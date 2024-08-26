Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble спешно покинул Европейский союз (ЕС) из-за ареста Павла Дурова. Арестом Дурова французские власти перешли допустимые границы, заявил основатель видеохостинга Rumble в соцсети X.

Миграция из ЕС

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски (Chris Pawlowski) заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание РИА «Новости».

Rumble - это канадский видеохостинг, напоминающий YouTube за исключением нескольких нюансов. Хотсинг ориентирован на продвижение пользовательского контента в интернете и видеоматериалы подключаются к монетизации мгновенно после проверки, которая занимает обычно от 10 до 30 минут. Rumble имеет три вида монетизации, и каждый вид монетизации подключается отдельно к каждому видео, т.е. пользователь может выбрать под каждое видео более подходящую монетизацию для него.

«Франция пригрозила Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова», — написал он. По словам предпринимателя, сам он «только что» покинул Европу. Видеохостинг Rumble будет бороться за «свободу выражения мнений», подчеркнул Павловски.

Микроблог Криса Павловски в X Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски (Chris Pawlowski)

Если на просторах бывшего СССР видеохостинг особо не пользуется популярностью, а вот на своей родине в Канаде он используется очень часто и составляет жесткую конкуренцию YouTube. Rumble активно набирает популярность в штатах США которые граничат с Канадой, обычно за счет семей иммигрантов из Канады. На момент предвыборной гонки в президенты США Дональд Трамп (Donald Trump) создал канал на Rumble для штатов, которые граничат с Канадой, это подтверждает, что в северных штатах очень большое количество пользователей видеохостинга.

Сенаторы США и прочие республиканцы с консерваторами активно критикуют YouTube за цензуру свободы слова. Дело в том, что YouTube очень часто блокирует видео и комментарии известных политиков США, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа и в знак протеста эти люди создают аккаунты в Rumble и призывают аудиторию сменить YouTube на Rumble. ИТ-платформа достаточно заметная и постепенно набирает популярность в США где проживает 333,3 млн. человек (население Канады 38,93 млн.). Никто не запрещает развиваться Rumble в других странах, особенно у которых официально используется английский язык. В добавок ЕС, США, Канада, Австралия и Россия в последнее время негативно относятся к монополии YouTube от Google, и периодически штрафуют сервис на значительные суммы денег за монополию или плохое соблюдение местного законодательства.

Задержание Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа 2024 г. в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству, из-за того что тот не сотрудничал с властями Франции. После задержания Дурова ряд пользователей соцсети X высказались по этому поводу. Так, предприниматель Илон Маск (Elon Musk) предположил, что к 2030 г. в Европе людей будут «казнить» за то, что те «лайкнули мем».

«Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», - заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден (Edward Snowden).

На фоне задержания Дурова пост опубликовал и президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele). «Вы не подвергнетесь аресту, цензуре или конфискации ваших активов за осуществление вашего права на свободу слова», - написал он, подчеркнув, что Сальвадор - «самая безопасная страна в Западном полушарии».

Сотрудничество с властями

Французские власти и оппозиция оказывают давление на интернет-сервисы под эгидой «этим компаниям необходимо делать больше для борьбы с террористами». Франция будет добиваться ужесточения позиции ведущих англоговорящих стран в вопросах контроля за интернетом.

По информации Radio France Internationale, современными цифровыми технологиями пользуются не только во благо людей, ими все больше пользуются и преступники, и террористы. Для успешного противостояния террористам необходима помощь со стороны компаний-производителей цифрового оборудования и социальных сетей. Поскольку основные компании и социальные сети базируются в США, французские власти намерены предложить выработать единую позицию союзникам по группе «Пять глаз» (Five Eyes - в эту группу входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США)».

Компании, предлагающие услуги мессенджеров и соцсетей должны при необходимости предоставлять спецслужбам ключи к шифрованию интернет-трафика между лицами, которых обоснованно подозревают в причастности к террористической деятельности. «Сохранение конфиденциальности информации террориста ни при каких условиях не может быть важнее безопасности общества», — подчеркнул премьер-министр Австралии. В тоже время он поспешил уточнить, что не призывает компании внедрять в свою продукцию технологию бэкдор. Австралийский премьер считает, что Австралия не застрахована от глобального влияния ближневосточных конфликтов на стабильность в стране - об этом свидетельствует появление влиятельных джихадистов, имеющих австралийское происхождение и выкладывающих пропагандистское видео на своих каналах в YouTube, который ежедневно смотрят несколько тысяч подписчиков.