload предоставляет пользователям URL-адрес, которым можно поделиться с другими людьми на онлайн-досках объявлений или в социальных сетях, чтобы они тоже могли получить доступ к файлу. Люди, заплатившие за премиум-аккаунт на сайте, могли загружать и скачивать файлы большего размера и по общему мнению, это была успешная бизнес-модель.

Правительство США заявило, что арестовало активы на сумму $50 млн и что большая часть из $175 млн долларов, заработанных сайтом с 2005 г., была получена за счет нарушения авторских прав. Как отмечает Ars Technica, даже графический дизайнер сайта, как сообщается, заработал в 2011 г. $1 млн.

По крайней мере, публично сайт не одобрял незаконные загрузки. На нем был инструмент для сообщения о «злоупотреблениях», он предоставлял правообладателям возможность отслеживать нелегальный контент и зарегистрировался в правительстве США в соответствии с «Законом об авторском праве в цифровую эпоху», это закон направлен на борьбу с пиратством в США.

Однако Министерство юстиции США утверждает, что меры по борьбе с кражами были лишь фасадом - сотрудники Megaupload знали, что способствуют пиратству, и затрудняли посторонним поиск нелегальных материалов на сайте. В ходе неофициального опроса читателей BBC многие зрители быстро признали, что используют сайт для просмотра телепередач или фильмов. Но другие указали на более законные цели использования, а некоторые заявили, что потеряли законный контент, не говоря уже о деньгах, после правительственных репрессий.

Разработчики открытого программного обеспечения (ПО) Linux и Homebrew говорят, что использовали его для загрузки проектов, над которыми они работали вместе. Музыканты также рассказали, что хранят там песни для совместных проектов. Один из пользователей сказал, что использовал его для обмена большими zip-файлами с фотографиями, которые было слишком громоздко отправлять по электронной почте.