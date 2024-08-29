Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена

К компьютерному сбою в Нидерландах, который стал причиной отмены десятков рейсов в аэропорту Эйндховена и проблем в работе государственных служб, привела ошибка в программном коде. Глава Минобороны страны подчеркнул, что нет никаких признаков того, что к сбою причастны злоумышленники.

Ошибка в коде

Компьютерный сбой в Нидерландах, который привел к отмене десятков рейсов в аэропорту Эйндховена и проблемам в работе государственных служб и сервисов, был вызван ошибкой в программном коде. Об этом в конце августа 2024 г. сообщил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс (Ruben Brekelmans), чьи слова приводит информационный портал NL Times.

По информации NL Times, из-за ошибки произошел сбой в работе коммуникационной системы C2000, обслуживающей полицию, береговую охрану и другие службы. Также не функционирует система P2000, предназначенная для передачи вызовов пожарным, полиции и скорой помощи. Вместе с тем сбой затронул работу системы DigiD, используемой гражданами для взаимодействия с государственными органами онлайн.

К компьютерному сбою в Нидерландах стала причина в виде ошибки в программном коде. Такое заявление сделал глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Информационный портал NL Times приводит слова главы ведомства: Причиной проблемы стал доступ к сети NAFIN. «Из-за ошибки в программном коде подключиться к этой сети не удалось». Брекельманс добавил, что нет никаких признаков того, что к сбою причастны злоумышленники, а безопасности страны это не угрожает.

Wikipedia Аэропорт Эйндховен

Интегрированная сеть вооруженных сил Нидерландов (NAFIN) - это высокозащищенная оптоволоконная сеть вооруженных сил Нидерландов длиной около 3,3 тыс. км. Она соединяет объекты Министерства обороны и другие объекты, в том числе полицейские участки.

Проблемы наблюдаются в аэропорту Эйндховена с утра. Другие аэропорты страны работают в штатном режиме. Как свидетельствует электронное табло, аэропорт обычно обслуживает около 10 рейсов в час. Аэропорт Эйндховена закрылся на прием и отправку самолетов утром 28 августа. Все рейсы до 17:00 отложены или отмены. Часть пассажиров автобусами отправили в соседнюю Бельгию, которая согласилась на вылет одного из рейсов из брюссельского аэропорта.

На 29 августа команды внутри одной службы не могут переговариваться друг с другом и с диспетчером, не могут связаться с коллегами из смежных ведомств. Сотрудники береговой охраны не могут связаться по радио и телефону, а у военной полиции прекратил работу контактный центр. Телефонные номера экстренных служб по-прежнему работают для населения, но передать заявки исполнителям затруднительно.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) также сообщила о масштабном сбое в системах связи и экстренного оповещения. Там отметили, что проблемы могут быть связаны с системами P2000 и C2000, которыми пользуются работники экстренных служб. ИТ-специалисты продолжают выяснять причины произошедшего, которые пока не были названы. Сообщается, что береговая охрана и военная полиция «практически недоступны» с 27 августа.

Это событие произошло спустя всего месяц после одного из крупнейших глобальных сбоев в ИТ-системах, вызванного обновлением антивирусного программного обеспечения (ПО), что привело к хаосу в работе авиакомпаний, банков и СМИ по всему миру.

Возможен российский след

В начале 2023 г. голландская организация Z-Сert, оказывающая поддержку сектору здравоохранения по кибербезопасности, обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на медицинский центр университета в Гронингене.

По данным NOS, группа пророссийских хакеров Killnet стоит за кибератакой на медицинский центр университета в голландском городе Гронинген. Сайт центра работает с перебоями, но данные пациентов не пострадали, последствия атаки не являются тяжелыми. Сообщается, что другие больницы в Нидерландах также могут быть затронуты этой хакерской ИТ-атакой.

Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже

В конце 2023 г. китайские кибершпионы, которых поддерживает государство, получили доступ к нидерландской военной сети NAFIN, заявили нидерландские спецслужбы. Это первый случай, когда Нидерланды публично обвинили Китай в кибершпионаже на фоне роста напряженности в сфере национальной безопасности между двумя странами.

Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное ПО, которое скрывало их деятельность, в сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для проведения секретных исследований. Агентства подчеркивают, что этот инцидент не является независимым, а является частью более широкой тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников.

Со слов министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Kajsa Ollongren) заявила о том, что важно обеспечить, чтобы шпионская деятельность такого рода, совершенная Китаем, стала достоянием общественности, поскольку это поможет повысить международную устойчивость к этому виду кибершпионажа.