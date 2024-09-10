Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов

Раздающая домены организация ICANN вознамерилась соблюдать санкции США. Это означает, что у России резко понизятся шансы на получение новых доменов верхнего уровня в следующем раунде заявок, который назначен на 2026 г.

России новые домены не положены

Организация ICANN, отвечающая за регистрацию новых доменов верхнего уровня (New gTLD), подготовила проект новых правил, по которым она будет принимать заявки на домены в следующем раунде, назначенном на 2026 г. Как пишет «Коммерсант», эти правила включают в себя поддержку антироссийских санкций, а это автоматически означает, что многие отечественные компании, которые могли бы принять участие в новом раунде ICANN, такой возможности лишатся.

Домены верхнего уровня – это .ru, .com, .net и им подобные. Проект новых правил уже раскритиковал представитель России в ICANN Вячеслав Ерохин. По его словам, это вызовет «ограничения для ряда заявителей, что нарушает принцип недискриминационного доступа и инклюзивности», пишет «Коммерсант».

ICANN – международная некоммерческая организация, созданная в 1998 г. при непосредственном участии правительства США. Она занимается регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования Всемирной паутины. В ее ведении, к примеру, числится корневая зона DNS с информацией обо всех существующих доменах верхнего уровня.

Leon Seibert / Unsplash Перед Россией выстраивают все новые барьеры. И все чаще они касаются Всемирной паутины

Отметим, что именно ICANN в 2008 г. приняла решение о выделении России домена верхнего уровня на кириллице .рф, а также в 2014 г. она утвердила заявку «Яндекса» на создание корпоративного домена верхнего уровня (Brand gTLD) .yandex. По сей день «Яндекс» является российской компанией, имеющей собственный Brand gTLD. Подача заявки в 2014 г. обошлась ей в $185 тыс.

Также в России по программе регистрации новых доменов верхнего уровня благодаря ICANN появились домены .moscow, .москва, .tatar и .дети.

Кто крайний

По словам опрошенных изданием юристов, нынешняя генеральная лицензия Минфина США за номером 25Е открыто разрешает оказывать услуги по регистрации доменов российским компаниям, кроме отдельно перечисленных – в их числе «Первый Канал», НТВ, АНО «Диалог» и пр. на это «Коммерсанту» указал партнер BGP Litigation Сергей Гландин. «Но очень часто, не только в этой сфере, можно столкнуться с оверкомплаенсом, с решением конкретной организации вводить ограничения без оглядки на генлицензию», – добавил он, отметив, что «потенциальные заявители могут в переписке с ICANN ссылаться на эту генлицензию» «Но если исходить из опыта в финансовой сфере, комплаенс может потребовать индивидуальную лицензию», – подытожил Гландин.

Таким образом, решение о поддержке или неподдержке антироссийских санкций целиком и полностью будет лежать на ICANN.

Дорогое удовольствие

Участие в программе New gTLD стоит денег, что тоже отмечено в правилах. Желающие заполучить себе домен верхнего уровня должны заплатить за подачу заявок, стоимость которых постоянно растет, а также попасть во временной промежуток, когда ICANN эти заявки принимает. Сама программа существует с 2012 г., и если в 2014 г. «Яндекс» заплатил за заявку $185 тыс., то в 2026 г. участники программы должны будут перечислить ICANN по $220 тыс. за каждую заявку.

В России помогать компаниям в подаче и сопровождении таких заявок намерен Ru-Center, сообщил «Коммерсанту» руководитель ГК «Рунити» (входят Ru-Center, «Рег.ру» и SpaceWeb) Андрей Кузьмичев: «Но перед стартом работы нам важно получить ряд разъяснений от ICANN касательно открытости раунда для юрлиц из России. Нужно получить подтверждения о проведении оплаты взносов, прежде всего в свете текущих санкционных ограничений», – добавил он.

По словам Кузьмичева этот вопрос Координационный центр доменов .RU/.РФ намерен поднять в ноябре 2024 г. в Стамбуле в рамках конференции ICANN81. «Риски для российских компаний существуют», – подчеркнул Кузьмичев.

Нет – и не нужно

Андрей Кузьмичев отдельно сообщил «Коммерсанту», что интерес российских компаний, а также пользователей к намеченному на 2026 г. новому раунду ICANN «оценивается как скромный». При этом в целом это «ожидаемое событие для доменной отрасли», отметил он.

Минимальную заинтересованность россиян в участии в новом мероприятии ICANN по выдаче доменов верхнего уровня, Кузьмичев связал со множеством «государственных и корпоративных санкций», на фоне которых «российский интернет-бизнес больше сосредоточен на внутреннем рынке».

Однако интерес к доменам верхнего уровня у российского бизнеса все же сохраняется, по крайней мере, у крупного. В начале августа 2023 г. CNews писал об инициативе ВТБ по регистрации для всех российских банков единого отечественного домена с целью борьбы с фишингом. При этом в мире уже существует домен для банковских организаций – .bank. Он доступен всем членам мирового банковского сообщества, а для регистрации доменов в этой зоне потребуется предъявить действующую банковскую лицензию.