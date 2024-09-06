Частные группы и чаты в Telegram больше не приватные. После ареста Павла Дурова Telegram начал их модерировать

На странице ответов Telegram на часто задаваемые вопросы пропал текст, в котором говорилось, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Арест и допрос основателя мессенджера Павла Дурова убедил его в том, то его детище не идеально и требует изменений.



Приватные чаты больше не защищены от модерации

Telegram удалил из своей страницы FAQ (часто задаваемые вопросы) текст, в котором говорилось, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию, обнаружил The Verge.

Вместо него появилось следующее: «Все приложения Telegram имеют кнопки "Пожаловаться", которые позволяют вам сообщать нашим модераторам о противозаконном контенте — всего за несколько нажатий». Затем следуют инструкции о том, как сообщать о таком контенте.

Еще пятого сентября 2024 г. как пишет издание, представители Telegram заявляли: «Все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для своих участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними».

Unsplash - Christian Wiediger Telegram перестал быть «самым защищенным мессенджером»

Изменение произошло почти через две недели после того, как в конце августа 2024 г. основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции.

Причины ареста Павла Дурова

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров 24 августа был задержан полицией Франции в аэропорту Le Bourget недалеко от Парижа.

Его обвинили как раз в том, что в Telegram нет модерации, и что разработчики мессенджера не сотрудничают с правоохранительными органами, а также приписывают терроризм, распространение наркотиков, детского порно и множество других преступлений.

Пришла пора улучшать Telegram

28 августа Дурова привезли в суд для проведения допроса. В ходе слушания в суде ему предъявили обвинения и отпустили под залог в пять млн евро. Он не может уехать из Франции и должен отмечаться в полиции два раза в неделю.

Вечером пятого сентября Дуров написал пост с первыми комментариями после ареста. В начале сообщения он назвал события, связанные с его арестом и четырехдневным допросом «удивительными». А потом признал, что «установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто», что Telegram не идеален и в нем есть, что «улучшить».

«Я надеюсь, что события августа сделают Telegram — и индустрию социальных сетей в целом — безопаснее и сильнее», — написал Дуров.

Самый защищенный мессенджер

С самого начала Павел Дуров позиционирует Telegram, запущенный в 2013 г., как суперзащищенный мессенджер, не выдающий своих пользователей властям и силовикам.

В апреле 2018 г. сервис попал под блокировку в России. Решение об этом вынес Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора. Telegram не выполнил требования, предъявляемые российским антитеррористическим законодательством к организаторам распространения информации (ОРИ): он должен хранить на территории России данные о переданных российскими пользователями в течение года, в течение полугода – содержимое самой переписки, а также передать правоохранительным органам ключе для дешифровки сообщений самих пользователей.

В июне 2020 г. Роскомнадзор внезапно разблокировал Telegram по согласованию с Генпрокуратурой. Позже различные российские госструктуры и ведомства, в том числе и сам Роскомнадзор, стали активно развивать свои Telegram-каналы. В августе 2021 г. свой Telegram-канал, как писал CNews, зарегистрировало и Правительство России.