Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome

Пользователи LTS-релиза Ubuntu остались без нового Chrome

Пользователи Ubuntu 18.04 не смогли штатно обновиться до новейшей браузера Chrome 128, поскольку корпорация Google приняла решение свернуть поддержку этой ОС этой версии, не предупредив о нем пользователей, пишет The Register.

В Chrome версии 128 устранено 38 известных уязвимостей, поэтому переход на нее является по меньшей мере желательным на любых платформах, в том числе и для пользователей Ubuntu 18.04 Bionic Beaver.

Как установил Лорен Уайнстин (Lauren Weinstein), активист в сфере интернет-технологий и колумнист популярного журнала Wired, стабильная версия Chrome 128 не устанавливается в Ubuntu 18.04 стандартным способом – посредством системы управления пакетами apt – из-за присутствия в ОС устаревшей версии динамической библиотеки libgcc-s1, относящейся к набору компиляторов для различных языков программирования проекта GNU (GNU Compiler Collection; GCC). Новая версия браузера завязана на библиотеку версии 4.2 и более свежие, каковы Ubuntu 18.04 предложить пользователям не в состоянии.

«Хоть 18.04 является довольно старой системой, многие до сих пор работают с ней благодаря расширенной поддержке Canonical, которая действует до 2028 г, – сказал Уайнстин. – Часто такие системы применяются в сценариях критической важности, в ситуациях, когда обновление до более поздних версий Ubuntu на текущий момент нецелесообразно».

Mitchell Luo / Unsplash.com Пользователи Ubuntu 18.04 не могут установить Google Chrome 128 штатными средствами

Срок стандартной поддержки Ubuntu 18.04, выпущенной в апреле 2018 г., истек в конце мая 2023 г. Однако расширенная (LTS) поддержка операционной системы будет прекращена лишь в 2028 г., то есть данная сборка по-прежнему является актуальной и имеет значительную пользовательскую базу.

Кроме того, на момент публикации данного материала на странице портала поддержки Google, посвященной минимальным системным требованиям браузера, указано, что для работы Chrome подходит Ubuntu 18.04 или более новая. Среди прочих официально поддерживаемых Chrome систем на базе ядра Linux: Debian 10, релиз которой состоялся 6 июля 2019 г., openSUSE 15.5 (7 июня 2023 г.) и Fedora Linux 39 (ноябрь 2023 г.). Другими словами, команда Chrome либо все еще признает актуальность LTS-релиза Ubuntu 18.04, либо пока не успела привести данную страницу в соответствие с уточненными планами.

Google дает заднюю

Согласно информации, опубликованной в системе отслеживания ошибок проекта Chromium – основы для сборки Chrome и ряда других браузеров – разработчики из Google действительно планировали отказаться от поддержки Ubuntu 18.04, поскольку, по их мнению, срок стандартной поддержки ОС истек, а обеспечение LTS на протяжении всех 12 лет нецелесообразно и в определенной степени связывает руки разработчикам. Однако по результатам обсуждения проблемы менее чем через сутки после открытия бага на площадке первоначальное решение было признано принятым поспешно.

«На следующей неделе мы опубликуем сборку, которая восстановит нарушенную совместимость. Мы планируем прекратить поддержку 18.04 в будущем, но в обязательном порядке дополнительно уведомим [пользователей] перед тем, как что-либо поменять», – заявил представитель Google в разговоре с изданием The Register.

По мнению Лорена Уайнстина, аргументация инженеров Google относительно необходимости для пользователей быть готовыми к прекращению выпуска новых версий под «устаревшие» ОС, несостоятельна и вступает в противоречие с решениями, которые разработчики принимали в прошлом. К примеру, версия Chrome для Windows 7 получала поддержку на протяжении долгих лет после завершения жизненного цикла ныне неактуальной операционной системы Microsoft. Сборки для Windows 7 перестали выходить лишь в 2023 г., тогда как поддержка ОС была прекращена в начале 2020 г.

Впрочем, следует отметить, что в 2022 г., когда было объявлено о прекращении выпуска сборок Chrome для Windows 7, доля последней на рынке десктопных ОС была все еще довольно высока – на уровне 7,5%. Дать объективную оценку популярности Ubuntu, тем более версии 18.04, в сравнении с другими ОС, представляется затруднительным, однако, по данным StatCounter, под управлением десктопных Linux-систем в июле 2024 г. находилось около 4,45% от всех ПК мира, подключенных к Сети.

Также Уайнстин отметил, что о своем намерении забросить Ubuntu 18.04 разработчикам Chrome следовало уведомить пользователей заблаговременно и неоднократно, чего, по имеющимся на текущий момент информации, сделано не было.

Временное решение проблемы

По словам Уайнстина, заставить Chrome 128 работать в Ubuntu 18.04 даже в нынешних обстоятельствах вполне возможно. Однако специалист заранее предупреждает о потенциальных рисках, с которыми сопряжено проведение манипуляций с системными динамическими библиотекам.

В качестве временного решения эксперт предлагает установить пакет с GCC версии 10, которая способна удовлетворить зависимости Chrome 128.

Для этого, во-первых, необходимо убедиться, что в системе присутствует инструмент для подключения персональных архивов пакетов (PPA) add-apt-repository. Если это не так, его необходимо предварительно установить при помощи команды “sudo apt-get install software-properties-common”.

Затем следует подключить экспериментальный репозиторий ubuntu-toolchain-r/test, содержащий наиболее свежие сборки GCC, отдав команду “sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test”, а после завершения процедуры обновить базу доступных пакетов и собственно установить GCC: “sudo apt-get update; sudo apt install gcc-10”.

После этого, как отмечает Уайнстин, обновление до Chrome Stable 128 должно пройти без эксцессов.