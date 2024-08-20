VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год

VK закрыл мессенджер «Агент Mail.ru», существовавший с 2003 г. Проект «ушел» вслед за ICQ, который работал с 1996 г., и от которого VK избавился в в июне 2024 г. Холдинг сворачивает проекты, которые могут составить внутреннюю конкуренцию «VK Мессенджеру».

Старше многих пользователей

Российский холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, объявил о закрытии мессенджера «Агент Mail.ru», на просторах интернета также известного как «Mail.ru Агент» и просто «М-Агент». На момент своего появления в 2003 г. это был отечественный конкурент ICQ.

«Агент Mail.ru» просуществовал 21 год. За это время он вышел на всех популярных программных платформах – фирменные приложения есть для Windows, macOS, Android и iOS, а в 2020 г. вышел отдельный билд для Linux. Также разработчики подумали и о владельцах устройств на других операционных системах – для них они предусмотрели версию «Агент Mail.ru», работающую через браузер.

Замена уже готова

VK не планирует уходить с рынка мессенджеров. Конкурировать с зарубежными Telegram и Wh*****p, пока еще не заблокированными в России, в отличие от Signal, он продолжит при помощи сервиса «VK Мессенджер», и это официально.

Mail.ru "Агент" образца 2009 года

На сайте «Агента Mail.ru» открыто сказано, что все, кто десятилетиями пользовался «Агентом», могут продолжить общение с друзьями именно в «VK Мессенджере». При этом об автоматическом переносе истории общения, а также контактов в официальном заявлении VK ничего не сказано.

«VK Мессенджер» – это самый современный сервис VK для общения в Сети. Как сообщал CNews, он был запущен в мае 2022 г.

Также у VK есть и регулярно обновляемый корпоративный сервис VK WorkSpace, существующий с 2013 г. и до недавнего времени известный как «Mail.ru для бизнеса». Это аналог, например, Google Workspace, включающий хранилище WorkDisk, почтовый сервис WorkMail и мессенджер Teams. Последний призван заменить собой американские Slack и Microsoft Teams.

CNews Сайт "Агента" отныне выглядит так

WorkSpace холдинг VK позиционирует как замену «Агенту Mail.ru» для общения с коллегами.

Чего и следовало ожидать

Закрытие сервиса «Агент Mail.ru» было, на самом деле, лишь вопросом времени. В начале лета 2024 г. VK уничтожил мессенджер ICQ, которому исполнилось 28 лет – он работал с 1996 г. и первоначально был израильским, потом перешел в собственность американского холдинга AOL, а в 2010 г. оказался в руках российских бизнесменов.

С 2011 г. «Агент Mail.ru» был очень тесно связан с ICQ – оба сервиса были интегрированы друг в друга, но при этом продолжили раздельное существование и развивались параллельно. В 2020 г., когда VK по-крупному обновил ICQ, фактически перезапустив сервис, масштабный апдейт получил и «Агент Mail.ru». Согласно данным из открытых источников, в основе обоих мессенджеров к тому моменту лежал один и тот же код.

© nikkimeel / Фотобанк Фотодженика Классические сервисы Mail.ru постепенно уходят в прошлое

К слову, «Агент Mail.ru» как минимум дважды сталкивался с претензиями в адрес уникальности своего кода. Так, в феврале 2009 г. представители сообщества разработчиков IM-клиента Miranda начали подозревать создателей «Агента» в плагиате их программного кода. В июне 2012 г. российская компания Spirit заявила, что авторы «Агента» вводят пользователей в заблуждение, называя новый движок «Mail.ru Агента» собственной разработкой, поскольку он базируется на продуктах Google. Разработчики наличие «следа Google» признали, но подчеркнули, что настолько сильно переработали код, что от оригинала в нем мало что осталось.

На то, что существовать «Агенту» после закрытия ICQ осталось недолго, указывал и тот факт, что сворачивание работы «Аськи» привело к отключению возможности авторизоваться в «Агенте» по номеру телефона. Такой способ авторизации появился в ICQ вместо прежних UIN-номеров после перезапуска сервиса в апреле 2020 г. и сохранился после повторного перезапуска весной 2022 г.