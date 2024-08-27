Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось

Сервис для создания заметок Notion, прикрывшись санкциями США, официально уходит из России. Он уже два года периодически мучает россиян, блокируя их учетные записи, но ранее о поддержке санкций сервис не говорил. На перенос данных у пользователей есть около двух недель.

Бегство из России

Веб-сервис Notion объявил о своем окончательном уходе из России. На сайте проекта сказано, что это связано с новыми санкциями США, принятыми в июне 2024 г. и вступающими в силу 12 сентября 2024 г. Они запрещают, в числе прочего, оказывать россиянам облачные услуги.

Notion – это относительно молодой, но при этом весьма функциональный сервис для создания заметок. Основанный в 2016 г., в последний раз к моменту выхода материала он по-крупному обновлялся в конце декабря 2023 г., когда вышла версия 2.36. Несмотря на свой сравнительно небольшой возраст, Notion напрямую конкурирует с крупнейшим представителем рынка сервисов для создания заметок – с Evernote, который развивается с 2008 г.

Notion перестанет работать в России даже раньше, чем новые санкции начнут действовать. Доступ россиянам к сервису будет перекрыт 9 сентября 2024 г., то есть на сохранение и перенос всей информации у них остается приблизительно две недели.

Деньги не вернут?

Notion – это условно бесплатный сервис. Существует несколько вариантов его бесплатного использования, но все же в большей степени он ориентирован на подписочную модель.

Однако уход Notion из России в данном случае означает, что даже те россияне, кто заплатил сервису деньги, не смогут пользоваться им – действие платных подписок будет остановлено. Пока нет информации, станет ли Notion возвращать деньги гражданам России.

Приложение сервиса тоже перестанет функционировать на территории России. Пока нет информации, можно ли будет обойти это ограничение уже ставшими привычными для миллионов россиян способами.

Заявление на сайте Notion

Ранее о своем уходе из России сообщил сервис для совместной работы Miro, созданный, к слову, россиянами. Первоначально планировалось, что 12 сентября 2024 г. на фоне санкций США он отключит абсолютно все российские аккаунты, о чем было объявлено в середине августа 2024 г., но уже через неделю сервис сообщил, что заблокированы будут только платные профили – россияне, пользовавшиеся Miro бесплатно, в «блеклист» не попадут.

Кто-то ждал другого?

Notion – это американский сервис, его разрабатывает компания Notion Labs со штаб-квартирой в Сан-Франциско (США). Он оказался в числе первых, кто поддержал антироссийские санкции, но сделал он это в китайском стиле, то есть без официальных заявлений.

Как и некоторые крупные китайские поставщики сетевого оборудования, которые без предупреждения просто перестали отгружать в Россию свою продукцию и не потрудились выступить с официальным заявлением, Notion взялся втихую блокировать аккаунты своих российских пользователей. Первые жалобы на такое поведение сервиса стали поступать еще весной 2022 г., в период самого активного бегства иностранных компаний и сервисов из России. Напомним, именно весной 2022 г. из России ушли Apple, Samsung, Microsoft, Acer, Asus, Oracle, Cisco и многие другие, включая китайскую Lenovo, которая остановила отгрузки своих ПК, серверов и ноутбуков в Россию.

Альтернативы пока есть

Упомянутый сервис Evernote, в отличие от Notion, пока не уходит из России – по крайней мере, к моменту выхода материала соответствующих официальных заявлений от него не поступало. Тем не менее, пользоваться сервисом гражданам России стало сложнее – оплачивать его услуги с карт местных банков ввиду многочисленных ограничений стало почти невозможно.

Безусловно, лазейки пока еще остались, и Evernote не спешит их закрывать. Также у него есть бесплатный тариф, что существенно упрощает работу с ним пользователям из России.

Но вот здесь Evernote все же решил закрутить гайки, объявив в ноябре 2023 г., что намерен существенно урезать количество заметок, доступных для бесплатных пользователей. Им Evernote оставил лишь один блокнот и 50 заметок – для большего нужно оформлять подписку.

Отметим, что в начале 2023 г. Evernote масштабно сократил свой штат, сделав в этом плане упор на представительства в США и Чили. В июле 2023 г. Evernote решил уволить оставшихся сотрудников в этих странах и перенести разработку и управление сервисом в Европу.