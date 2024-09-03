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Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi заплатит мизерную неустойку, но сэкономит 2 миллиона

Суд не стал взыскивать с «МаксимаТелеком» 2 млн руб. долга. Компания «Русэлитторг» проиграла и апелляцию, и кассационную жалобу, направленные против «МаксимаТелеком». Ранее суд частично удовлетворил иск «Русэлитторг» к «МаксимаТелеком» по оплате поставки почти трех тысяч сим-карт для раздачи интернета в городском транспорте, заставив «МаксимаТелеком» заплатить неустойку.

Три отказа в судебных инстанциях

Компания «Русэлитторг» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы 23 октября 2023 г. с иском к компании «МаксимаТелеком» о взыскании 2,16 млн руб. долга и 216 тыс. руб. неустойки по поставке 2940 сим-карт. Эти сим-карты с предоплаченным трафиком предназначены для установки в оборудование и раздачи интернета по Wi-Fi в городском общественном транспорте. «МаксимаТелеком» возразила против удовлетворения иска, поскольку «Русэлитторг» применил в расчете несогласованную стоимость услуг и произвел расчет неустойки без учета фактической передачи документов.

4 марта 2024 г. Арбитражный суд решил удовлетворить иск частично, взыскав с «МаксимаТелеком» в пользу «Русэлитторг» 50 457,60 руб. неустойки, отказав в удовлетворении остальной части иска. Затем «Русэлитторг» последовательно проиграл и аппеляцию 20 мая 2024 г., и кассационную жалобу 28 августа 2024 г.

Еще восемь лет назад, в 2016 г. «МаксимаТелеком» стал оператором единого Wi-Fi-пространства MT_FREE, которое считается крупнейшим в Европе. Единое Wi-Fi-пространство это сети в Московском метрополитене, наземном городском пассажирском транспорте Москвы, поездах и терминалах «Аэроэкспресс» и МЦК.

Три тысячи сим-карт и нюансы договора

Согласно приложению к договору между компаниями, «Русэлитторг» передавал «МаксимаТелеком» 2940 сим-карт операторов связи «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2». Сим-карты обеспечивали получение услуги передачи данных в интернете в объеме 58,8 ТБ в месяц. В дальнейшем стороны заключили дополнительное соглашение, в котором отметили превышение потребления и договорились об оплате. При этом после получения платежа «Русэлитторг» должен был отказаться от любых дальнейших претензий по оплате превышения трафика. С марта по июль 2023 г. «Русэлитторг» выставила счета на сумму 4,68 млн руб. «МаксимаТелеком» оплатил 2,5 млн руб. «Русэлитторг» попросил суд о взыскании долга в размере 2,1 млн руб., а также неустойку за период с 22 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г.

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Фото: Max Titov/Unsplash
«МаксимаТелеком» получил от «Русэлитторга» 2940 сим-карт для раздачи интернета в городском транспорте

Суд признал исковые требования подлежащими частичному удовлетворению. В ходе исполнения договора между сторонами возникли разногласия, которые были урегулированы в дополнительном соглашении, в котором стороны согласовали объем и стоимость превышения потребления в предшествующие периоды.

Спор вокруг сниженного тарифа

Стоимость услуг в спорном периоде с марта по июль 2023 г. по условиям приложения к договору составляла 504,5 тыс руб. в месяц, а именно 2,5 млн руб. за спорный период. Суд решил, что поскольку указанная стоимость услуг оплачена «МаксимаТелеком» в полном объеме, следовательно, долг отсутствует, и требования в указанной части удовлетворению не подлежат.

Это следует из того, что стороны ранее урегулировали вопрос о том, что расходы ответчика будут состоять из четко фиксированной цены. «Русэлитторг» сообщил, что «МаксимаТелеком» для получения сниженного тарифа по 504 576 руб. должен был заказать и активировать дополнительное количество номеров. Но суд решил, что из приложения к договору не следует обязательство абонента заказать и активировать дополнительное количество сим-карт для получения этого сниженного тарифа. Как указал суд первой инстанции, из документов этого не следует.

Доказательства перерасхода потребления в спорном периоде «Русэлитторг» не представил.

Акты и счета за спорный период «МаксимаТелеком» оплатил. Суд согласился с требованиями о взыскании неустойки за период с 22 августа 2023 г. по 10 октября 2023 г. на сумму долга 504,5 тыс. руб. – 71,1 тыс. руб., а с учетом ограничения в 10% от суммы долга – 50,4 тыс. руб.

Таким образом, требования о взыскании долга суд не удовлетворил.

Провал аппеляции и кассационной жалобы

28 марта 2024 г. «Русэлитторг» подал апелляционную жалобу. Однако 13 мая 2024 года апелляционный суд сообщил что не находит оснований для отмены судебного акта. 10 июля 2024 г. «Русэлитторг» была подана кассационная жалоба. 28 августа 2024 г. арбитражный суд решил постановление арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

2 сентября 2024 г., во второй половине дня CNews обратился к «МаксимаТелеком» с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока ответа не получил. До сих пор без ответа остался и направленный в то же время запрос комментария у «Русэлитторга».

Вадим Попов

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