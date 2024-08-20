Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

7 ноября 2024 г. глава Минцифры России Максут Шадаев на CNews FORUM 2024 ответит на вопросы участников мероприятия.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2024.

В рамках мероприятия министр Максут Шадаев ответит на вопросы участников CNews FORUM.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ответит на вопросы участников CNews FORUM 2024

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 7 ноября 2024 г. откроется в семнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2024 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2024 можно уже сейчас.

Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»

Участие в CNews FORUM 2024 подтвердили: Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Денис Новиков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «ФосАгро»; Дмитрий Цыганков, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК; Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO; Александр Краснов, директор по информационным технологиям, «Яковлев»; Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»; Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров, «Диасофт»; Илья Заянц, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, Щербинский лифтостроительный завод; Евгений Кузнецов, генеральный директор, «Орбита Капитал Партнерз»; Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club; Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, Уральский Завод Гражданской Авиации; Вячеслав Смирнов, технический директор по электронной коммерции, FINN FLARE; Илья Гуденко, руководитель Департамента развития телеком-бизнеса, ТТК.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях. Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.