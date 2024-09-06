Плановые проверки бизнеса в России могут заменить профилактическими визитами

Правительство России прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами. По итогам профилактических визитов в случае выявления нарушений предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об их устранении.

Профилактика нарушений

Правительство России намеренно заменить плановые проверки бизнеса на профилактические визиты надзорных органов. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет издание ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

По информации ТАСС, такие визиты коснутся всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков. Григоренко отметил, что инструмент профилактических визитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки. В первом полугодии 2024 г. их количество увеличилось почти на 50 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и составило 570 тыс. визитов. Со слов вице-премьера, по итогам таких мероприятий предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об устранении нарушения.

Профилактика правонарушений – совокупность организационных, правовых, экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий совершения правонарушений или недопущению правонарушений. Профилактика правонарушений должна осуществляться по всем направлениям общественных отношений. Основным субъектом обеспечения профилактики правонарушений является государство, осуществляющее функции в этой области через органы государственной власти. Объектами профилактики правонарушений являются причины и условия совершения правонарушений, поведение физических и деятельность юридических лиц.

В настоящее время Правительство России прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами и дорабатывает некоторые пункты. Такие визиты коснутся всех объектов контроля, не относящихся к категориям рисков высокого и чрезвычайно высокого.

Налоговая проверяет без ограничений

Налоговые органы в 2024 г. отменят проверки только для аккредитованных ИТ-компаний и мобилизованных индивидуальных предпринимателей (ИП) по причине их отсутствия. Во всех остальных случаях Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит проверки в полном объеме – и камеральные и выездные.

В 2024 г. камеральная проверка, как и прежде, остается внутренним мероприятием налоговой. Специальные приказы для нее издаваться не будут. Основанием для проверки является первичная или уточненная декларация, поступившая в налоговую. Как обычно, не направляется налогоплательщику и уведомление о начале камеральной проверки.

Выездная налоговая проверка – мероприятие затратное по времени и ресурсам. Если не будет крупных доначислений налогов, то проводить ее неэффективно. По статистике выездному контролю подвергается только 2 организации из 1 тыс. У ИП этот показатель еще меньше – только у 1 из 17 тыс. может быть проведена выездная проверка.

Приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ установлено 12 критериев, по которым налоговая может принять решение о выездной проверке. Подозрения могут вызвать, например, низкая налоговая нагрузка, деятельность, убыточная более двух лет, большие налоговые вычеты, рост расходов по сравнению с доходами. Но, даже если компания подходит по всем критериям, вероятность выездной проверки минимальна, так как организация может дать все пояснения о причинах несоответствия прописанным в законе критериям.

Маркетплейсы и агрегаторы без иммунитета

Правительство России выпустило постановление №448 от 24 марта 2022 г., которым отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ–компаний из списка аккредитованных Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Федеральная антимонопольная служба получила возможность проводить проверки компаний в сфере ИТ, в том числе агрегаторов и маркетплейсов.

Причиной отмены моратория стали жалобы от представителей малого, среднего бизнеса и простых потребителей на нарушения со стороны цифровых гигантов. В антимонопольном ведомстве считают, что исключение антимонопольного контроля из моратория позволит эффективно бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции.

Плановые проверки

Мораторий на плановые инспекции продлен до 2030 г. (постановление от 29.12.2022 №2516). Однако под плановые контрольные надзорные мероприятия (КНМ) все-таки могут попасть предприятия, отнесенные к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска: производственные объекты, отнесенные ко второму классу опасности; объекты, отнесенные к категориям с высоким и очень высоким риском; гидротехнические сооружения, которые относятся ко второму классу. Плановые проверки также сохранены в отношении небольшого перечня объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля.

На остальные компании плановые проверки в 2024 г. распространяться не будут. Но у инспекторов есть возможность появиться на предприятии с профилактическим визитом, предупредив об этом администрацию заранее.