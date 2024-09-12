CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Инфраструктура Маркет
|

VMware на грани краха? Больше половины ее клиентов мечтают сбежать к конкурентам из-за роста цен и отказа от «вечных» лицензий

В обозримом будущем VMware может лишиться около половины своих клиентов. После того, как в 2022 г. она оказалась под крылом Broadcom, она стала внедрять инновации, которые никому не понравились. В частности, она стала отказывать клиентам в пожизненных лицензиях на свой софт и заменять их на подписку, как это делает Adobe. Сейчас ее клиенты активно ищут альтернативу сервисам VMware, в том числе и облачным.

Черная полоса для VMware

Компания VMware, разработчик ПО для виртуализации и владелец облачных сервисов, в обозримом будущем может лишиться свыше половины своих клиентов, пишет The Register со ссылкой на исследование британской облачной компании Civo. Эти компании уже ищут замену сервисам VMware и, по-видимому, сменят поставщика ПО для виртуализации и облачных услуг, как только найдут достойную альтернативу.

В отчете Civo сказано, что к этому клиентов VMware подталкивает, в том числе, рост цен на ее софт, а также неопределенность с лицензиями, возникшая после перехода компании в собственность Broadcom – крупного американского производителя полупроводников. Как сообщал CNews, сделка состоялась в мае 2022 г. и стала крупнейшим приобретением Broadcom за ее почти 63-летнюю историю.

vm6.jpg

VMware
VMware на пороге больших перемен, притом не самых позитивных

За VMware Broadcom заплатила $61 млрд. вскоре VMware решила отказаться от пожизненных лицензий в пользу подписки на свое ПО. По такой же схеме с 2013 г. работает компания Adobe – постоянную лицензию на Photoshop и другие ее продукты купить больше нельзя.

Во всем виновата Broadcom?

По мнению генерального директора британской Civo Марка Буста (Mark Boost), именно Broadcom может оказаться виновной в том, что VMware в скором будущем лишится значительной части постоянных клиентов. Еще в январе 2024 г. он заявил The Register, что стратегия Broadcom по всей видимости, заключается в том, чтобы избавиться от всех мелких клиентов VMware, напугав их высокими ценами, и полностью положиться на так называемых «китов». Этот термин применительно к клиентам чаще используется в сфере азартных игр – так называют посетителей игорных заведений, оставляющих в них гигантские суммы денег. В случае с бизнесом «киты» – это тоже наиболее денежные клиенты.

Буст также добавил, что никто, с кем он общался из VMware, не был рад изменениям.

Проблема, о которой никто не молчит

В конце августа 2024 г. VMware провела свою ежегодную конференцию VMware Explore, но на этот раз главной темой обсуждения среди ее участников стали вовсе не нынешние достижения компании и даже не ее планы на будущее. Как пишет The Register, всех волновал вопрос о значительном росте цен на услуги VMware, и все выражали обеспокоенность по поводу перехода от бессрочных лицензий к потенциально более крупным счетам за обязательные подписки.

Марк Буст подчеркнул, что новые тарифы VMware могут вызвать финансовые трудности у небольших компаний, построивших бизнес на VMware. «За одну ночь цены выросли вчетверо или что-то в этом роде, и у них есть выбор: переложить новые расходы на своих клиентов или попытаться смириться с этим. Вероятно, они не могут позволить себе смириться, поэтому они перекладывают возросшие затраты на своих клиентов. Это настоящий беспорядок», – сказал Буст.

Все только начинается

VMware уже начала сталкиваться с серьезными последствиями перехода под контроль Broadcom. Ранее ее новый владелец разорвал контракт на продление поддержки сервисов и ПО VMware с американским телеком-оператором AT&T, одним из крупнейших в мире. Тот ответил судебным иском.

Вице-президент по глобальным продажам компании Civo Генри Годвин (Henry Godwin) написал в исследовании: «За последние девять месяцев мы получили множество отзывов от обеспокоенных клиентов VMware. В конечном итоге, компании хотят определенности. Они не могут продолжать работать в ситуации, когда цены стремительно растут без параллельного улучшения обслуживания».

Отток клиенток VMware, по-видимому, уже начался. Как пишет The Register, уже несколько компаний, предоставляющих услуги вирутализации, в том числе Nutanix, сообщили о всплеске интереса клиентов VMware к их сервису.

Бывший генеральный директор UKCloud Саймон Хансфорд (Simon Hansford), ныне теперь работающий в штате Civo, сообщил The Register, что клиентскую базу VMware можно условно разделить на три части. Первая – это те, кто, как надеется Broadcom, просто воспримут повышение тарифов как издержки ведения бизнеса.

Вторая часть – клиенты, надеющиеся, для Broadcom они слишком малы, чтобы та пришла по их души с резким повышением тарифов. Оставшаяся треть клиентов, как выразился Хансфорд, «просто дезертирует с корабля» (just jumping ship).

Отметим также, что Broadcom – не первый владелец VMware. Компания регулярно «ходит по рукам» – основанная в феврале 1998 г., она уже в январе 2004 г. стала собственностью EMC, мирового производителем систем хранения данных. В августе 2007 г. EMC вывел VMware на IPO, где продал 15% акций компании, сделав ее публичной.

В январе 2016 г. новым владельцем VMware стала Dell. Она купила EMC со всеми ее активами, и VMware исключением не стала. В апреле 2021 г. по решению Dell VMware была выделена в полностью самостоятельную компанию, что принесло Dell около $9 млрд. В мае 2022 г. VMware перешла под контроль Broadcom.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

На Украине арестовали военкомов, которые за взятки вносили призывников в цифровой реестр об отсрочке

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Уязвимости в библиотеке для обработки JPEG ставят под удар большинство серверов

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/