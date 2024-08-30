В России бешеный рост спроса на «железо» для добычи биткоина

В России вырос интерес к майнингу после того, как был принят закон о его легализации. Россияне стремятся как можно быстрее закупить оборудование для добычи криптовалюты – спрос на него вырос кратно. При это закон еще не вступил в силу – он заработает лишь в конце осени 2024 г.

Мода на криптошахтерство

В России фиксируется рост спроса со стороны граждан на оборудование для майнинга – добычи криптовалюты, пишет «Коммерсант». Притом рост этот в некоторых случаях кратный – за считанные недели он вырос в минимум в 10 раз. Опрошенные изданием эксперты связывают это явление с принятием закона о легализации этой деятельности – документ был подписан 8 августа 2024 г. и вступит в силу 1 ноября 2024 г.

До этого майнинг как сфера деятельности стремительно умирал – сказывалось и падение курсов основных криптовалют, и различные неприятные прецеденты вроде долга под 30 млн руб., который компания – поставщик электричества в январе 2023 г. повесила на частного майнера, втихую пересчитав ему тариф свет. В начале 2022 г. Центробанк даже выступал за полный запрет криптовалюты в России, но Президент России Владимир Путин инициативу регулятора не поддержал.

Traxer / Unsplash Россияне вкладываются в оборудование для майнинга криптовалют

Новый закон вводит в правовое поле целый ряд понятий, сопряженных с добычей криптовалюты. Среди них – «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул», «оператор майнинговой инфраструктуры» и ряд других.

Факт налицо

О том, что россияне стали заметно активнее интересоваться темой майнинга после принятия закона о его легализации, «Коммерсанту» сообщили сразу несколько профильных организаций. Это, в частности, Ассоциация промышленного майнинга, российская майнинговая компания BitRiver и официальный дистрибьютор оборудования для майнинга криптовалют в России Chilkoot. Жители страны не только ищут информацию об этом способе заработка но и уже готовятся вложить деньги необходимое оборудование.

На это указывает статистика Chilkoot – компания фиксирует кратный рост запросов на покупку «железа», хотя до принятия закона таковых было, в среднем, около 200 ежемесячно. «Уже в конце июля (2024 г. – прим. CNews) на фоне новостей о принятии законопроекта число запросов выросло кратно. Сейчас мы фиксируем увеличение роста обращений почти в три раза», – сказали изданию представители Chilkoot.

В BitRiver тоже отмечают повышенный интерес граждан России к майнингу. «С конца апреля (2024 г. – прим. CNews), когда законопроекты были внесены в Госдуму, мы фиксируем рост спроса со стороны российских и зарубежных частных и институциональных заказчиков на наши услуги по сравнению с началом этого года. Более того, повысились интенсивность и качество деловых контактов с российскими участниками финансового рынка и разработчиками в области искусственного интеллекта», – сказал «Коммерсанту» заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

Россияне хотят денег

Криптовалютный рынок в течение последних нескольких недель переживал спад, что наиболее хорошо видно по биткоину – главной криптовалюте мира. Для примера, 6 июня 2024 г. его курс был на уровне $71,1 тыс., а 6 августа он просел приблизительно до $54 тыс. На момент выхода материала биткоин подорожал до $59,3.

Как сообщил изданию глава Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов «прошедший халвинг биткойна стимулирует осуществлять майнинговую деятельность, так как традиционно после него стоимость криптовалюты возрастает». «И если раньше определенный процент тех, кто задумывался осуществлять майнинг, боялись изъятия оборудования, сейчас, после принятия закона, не боятся этого», – добавил он.

Безделов считает вполне закономерным рост спроса на майнинговое оборудование ввиду принятия нового закона, который установил «понятные правила игры в отрасли». «Кто-то хочет использовать майнинг криптовалюты в качестве дополнительного заработка, а кто-то готовится использовать криптовалюту в рамках международных расчетов», – сказал Безделов «Коммерсанту».

Еще совсем недавно, в 2022 г., многие компании, основным бизнесом которых является добыча криптовалюты, за бесценок распродавали оборудование, лишь бы покрыть долги. А частные майнеры по минимальной цене сбывали через сайты объявлений сотни видеокарт из майнинговых ферм – настолько в России было невыгодно майнить биткоин и прочие токены на фоне различных внешних факторов.