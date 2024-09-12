VMware на грани краха? Больше половины ее клиентов мечтают сбежать к конкурентам из-за роста цен и отказа от «вечных» лицензий

В обозримом будущем VMware может лишиться около половины своих клиентов. После того, как в 2022 г. она оказалась под крылом Broadcom, она стала внедрять инновации, которые никому не понравились. В частности, она стала отказывать клиентам в пожизненных лицензиях на свой софт и заменять их на подписку, как это делает Adobe. Сейчас ее клиенты активно ищут альтернативу сервисам VMware, в том числе и облачным.

Черная полоса для VMware

Компания VMware, разработчик ПО для виртуализации и владелец облачных сервисов, в обозримом будущем может лишиться свыше половины своих клиентов, пишет The Register со ссылкой на исследование британской облачной компании Civo. Эти компании уже ищут замену сервисам VMware и, по-видимому, сменят поставщика ПО для виртуализации и облачных услуг, как только найдут достойную альтернативу.

В отчете Civo сказано, что к этому клиентов VMware подталкивает, в том числе, рост цен на ее софт, а также неопределенность с лицензиями, возникшая после перехода компании в собственность Broadcom – крупного американского производителя полупроводников. Как сообщал CNews, сделка состоялась в мае 2022 г. и стала крупнейшим приобретением Broadcom за ее почти 63-летнюю историю.

VMware VMware на пороге больших перемен, притом не самых позитивных

За VMware Broadcom заплатила $61 млрд. вскоре VMware решила отказаться от пожизненных лицензий в пользу подписки на свое ПО. По такой же схеме с 2013 г. работает компания Adobe – постоянную лицензию на Photoshop и другие ее продукты купить больше нельзя.

Во всем виновата Broadcom?

По мнению генерального директора британской Civo Марка Буста (Mark Boost), именно Broadcom может оказаться виновной в том, что VMware в скором будущем лишится значительной части постоянных клиентов. Еще в январе 2024 г. он заявил The Register, что стратегия Broadcom по всей видимости, заключается в том, чтобы избавиться от всех мелких клиентов VMware, напугав их высокими ценами, и полностью положиться на так называемых «китов». Этот термин применительно к клиентам чаще используется в сфере азартных игр – так называют посетителей игорных заведений, оставляющих в них гигантские суммы денег. В случае с бизнесом «киты» – это тоже наиболее денежные клиенты.

Буст также добавил, что никто, с кем он общался из VMware, не был рад изменениям.

Проблема, о которой никто не молчит

В конце августа 2024 г. VMware провела свою ежегодную конференцию VMware Explore, но на этот раз главной темой обсуждения среди ее участников стали вовсе не нынешние достижения компании и даже не ее планы на будущее. Как пишет The Register, всех волновал вопрос о значительном росте цен на услуги VMware, и все выражали обеспокоенность по поводу перехода от бессрочных лицензий к потенциально более крупным счетам за обязательные подписки.

Марк Буст подчеркнул, что новые тарифы VMware могут вызвать финансовые трудности у небольших компаний, построивших бизнес на VMware. «За одну ночь цены выросли вчетверо или что-то в этом роде, и у них есть выбор: переложить новые расходы на своих клиентов или попытаться смириться с этим. Вероятно, они не могут позволить себе смириться, поэтому они перекладывают возросшие затраты на своих клиентов. Это настоящий беспорядок», – сказал Буст.

Все только начинается

VMware уже начала сталкиваться с серьезными последствиями перехода под контроль Broadcom. Ранее ее новый владелец разорвал контракт на продление поддержки сервисов и ПО VMware с американским телеком-оператором AT&T, одним из крупнейших в мире. Тот ответил судебным иском.

Вице-президент по глобальным продажам компании Civo Генри Годвин (Henry Godwin) написал в исследовании: «За последние девять месяцев мы получили множество отзывов от обеспокоенных клиентов VMware. В конечном итоге, компании хотят определенности. Они не могут продолжать работать в ситуации, когда цены стремительно растут без параллельного улучшения обслуживания».

Отток клиенток VMware, по-видимому, уже начался. Как пишет The Register, уже несколько компаний, предоставляющих услуги вирутализации, в том числе Nutanix, сообщили о всплеске интереса клиентов VMware к их сервису.

Бывший генеральный директор UKCloud Саймон Хансфорд (Simon Hansford), ныне теперь работающий в штате Civo, сообщил The Register, что клиентскую базу VMware можно условно разделить на три части. Первая – это те, кто, как надеется Broadcom, просто воспримут повышение тарифов как издержки ведения бизнеса.

Вторая часть – клиенты, надеющиеся, для Broadcom они слишком малы, чтобы та пришла по их души с резким повышением тарифов. Оставшаяся треть клиентов, как выразился Хансфорд, «просто дезертирует с корабля» (just jumping ship).

Отметим также, что Broadcom – не первый владелец VMware. Компания регулярно «ходит по рукам» – основанная в феврале 1998 г., она уже в январе 2004 г. стала собственностью EMC, мирового производителем систем хранения данных. В августе 2007 г. EMC вывел VMware на IPO, где продал 15% акций компании, сделав ее публичной.

В январе 2016 г. новым владельцем VMware стала Dell. Она купила EMC со всеми ее активами, и VMware исключением не стала. В апреле 2021 г. по решению Dell VMware была выделена в полностью самостоятельную компанию, что принесло Dell около $9 млрд. В мае 2022 г. VMware перешла под контроль Broadcom.