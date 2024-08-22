Один из крупнейших стратегических партнеров России внезапно запретил россиянам ходить на гигантский сайт о технике

Посвященный гаджетам индийский сайт 91Mobiles, считающийся крупнейшим в стране, без предупреждения закрылся от россиян. Посетить его, имея российский IP-адрес, отныне невозможно. Индия является одним из основных стратегических партнеров России, а ее влияние в ИТ-сфере стремительно растет по мере того, как все больше крупных компаний начинают выпускать в этой стране свою технику.

Россиянин индийцу не товарищ

Владельцы индийского сайта 91mobiles, посвященного технике и технологиям и называющего себя крупнейшим в этой сфере, внезапно запретили россиянам посещать его. Редакция CNews обратила внимание, что 21 августа 2024 г. портал полностью функционировал при подключении к нему с российского IP-адреса, но всего сутки спустя, 22 августа 2024 г., на нем появилась текстовая заглушка.

Россияне, пытающиеся открыть 91mobiles.com в своем браузере, увидят сообщение «DO NOT VISIT THIS WEBSITE», говорящую о том, что гражданам и гостям России, мягко говоря, не следует посещать этот веб-ресурс. При этом надпись сделана именно на английском языке – не на хинди, но и не на русском.

Редакция CNews убедилась, что портал не открывается по всей России, вне зависимости от города, области, часового пояса или интернет-провайдера. О причинах столь резкой смены отношения руководства веб-сайта к россиянам, с учетом того, что Индия и Россия являются весьма крупными партнерами, к моменту выхода материала известно не было.

rawpixel.com / Freepik На россиян обрушился очередной запрет

Виртуальный переезд в другую страну решает проблему с доступом к 91mobiles. Это наглядно доказывает, что портал ввел санкции исключительно против своих российских посетителей.

Важно отметить, Индия с каждым годом играет все большую роль в развитии современных информационных технологий. Для примера, в этой стране есть собственные заводы по производству техники, к услугам которых регулярно прибегают крупнейшие бренды мира – например, часть планшетов Apple iPad и смартфонов Apple iPhone выпускаются именно в этой стране.

Также в Индии создан мировой и очень резонансный прецедент – местная крупная компания заменила всех без исключения сотрудников искусственным интеллектом, но не только не обанкротилась, но стала расти еще быстрее.

Дружба с крупнейшей страной в мире

По итогам 2023 г. Индия стала крупнейшей страной в мире по количеству населения, обогнав в этом плане Китай – 1,425 млрд против 1,411 млрд соответственно. Россия видит в Индии стратегического партнера – в начале июля 2024 г. страны определили возможные сферы сотрудничества – в список вошли сельское хозяйство, химия, нанотехнологии, полярные исследования, энергетика и ряд других крупных сфер деятельности.

Так выглядит 91mobiles из России

9 июля 2024 г. в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Совместное заявление сторон о результатах переговоров опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны определили потенциальными областями сотрудничества сельское хозяйство и продукты питания, науку и технологии, судостроение и ремонт кораблей, "синюю" экономику, морскую промышленность и ресурсы океана, химию и изобретения в ее рамках, энергетику, водные ресурсы, климат и природные ресурсы, здравоохранение и медицинские технологии, биологию и биотехнологии, прикладную математику, аналитику данных и соответствующие технологии, материаловедение, физику и астрономию, полярные исследования и нанотехнологии», – указано в заявлении.

Но, несмотря на все это, Индия явно не отказывает себе в реализации возможности в той или иной степени присоединиться к антироссийским санкциям, и случай с 91mobiles – не единичный. Например, в марте 2023 г., по информации агентства Bloomberg, Индия решила поддержать ряд западных ограничений, включая так называемый «нефтяной потолок» – она не стала закупать российскую нефть по ценам выше озвученных Западом. Сделано это было без официальных заявлений.

Таким 91mobiles предстает перед жителями и гостями других стран

В марте 2024 г. агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что индийская компания Reliance Industries, являющаяся оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, прекратит закупать российскую нефть, которую привозят на танкерах «Совкомфлота».

По примеру Китая

В сложившейся геополитической обстановке у России осталось не так много стратегических партнеров, и основные среди них – это Индия и Китай. Но, как и Индия, КНР тоже совершенно не возражает против участия в антироссийских санкциях. Более того, Китай поддерживает их еще активнее.

Например, компания Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК и ноутбуков, остановила поставки своей техники в Россию. Также один из крупнейших в мире вендоров базовых станций, тоже китайский, больше не продает свою продукцию российским операторам связи, по крайней мере, по «белым» схемам.

Помимо этого, многие китайские банки отказываются работать с российскими предпринимателями, а иногда и с физлицами. Они опасаются так называемых «вторичных» санкций Запада.