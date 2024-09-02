Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей

В Китае усиливается контроль над интернет-пространством, ведь власти начали проверять страницы пользователей в социальных сетях. Теперь под надзором китайских властей будут не только блогеры, но и их подписчики. Правоохранительные органы начали проверять аккаунты в социальных медиа, в том числе Weibo, Wechat и Baidu BBS.

Смена приоритетов

Подписчики популярных либеральных блогеров в Китае подвергаются полицейским допросам, поскольку власти расширяют сеть слежки в интернете. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет The Guardian.

В конце 2023 г. студент китайского университета по имени Дуань (Duan), воспользовался виртуальной частной сетью, чтобы преодолеть китайский брандмауэр интернет-цензуры и загрузить социальную медиаплатформу Discord. В одночасье он попал в сообщество, в котором тысячи пользователей с разными взглядами обсуждали политические идеи и устраивали шуточные выборы. Люди могли присоединиться к чату, чтобы обсудить такие идеи, как демократия, анархизм и коммунизм.

Все студенты и участники дискуссионной группы на платформе Discord, заблокированной в Китае, были вызваны на допросы в китайскую полицию. Дуань утверждает, что его задержали на 24 часа и допрашивали о его отношениях с администратором группы, использовании VPN и комментариях, которые он делал в Discord. Дуань говорит, что звонок из полиции не был для него полной неожиданностью, но тем не менее, по его словам, интенсивность допроса застала его врасплох. Через 24 часа его отпустили без предъявления обвинений, но Дуань и другие подписчики группы по-прежнему обеспокоены судьбой администратора группы, который так и не появлялся в сети.

Этот инцидент - лишь один из признаков растущей строгости китайского цензурного режима, при котором даже обычные подписчики неугодных сообществ могут попасть в неприятности.

Министерство общественной безопасности Китая и местное бюро расследований, занимающееся делом Дуана, не смогли предоставить комментарии The Guardian. Дуан и его коллеги-идеалисты в сети нарушили один из основополагающих принципов китайского интернета: не создавайте сообщество, особенно связанное с политикой, даже в частном порядке.

Наказание за комментарии в сети - обычное дело в Китае, где интернет жестко регулируется. Помимо цифрового брандмауэра, который блокирует доступ большинства интернет-пользователей к иностранным сайтам, таким как Google, Facebook и WhatsApp, люди, публикующие материалы на темы, которые считаются деликатными или критикующими правительство, часто оказываются заблокированными на сайтах.

В 2023 г. человек Нин Бин (Ning Bing) был приговорен к более чем двум годам тюремного заключения за размещение «неуместных замечаний» и «ложной информации» на китайскоязычной платформе X и Pincong.

Даже ярые китайские националисты не остаются в стороне. В последние недели влиятельному проправительственному комментатору Ху Сицзиню (Hu Xijin) запретили пользоваться социальными сетями после того, как он высказал замечания о политической траектории Китая, не совпадающие с мнением Сицзиню.

В феврале 2024 г. Ли Ин (Li Ying), который ведет популярный китайскоязычный аккаунт на платформе X, опубликовал срочное уведомление о том, что его подписчиков в Китае вызывают «пить чай» с полицией, что является эвфемизмом для допросов. Ин призвал людей отписаться от него и следить за тем, чтобы их аккаунты в X не раскрывали их личную информацию. Блогер, проживающий в Италии, ведет аккаунт под названием «Учитель Ли - не ваш учитель», где публикует нефильтрованные новости о протестах и репрессиях в Китае, которые никогда бы не были опубликованы в китайских внутренних СМИ.

Два других популярных китайских блогера, в том числе Ван Чжиань (Wang Zhian), китайский журналист, живущий в Японии, также рассказали, что в этом году их подписчики подвергались допросам со стороны полиции. Со слов Чжианя, отчасти это связано с усилением репрессий - полиция перешла от преследования активистов и людей, действующих «на улице», к преследованию тех, кто находится в интернете, потому что большая часть активизма и инакомыслия теперь более глубоко скрыта.

Усиление контроля в интернете

Согласно данным Министерство общественной безопасности Китая с 2021 г., кибер-полиция стала открывать аккаунты в социальных медиа Weibo, Wechat и Baidu BBS. Правоохранительные органы активно начали патрулировать интернет и получать отчетность о пользователях сети.

Эти онлайн-полицейские будут следить за интернетом круглосуточно. Власти уверяют, что таким образом очистят сеть от вредной информации и неправильных высказываний. Однако, как по данным Reuters, кибер-полиция будет заниматься не только выявлением мошенничества, азартных игр и продаж запрещенных веществ (наркотиков, оружия), но и собирать информацию о провокаторах, как называет компартия Китая диссидентов и демократических активистов.

В заявлении Министерства общественной безопасности говорится: «Чистка интернета создаст гармоничный, культурный, понятный и яркий интернет». Однако большинство китайских пользователей сети рассматривают нововведение как очередные меры компартии по ужесточению контроля в сети и усилению интернет-цензуры.

Китайские власти, как известно, блокируют доступ к таким популярным социальным сайтам, как Facebook и YouTube. Они давно мониторят интернет в фоновом режиме, подвергая цензуре определенные дискуссии и контенты, и даже арестовывают тех, кто слишком активно критикует режим, согласно изданию Quartz.

«Интернет-полиция выходит из фонового режима и начинает проводить регулярные открытые инспекции и правоохранительные действия… чтобы увеличить общее чувство безопасности у интернет-сообщества, и удовлетворить общественность», — сказано на сайте Министерства общественной безопасности КНР.

Многие китайские пользователи расстроились из-за появления интернет-полицейских, как пишет Passion Times. Некоторые высказали сомнение: как без законов о «гражданской речи» эти кибер-полицейские будут контролировать правильность» высказываний? Один пользователь сети пошутил, что китайский интернет становится уже «локальной сетью», а новая политика властей вынуждает пользователей вернуться к газетам и книгам. Кое-кто даже заявил, что власти хотят установить полномасштабный контроль над сознанием людей, как в Северной Корее.