Google начал массовый бойкот россиян. Блокируются российские номера телефонов, новую почту не создать, в старую не войти

Google перестал подтверждать подлинность профиля по российскому номеру телефона. Также нельзя создать новый профиль на Gmail, используя телефон, подключенный к сети российских операторов. Это чревато огромными проблемами, поскольку к этим профилям привязаны Android-устройства – смартфоны, планшеты, медиасистемы в автомобилях и пр.

Google отказался от россиян

Интернет-гигант Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов на Gmail, привязанных к российским номерам телефонов. Также больше нельзя зарегистрировать новый профиль на российский номер телефона. Редакция CNews убедилась в этом на собственном примере – вне зависимости от того, как вводить номер, через 8, +7 или вовсе без префикса, выдается сообщение об ошибке.

С чем связано нововведение, к моменту выхода материала известно не было. Возможно, это всего лишь сбой, но более вероятным кажется вариант, что это новые санкции Google – с 9 сентября 2024 г. он закрыл россиянам доступ к сервису BigQuery, а 12 сентября 2024 г. вступают в силу новые антироссийские санкции Запада, которые запрещают оказывать россиянам облачные услуги.

Google устроил россиянам новый сюрприз

Стоит отметить, что невозможность подтверждения старого аккаунта или создания нового при помощи российского номера телефона пока что носит избирательный характер. У одного из сотрудников редакции все же получилось пройти процесс регистрации нового профиля до конца. Но случаи успеха, судя по обилию жалоб в интернете, скорее всего, носят единичный характер.

Потенциальные последствия

Если Google действительно ввел запрет на российские номера телефонов, то это может стать большой проблемой для подавляющего большинства россиян. Android-смартфоны при первой настройке, как правило, привязываются к профилю на Gmail, и только после этого начинают работать сервисы Google, в том числе и магазин приложений Google Play. Если у пользователя из России пока нет почты на Gmail, то и завести ее он теперь не сможет, что приведет к невозможности пользоваться мобильными сервисами Google в целом и скачивать приложения из Play в частности.

От формата номера при вводе ничего не зависит

Безусловно, в России и мире немало альтернатив Google Play, но они и близко не сравнятся с ним по количеству и разнообразию приложений. А так, россиянам доступны как минимум китайские магазины Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps, а вместе с ними и отечественный RuStore. Также по-прежнему сохраняется возможность ручной установки программ из АРК-файлов.

Проблема массовая

Редакция CNews обнаружила множество жалоб на невозможность использования российских номеров телефонов для регистрации нового или подтверждения старого профиля на просторах Рунета. Это обсуждают и в социальных сетях, и в Telegram-каналах.

«Хабр» приводит две возможные версии происходящего. Он связывает это или с сбоем на серверах Google, или с окончанием у Google контракта с компанией, которая рассылала коды для подтверждения.

Brett Jordan / Unsplash Любопытно, что еще придумает Google, чтобы дополнительно усложнить россиянам жизнь

К моменту выхода материала Google не делала никаких заявлений по этому поводу. Но, с учетом того, как активно Google избавляется от россиян в своей экосистеме, версия со сбоем кажется наименее правдоподобной.

Стоит напомнить, что Google начал выдавливать россиян из своих сервисов еще весной 2022 г., когда почти полностью отключил им монетизацию на YouTube. Российские блогеры выкрутились и стали самостоятельно искать спонсоров. В августе 2024 г. Google нанес новый удар и лишил россиян последних крох монетизации, выгнав их из своей рекламной сети AdSense.

При этом Google нет никакой разницы, против кого идти. Интернет-гигант с одинаковой легкостью бьет как по своим бизнес-клиентам, отключая их от облаков, так и по обычным частным пользователям.