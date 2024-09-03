Instagram* прослушивает через микрофон всех пользователей

Один из основных партнеров платформы по предоставлению рекламных услуг Cox Media Group (CMG) признался, что социальная сеть Instagram прослушивает пользователей в рекламных целях. Алгоритмы в социальной сети позволяют показывать пользователям направленную рекламу.

Активная слежка

Социальная сеть Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) в рекламных целях прослушивает через опцию Active Listening каждого пользователя. Об этом в начале сентября 2024 г. выяснило издание 404 Media. В этом факте признался один из основных партнеров платформы по предоставлению рекламных услуг CMG, который уже много лет работает с Google и Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Instagram - это социальная сеть и приложение американского происхождения, принадлежащее компании Meta. Первоначально приложение было разработано для iPhone, а затем стало доступным для iPad и iPod с iOS 3.0.2 или выше.

Active Listening захватывает звуки с микрофона смартфонов. Алгоритмы этой программного обеспечения (ПО) позволяют показывать пользователям направленную рекламу. Например, после фразы «нужна новая футболка», «купить корм коту», «собрать ребенка к школе», «замена масла в авто», пользователи видят наплыв таргетированной рекламы по указанным запросам.

Unsplash - William Krause Instagram прослушивает каждого пользователя в рекламных целях

В 404 Media замечают и то, что, после того как информация об Active Listening была обнародована, Google и Meta тут же удалили любые упоминания CMG со своих ресурсов. В Amazon отметили в комментариях для СМИ, что в курсе существования сервиса, но не пользовались им. В Facebook обещали, что начали проверку информации.

Согласно презентации CMG в рамках развития опции для контекстной рекламы, которая «буквально читает мысли пользователей». Компания предлагает клиентам услугу «активного прослушивания», а определенная опция с искусственным интеллектом (ИИ) позволяет подслушивать пользовательские разговоры возле смартфона, а также анализировать действия пользователя в сети. Главные клиенты CMG на сентябрь этого года были компании Google, Amazon, Meta.

В июне 2024 г. сообщалось, что Instagram начал тестировать рекламные интеграции, которые нельзя пропустить. Согласно нововведению, теперь во время скролинга ленты пользователь должен прерваться на рекламу, чтобы дальше продолжать сидеть в приложении. Многие из пользователей подтвердили, что тоже видели эту функцию. Однако большинство реакций на нововведение было отрицательным, многие написали, что это возмутительно. Некоторые юзеры пригрозили удалиться из Instagram, если столкнутся с подобными рекламными паузами.

Парадокс компании Meta

В 2021 г. компания социальных сетей Meta предупредила около 50 тыс. пользователей в 100 странах мира о возможных попытках взлома со стороны компаний, ведущих слежку по заказу государств или частных клиентов. Об этом сообщало издание The Washington Post со ссылкой на итоги расследования. Meta выявила семь таких компаний в четырех странах.

Против них Meta приняла санкции - удалила около 1,5 тыс. аккаунтов, заблокировала веб-адреса, с которых распространялось вредоносное шпионское ПО. Meta также разорвала отношения с компаниями, которые этим занимались.

Шпионаж в социальных сетях

В прошлом компании использовали традиционные методы для продвижения своих товаров и услуг, но появление социальных медиа-платформ изменило маркетинговые стратегии самых успешных мировых брендов. Сильное присутствие в социальных сетях стало жизненно важным требованием для любого бизнеса или человека с брендом, который нужно продвигать.

Действительно, независимо от того, есть ли у пользователей Facebook, Х, TikTok или любая другая ведущая социальная сеть, очень важно следить за тем, что делают конкуренты в бизнесе на этих же платформах. Мониторинг аккаунтов конкурентов в социальных сетях или шпионаж в социальных сетях конкурентов для лучшего понимания их стратегий - это форма конкурентного анализа и распространенный элемент современных маркетинговых стратегий.

Шпионаж в социальных сетях - это один из этапов шпионажа за конкурентами, который можно осуществить за короткое время и который позволит владельцу бизнеса быстро определить температуру рынка и получить представление о типе аудитории конкурентов, чтобы подготовиться к ней заранее. Кроме того, шпионаж за социальными сетями конкурентов может помочь руководству бизнеса определить текущие тенденции в маркетинге и привлечении клиентов. Шпионаж также поможет выявить возможности, которые еще не опробовали конкурирующие бренды. Существует и возможность обнаружения стратегий, которые работают лучше других, а также проблемы и решения, на которые реагирует аудитория и потенциальные клиенты. Регулярный шпионаж в социальных сетях, будь то ежемесячный или ежеквартальный, необходим для того, чтобы освежить мышление и обеспечить актуальность информации о конкурентах.

Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России).