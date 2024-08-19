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Закрылась российская платформа Brandly для покупок по всему миру. Она прожила всего год

«Дочка» «Ланита» IRG закрыла платформу для заграничного онлайн-шоппинга Brandly. Когда чуть больше года назад сервис запускался, планировалось развивать бизнес по всему миру.

Объявление о закрытии

Принадлежащая Inventive Retail Group (IRG) российская платформа для онлайн-шоппинга Brandly, которая позволяет заказывать товары из-за рубежа, объявила на своем сайте о закрытии.

«Сервис закончил свою работу. Вы можете перейти на другие наши проекты», — говорится в сообщении.

Brandly для IRG был «пилотом новой бизнес-модели трансграничной торговли», но было принято решение завершить эксперимент и сосредоточить усилия на развитии своих офлайн-сетей, интернет-проектах и СТМ, сказал вице-президент по развитию и инновационным проектам Inventive Retail Group Евгений Усенко изданию Shopper’s.

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Сервис для покупок за рубежом просуществовал всего около года

Inventive Retail Group (входит в группу «Ланит»), владелец сетей re:Store и Samsung. Компания начала свою деятельность в 2005 г. с открытия в Москве магазина re:Store формата Apple Premium Reseller, сообщается на ее сайте.

Причины закрытия

«Перед сервисом стояла задача протестировать гипотезы о сохранении лояльности российских покупателей к различным брендам, протестировать эластичность спроса в разрезе цена/срок доставки, а также спрос на уникальные продукты/бренды», — рассказал Усенко, комментируя закрытие площадки.

Он отметил также, что российские покупатели очень быстро переориентировались на локальные бренды, а параллельный импорт «оперативно наполнил рынок всеми недостающими товарами». «Безусловно, всегда есть определенные недостатки в ассортименте, но глобально рынок не испытывает сложностей, а эти временные недостатки не дают должного объема бизнеса», — сказал вице-президент IRG.

Сказал Усенко и о сложностях трансграничных платежей: возросли и сроки, и стоимость переводов.

Источник Shopper’s на рынке электронной коммерцииполагает, что IRG «довольно поздно вышла на рынок мейлфорварда и, кроме того, это направление могло конкурировать с офлайн-направлением самой компании». Из-за этой возможной конкуренции Brandly не продавал смартфоны и ноутбуки на своей площадке, что «могло бы существенно поднять средний чек», отметил он.

Сорвались грандиозные планы

О запуске Brandly, платформы для онлайн-шопинга оригинальных брендовых товаров с доставкой из любой точки мира, писало в мае 2023 г. РИА «Новости».

Сроки доставки составляли от двух до четырех недель и планировалось сократить их до семи дней. На электронику и бытовую технику площадка давала собственную сервисную гарантию.

«Бизнес-процессы онлайн платформы Brandly построены на международной инфраструктуре. Головной офис компании расположился в ОАЭ, также был открыт ряд филиалов в других странах мира для обеспечения работы с локальными рынками, что позволит развивать бизнес не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза, рынках региона MENA (Ближнего Востока и Северной Африки - ред.), а следом и во всем мире», — сказали тогда представители компании.

По данным «Big Data МТС» на начало марта 2024 г., в 2024 г. в России количество пользователей сервисов доставки товаров из-за рубежа выросло на треть. Новые игроки, которые появились после ухода зарубежных компаний, PochtaGlobal и Brandly демонстрировали активное увеличение трафика за последний год — в среднем на 38% в месяц.

Анна Любавина

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