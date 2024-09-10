Россиян вышвырнут из Wix – старейшего и известнейшего конструктора сайтов. Ранее созданные страницы распубликуют

Сервис Wix по быстрому созданию сайтов со штаб-квартирой в Израиле решил присоединиться к новым санкциям против России. С 12 сентября 2024 г. россияне больше не смогут пользоваться его услугами. Никаких исключений нет – за виртуальную дверь выставят как бесплатных пользователей, так и тех, кто регулярно перечислял Wix деньги. Ранее созданные при помощи Wix сайты будут сняты с публикации.

Wix машет россиянам ручкой

Сервис по созданию сайтов Wix объявил о своем уходе из России. На сайте проекта сказано, что он прекратит свою работу на территории страны 12 сентября 2024 г. Официальная причина – новые антироссийские санкции Запада, принятые в самом начале лета 2024 г. и вступающие в силу 12 сентября 2024 г.

Новые санкции очень сильно ограничивают россиян в доступе к десяткам западных интернет-сервисов, В частности, они больше не смогут пользоваться проектами Miro (основан россиянами, к слову), Coda, Notion, Google BigQuery и целым рядом других сервисов, в том числе и принадлежащих Microsoft.

Но нюанс в данном случае в том, что Wix – вовсе не западная компания. Это один из старейших конструкторов сайтов – он основан в 2006 г. в Израиле одноименной компанией, штаб-квартира которой находится именно в Израиле, а не на территории одной из стран Запада. Безусловно, у Wix есть офисы в Европе и США, а также на Украине, но она по-прежнему остается израильской компанией.

Всех под одну гребенку

Нынешняя финансовая модель Wix предполагает наличие целой сетки тарифов с различными наборами предлагаемых услуг по различным ценам. Тем, кто не привык платить за пользование теми или иными ресурсами, Wix предлагает бесплатный доступ с сильно ограниченными функциональными возможностями.

С 12 сентября 2024 г. владельцы бесплатных аккаунтов из России в Wix потеряют доступ к сервису. Но ровно то же случится и с теми россиянами, кто исправно перечисляет компании деньги за их сервис. Аналогично в августе 2024 г. поступил и основанный выходцами из Перми сервис для совместной работы Miro, однако позже он заявил, что бесплатные аккаунты заблокированы не будут.

Хуже, чем можно представить

Wix предоставляет услуги не только конструктора сайтов, но также хостинга и регистрации доменов. Компания решила нанести максимальный удар по своим российским пользователям – все без исключения сайты россиян, хостинг которых они доверили Wix, будут сняты с публикации. Это применимо как к бесплатным, так и к премиум-аккаунтам.

Решить этот вопрос можно, но нужно сделать все очень оперативно, потому что о решении поддержать санкции Запада Wix объявила всего лишь за несколько дней до их вступления в силу.

wirestock / FreePik Очередной удар по россиянам ожидался со стороны Запада. А нанес его Израиль

Алгоритм действий предложила сама Wix. Пользователям потребуется перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг. Сделать это можно непосредственно в профиле на Wix – нужно зайти в нем в раздел «Домены», кликнуть на «Другие действия» рядом с нужным доменом, затем выбрать «Перенести с Wix», а затем нажать «Перенести домен». После этого Wix отправит специальный «код авторизации переноса» (EPP-код) на адрес электронной почты владельца домена, после получения которого нужно будет следовать инструкциям уже нового хоста по переносу домена.

Единственное исключение

Российское законодательство предусматривает приобретение гражданином статуса налогового нерезидента при сохранении гражданства. Нерезидентом становится россиянин, который провел 183 дня в течение последних 12 месяцев за пределами границ России. Отсчет идет со дня получения штампа в паспорте о пересечении границы. При этом необязательно проводить за границей именно 183 дня подряд, поскольку считается сумма дней за последние 12 месяцев.

Нерезиденты России могут оспорить решение Wix о распубликации их сайтов. «Если вы не являетесь резидентом России и считаете, что на вас не должны распространяться новые правила, требующие от Wix прекратить предоставление услуг резидентам России, вы можете подать заявку на освобождение от них, предоставив доказательства своего нерезидентства», – говорится на сайте Wix.

Для этого потребуется связаться с командой сопровождения Wix и предоставить ей подробное объяснение того, почему был приобретен статус нерезидента России. «Предоставьте официальный документ, содержащий ваши имя и фамилию, включая информацию о том, что вы не являетесь резидентом России, а также подтверждающие документы за последние три месяца (например, свидетельство о регистрации, счета за коммунальные услуги, справку с места жительства). После подачи заявки и документации наша команда сопровождения рассмотрит ваше дело», – указано на сайте Wix. Процесс рассмотрения может занять некоторое время – Wix предлагает ждать ответ в течение нескольких рабочих дней. Предельное количество дней ожидания Wix не называет.