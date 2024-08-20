Россияне скучают без YouTube. Граждане нашли радикальный способ обхода замедления при помощи навороченных роутеров

Россияне начали скупать роутеры с настраиваемыми конфигурациями и штатными сетевыми дополнениями. Такие роутеры позволяют на аппаратном уровне решить проблему замедления YouTube – самого популярного в России и мире видеосервиса, полноценных аналогов которого в стране пока не существует. Всего за две недели спрос на такие маршрутизаторы подскочил на 40%.

Аппаратный обход замедления

В России радикально вырос спрос на роутеры, поставляющиеся с предустановленными средствами обхода замедления видеосервисов, пишут «Известия». Их продажи подскочили сразу после вступления процесса замедления YouTube в активную фазу.

Сбоить в России YouTube начал в середине июля 2024 г., а с начала августа 2024 г. проблема является массовой. Как результат, продажи роутеров, способных на аппаратном уровне решить ее, в стране за первую половину августа 2024 г. подскочили на 40% в сравнении с показателями конца июля 2024 г.

При этом денег на устройство, позволяющее получить полноценный доступ к любимому ресурсу, россияне явно не жалеют. Издание пишет, что спрос наблюдается на не самые дешевые роутеры – модели по цене 5-6 тыс. руб. приобретаются весьма активно, хотя раньше особого интереса к ним россияне не проявляли.

rawpixel.com / FreePik Установка умного роутера избавляет от необходимости настройки ПО для ускорения YouTube на каждом отдельном устройстве

На это указывает и статистика Wildberries. «Продажи роутеров на Wildberries стабильны, за последние три недели значимого роста спроса не наблюдалось, – сообщили CNews представители торговой площадки. – При сохранении количества проданных роутеров в штуках, общая сумма продаж выросла на 5%, что говорит об повышенном интересе к роутерам более высокого ценового сегмента. Частично это объясняется и подготовкой к новому учебному и деловому сезону».

Вернуть YouTube по щелчку пальцев

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что особенность роутеров с настраиваемыми конфигурациями и штатными сетевыми дополнениями в том, что пользователю не нужно иметь в голове багаж знаний по настройке различных средств обхода замедления. Фактически, будет достаточно просто базовой настройки маршрутизатора – остальное он сделает сам.

Более того, покупка такого роутера избавит россиян от необходимости установки и настройки ПО для нормализации работы YouTube на различных устройствах. К моменту выхода материала существовало несколько работоспособных приложений для ПК и мобильных устройств, но если в случае с компьютерами все работает «из коробки», то софт, к примеру, для Android-гаджетов требует дополнительной настройки, и далеко не всегда интуитивно понятной.

Умный роутер избавляет от всех этих сложностей. Все подключенные к нему устройства автоматически получают доступ к YouTube на полной скорости.

Все законно

К моменту выхода материала видеосервис YouTube в России не был ни запрещен, ни заблокирован, то есть пользование им не являлось нарушением действующего законодательства. Более того, российские власти к 20 августа 2024 г. не указывали истинную причину замедления YouTube, говоря то об удалении YouTube российских каналов, то о деградации расположенных в России кеширующих серверов Google.

Отказываться от YouTube россияне, в большинстве своем, не собираются. Этот ресурс они используют для обучения, развлечения, получения детского контента и пр. YouTube уникален в плане количества содержащейся в нем информации, и ни один из существующих ныне сервисов, российских и зарубежных, не в силах тягаться с ним в этом плане. В связи с этим жители страны идут на разные ухищрения, чтобы вернуть себе полноценный доступ к нужному и почти незаменимому сервису, не особо желая переходить на российские аналоги. CNews писал, что больше отечественных их интересуют зарубежные видеосервисы, включая китайский Bilibili.

А если ускорить YouTube не получается, россияне идут ва-банк и разрывают договоры со своими провайдерами домашнего интернета. В сотовых сетях замедление YouTube пока не так распространено, что позволяет, используя мобильный интернет, смотреть сервис на полной скорости.

Отдельно следует подчеркнуть, что действующее в России законодательство пока не запрещает ни покупать, ни использовать роутеры со встроенной возможностью обхода замедления YouTube. Да и в целом использование технологий, позволяющих ускорить любимый сервис, не является нарушением закона. На это «Известиям» указал руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Избирательные россияне

Продажи продвинутых роутеров в России растут, но не на всех платформах. Например, на «Авито», по информации «Известий», лишь около 900 подобных предложений, и стоят они от 3 и до более 20 тыс. руб.

Однако представители «Авито» сообщили изданию, что пока не наблюдают роста продаж маршрутизаторов с предустановленными дополнениями, позволяющими решить проблему с замедлением YouTube.

Другие продавцы электроники «затруднились ответить на вопросы о реализации таких устройств», пишет издание.