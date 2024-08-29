LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat

Microsoft перевела инфраструктуру соцсети LinkedIn (заблокирована в России) с CentOS на собственный дистрибутив Azure Linux. Причина – в отсутствии конкретики в планах по развитию CentOS. На это жалуются все пользователи системы, как корпоративные, так и частные.

Бойкот CentOS

Корпорация Microsoft отказалась от использования Linux-дистрибутива CentOS в составе инфраструктуры своей социальной сети LinkedIn (заблокирована на территории России). Как пишет The Register, Microsoft не устраивает та неопределенность, которая царит в «дорожной карте» развития системы. Она образовалась после превращения CentOS в CentOS Stream с совершенно новой политикой обновления – теперь это уже не та стабильная ОС, к которой все привыкли, а всего лишь полигон для испытаний апдейтов, которые приходят постоянно, и которые запросто могут нарушить работу системы.

В конце 2020 г. CNews писал, что Red Hat, владелец CentOS, решила прекратить ее поддержку в конце 2021 г. и полностью сосредоточиться на CentOS Stream. Это вызвало бурю негатива у пользователей, но Microsoft тогда смолчала – она решила действовать, а не говорить, и в результате в середине июля 2021 г.. она представила собственный Linux-дистрибутив CBL Mariner (Common Base Linux).

Microsoft У Microsoft, создателя Windows , есть собственный дистрибутив Linux. Звучит неправдоподобно, но это факт

Теперь же, пишет The Register, на фоне отсутствия поддержки CentOS 7, установленной на серверах LinkedIn, Microsoft решила перевести большую часть парка этих серверов на дистрибутив Azure Linux. Это все тот же CBL Mariner – новое название он носит с марта 2024 г. В дистрибутиве используется пакетная система, основанная на RPM.

Причем здесь Microsoft

LinkedIn – одна из старейших социальных сетей из ныне существующих. Она появилась на год раньше запрещенного в России всемирно известного детища миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) – LinkedIn работает с 2003 г.

Под крылом Microsoft LinkedIn находится сравнительно недолго – ровно треть своей жизни. Софтверная корпорация купила ее летом 2016 г. за $26,2 млрд.

Microsoft собиралась перевести LinkedIn на Azure Linux в 2023 г., но в последний момент, в конце 2023 г. эти планы без объяснения причин были отменены. Случилось это, важно отметить, после того, как по решению Microsoft штат LinkedIn был сокращен на 668 человек, работавших над кодом сети и занимавшихся исследованиями и разработкой.

Сплошные плюсы

В своем блоге на LinkedIn Microsoft привела целую серию аргументов в пользу перехода на Azure Linux и отказа от использования не только CentOS 7 но и пришедшей ей на смену CentOS Stream. Первый плюс – корпорация наконец-то избавилась от имеющихся и потенциальных проблем, связанных с прекращением поддержки CentOS 7. Также переход на новую собственную ОС повысил общий уровень защищенности инфраструктуры LinkedIn, утверждает Microsoft.

Помимо этого Microsoft еще и смогла неплохо сэкономить, отказавшись от использования продукта сторонней компании, техподдержка которого стоит денег. Также теперь решен вопрос с обновлениями системы – Microsoft сможет патчить Azure Linux сразу по выходу нового апдейта, тогда как лишенная техподдержки CentOS 7 обновления больше не получает. Впрочем, если патчи для Azure Linux у Microsoft такого же качества, как у обновлений для Windows 11, стабильность работы LinkedIn может оказаться под угрозой.

Также Microsoft перевела всю инфраструктуру на файловую систему XFS, что тоже, как оказалось, было верным решением. «Переход на XFS был интересной задачей: изначально она не была родной для Azure Linux. На основе наших системных тестов XFS оказалась более производительной системой для большинства наших приложений, за исключением Hadoop (Apache Hadoop – набор инструментов для построения системы работы с большими данными – прим. CNews). Она также ощущалась более стабильной в сравнении с EXT4», – говорится в блоге Microsoft.

«Миграция LinkedIn на Azure Linux (с CentOS – прим. CNews) была стратегическим решением. Его успешная реализация принесла существенные выгоды, начиная от экономии средств и заканчивая повышением безопасности и гибкости. Мы достигли обеих важнейших целей: предоставили современную, безопасную операционную систему для надежного обслуживания пользователей LinkedIn по всему миру и предоставили пользователям инновационные функции на базе искусственного интеллекта», – подытожили в Microsoft.